Biztonsági szakértő a Trump-Putyin-találkozóról: óriási készültség várható az egész városban

„Az előkészítő munkálatok már réges-régen megkezdődtek” – mondta az InfoRádióban Hajós István, a Bastion és Justice biztonsági cégcsoportok ügyvezetője. Leszögezte, komoly titkosszolgálati munka előzte meg a bejelentést, hogy Budapesten rendezik meg Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozóját.

A szakértő hangsúlyozta, ilyenkor mindkét védett személy a saját biztonsági szolgálatát, testőrségét hozza magával, ami mindkét ország esetén másik szervezetet jelent, amelyik az elnökök személyi biztonságáért felel. Azaz

nem a TEK vagy a Magyar Rendőrség emberei lesznek Donald Trump és Vlagyimir Putyin közvetlen közelében.

Hozzátette, az, hogy végül a magyar fővárosra esett a választás, fontos elismerés a hazai rendvédelmi szerveknek, hiszen egymással lényegében ellenséges felek vezetői fognak találkozni. És bár az USA közvetlenül nem vesz részt az ukrajnai háborúban, fegyverszállítmányok és támogatások révén mégis részese annak. Hajós István úgy véli, éppen ezért kiemelt és történelmi lesz a találkozó.

Lehegesztett csatornafedelek, mesterlövészek a háztetőkön és ügynökök még a pogácsás tányérok mellett is - fogalmazott az ügyvezető, aki szerint erre kell számítani a budapesti Trump-Putyin-találkozó napján. Mint mondta, a metrókban, útkereszteződésekben rendőrökre kell számítani, mesterlövészek lesznek a tetőkön, helikopterek és drónok lesznek a levegőben. Mindemellett

óriási rendőri jelenlét várható, nem csak egyenruhában, hanem operatív civil ruhás személyek formájában is, akik apró jeleit keresik annak, hogy valaki esetleg valami rosszra készül.

Hajós István kiemelte: mindig megakadályozni, megelőzni kell az esetleges merényleteket, közbeavatkozásokat, hiszen akár Donald Trump, akár Robert Fico esetén is láthattuk már, hogy ha megtörténik a baj, a biztonságért felelős szervek arra már csak reagálni tudnak, és ilyen esetben sokszor csak a szerencsén múlik, hogy nem történik tragédia.

A biztonsági szakértő szerint szigorú lezárások lesznek az egész városban, és a Budapesten élő ukránokat is ellenőrzik majd.