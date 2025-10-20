ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Döbbenetes dolgot találtak a bányászok, azonnal riasztották a hatóságokat

Infostart

Helyi bányászok tettek bejelentést. A hatóságok figyelmeztetést adtak ki.

Jókora, égő és füstölgő roncsot találtak a nyugat-ausztráliai Pilbara sivatagos vidékén helyi bányászok Newmantól mintegy 30 kilométerre. Jelenleg több szervezet, köztük a rendőrség, az Ausztrál Űrügynökség, illetve a tűzoltó- és mentőszolgálat egyszerre végez vizsgálatot az ügyben – írta a ScienceAlert alapján a 24.hu.

Az első adatok arra utalnak, hogy a roncs egy űreszköz része. Alice Gorman űrrégész a The Guardian című brit lapnak azt mondta, a maradványok a Kína által szeptemberben indított Csieling rakéta negyedik fokozatához tartozhatnak.

A rendőrség szerint a jelek alapján a szénszálas objektum hasonlít más, korábban talált űrszemetekre, és kizárt, hogy a roncs egy kereskedelmi repülőgépről származna.

Az Ausztrál Űrügynökség az eset kapcsán figyelmeztetést adott ki a lakosság számára: amennyiben valaki potenciális űrszemétre bukkan, ne érintse meg, az ugyanis veszélyes anyagokat tartalmazhat. Ilyenkor fontos, hogy a megtaláló bejelentést tegyen a hivatásosoknál.

