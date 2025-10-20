Döbbenetes dolgot találtak a bányászok, azonnal riasztották a hatóságokat

Jókora, égő és füstölgő roncsot találtak a nyugat-ausztráliai Pilbara sivatagos vidékén helyi bányászok Newmantól mintegy 30 kilométerre. Jelenleg több szervezet, köztük a rendőrség, az Ausztrál Űrügynökség, illetve a tűzoltó- és mentőszolgálat egyszerre végez vizsgálatot az ügyben – írta a ScienceAlert alapján a 24.hu.

Az első adatok arra utalnak, hogy a roncs egy űreszköz része. Alice Gorman űrrégész a The Guardian című brit lapnak azt mondta, a maradványok a Kína által szeptemberben indított Csieling rakéta negyedik fokozatához tartozhatnak.

Avustralya’da Pilbara Çölü’ne yanan uzay çöpü düştü

?Sciencealert’in aktardığına göre ülkenin batısındaki Newman kasabasının yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde çalışan madenciler yanan nesneyi fark ederek ihbarda bulundu.



Uzmanlar yanarken bulunan cismin uzay çöpü olduğunu… pic.twitter.com/j4IBUEebDo — Nupel Haber (@nupelonline) October 20, 2025

A rendőrség szerint a jelek alapján a szénszálas objektum hasonlít más, korábban talált űrszemetekre, és kizárt, hogy a roncs egy kereskedelmi repülőgépről származna.

The Australian Space Agency is working alongside local authorities in relation to the suspected space debris discovered in the Pilbara region of Western Australia.



The debris is likely a propellant tank or pressure vessel from a space launch vehicle.



[More in comments] pic.twitter.com/txm2fByUdl — Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) October 20, 2025

Az Ausztrál Űrügynökség az eset kapcsán figyelmeztetést adott ki a lakosság számára: amennyiben valaki potenciális űrszemétre bukkan, ne érintse meg, az ugyanis veszélyes anyagokat tartalmazhat. Ilyenkor fontos, hogy a megtaláló bejelentést tegyen a hivatásosoknál.