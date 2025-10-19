ARÉNA - PODCASTOK
Georgia, Tbilisi, old Parliament building on Rustaveli Avenue, built 1938-1953, with people
Nyitókép: John Elk III / Getty Images

Fokozódik a feszültség Németország és Georgia között

Infostart / MTI

Konzultációra hazahívták Ernst Peter Fischer német nagykövetet Georgiából - közölte vasárnap a berlini külügyminisztérium az X-en.

A tárca szerint a georgiai hatóságok hónapok óta uszítanak az Európai Unióval, Németországgal és személyesen a német nagykövettel szemben.

Németország nagyjából két hete már tiltakozott a georgiai ügyvivőnél Berlinben a német nagykövettel való bánásmód miatt.

Irakli Kobahidze georgiai miniszterelnök szerint Fischer beleavatkozik Georgia belügyeibe, mert ismét nyilvánosan bírálta a georgiai kormány szerinte tekintélyelvű politikáját. A német diplomata ellenzékiek elleni bírósági tárgyalásokra is elment megfigyelőnek. Szeptember végén bekérették a georgiai külügyminisztériumba, mert a tárca szerint részt vett egy "radikális agenda" népszerűsítésében a helyhatósági választások előtt. A választásokon az ellenzék egy részének bojkottja mellett a Georgiai Álom-Demokratikus Georgia kormánypárt győzött, és minden polgármester-választáson diadalmaskodni tudott.

Georgiai tisztségviselők hónapok óta azzal vádolják Fischert és más uniós tagállamok nagyköveteit, hogy a tbiliszi kormány megbuktatását célzó erőfeszítéseket támogatnak.

