2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
Nyitókép: Jake Warga/Getty Images

Lövöldözés tört ki egy németországi hadgyakorlaton, egy rendőr meglőtt egy katonát

Infostart / MTI

A rendőrség rálőtt egy katonára a német hadsereg, a Bundeswehr nagyszabású gyakorlatának során a délnémetországi Erding városában - közölték a hatóságok.

A német hadsereg, a Bundeswehr műveleti parancsnokságának szóvivője a dpa hírügynökségnek elmondta, hogy egy félreértés miatt lövöldözés tört ki a gyakorlaton részt vevő katonák és a helyi lakosok által riasztott rendőrök között.

A szóvivő hozzátette, hogy a katona könnyű sérüléseket szenvedett, kórházban kezelték, és azóta már kiengedték.

A rendőrség közölte, hogy fegyveres férfiról érkezett bejelentés, ezért több egységet is a helyszínre küldtek. "Később kiderült, hogy a bejelentett fegyveres személy a német fegyveres erők tagja volt, aki egy gyakorlat részeként tartózkodott a helyszínen" - derült ki a tájékoztatásból.

A Marshal Power gyakorlat célja az volt, hogy szimuláljon egy fiktív frontvonal mögött zajló harcot, amelyben katonák, rendőrök, tűzoltók és mentők vettek részt. A gyakorlat szokatlan aspektusa, hogy a mintegy ötszáz katona és háromszáz civil mentőszemélyzet nem zárt katonai gyakorlóterepen, hanem nyilvános területeken hajtotta végre a feladatot.

A Bundeswehr szerint a "hátországi területen" jelentkező fenyegetésekre, például dróntámadásokra, szabotázsra és úgynevezett irreguláris fegyveres erők - az állami hadsereghez nem tartozó harcosok - támadásaira való reagálást gyakorolják. A forgatókönyv szerint egy NATO-tagállamot támadnak meg, ami az egész szövetségre kiterjedő védelmet igényel.

A gyakorlatok kiterjednek a bűnügyi helyszínek vizsgálatára, a forgalomirányításra, a fegyverraktárak felkutatására, az illegális fegyverkereskedelem elleni küzdelemre és a kritikus infrastruktúra védelmére is. A katonák gyakorolják az ellenséges drónok elleni védekezést és a saját drónjaik bevetését is.

