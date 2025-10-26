Kíméletlen orosz légitámadás Kijev ellen, szívszorító fotók érkeztek

A Telegram üzenetküldő alkalmazásban a polgármester közölte: az elsődleges értesülések szerint három ember meghalt, és huszonheten megsebesültek a Desznyanszki kerületben.

A támadás következtében lángok csaptak fel egy lakóház több lakásában, de sikerült a tüzet eloltani. Az Obolonyi kerületben drónok roncsai hullottak egy tizenöt emeletes lakóházra – közölte a polgármester.

Kijev, 2025. október 25. Füst gomolyog egy kijevi raktárépületet ért orosz légicsapást követõen 2025. október 25-én. Az ukrán fõvárost ért rakétatámadásokban egy ember életét vesztette, legkevesebb tízen megsebesültek. MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Előző éjjel az Ukrajna elleni orosz légicsapásokban négy ember halt meg és mintegy húszan sebesültek meg. Az ukrán hatóságok a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közölték, hogy működésbe lépett az ukrán légvédelem, de

az elfogott pilóta nélküli repülő szerkezetek roncsai lakóházakat rongáltak meg több kerületben.

Ukrajna több mint három és fél éve védekezik az orosz invázió ellen, s ezalatt Oroszország rendszeres támadja drónokkal, rakétákkal és manőverező robotrepülőgépekkel az ukrán városokat.