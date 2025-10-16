ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 16. csütörtök
Sébastien Lecornu leköszönõ francia miniszterelnök sajtótájékoztatót tart a párizsi kormányfõi hivatalban, a Matignon-palotában 2025. október 6-án, amelyen hivatalosan is bejelentette lemondását. A szeptember 9-én kinevezett Lecornu egy éven belül a harmadik miniszterelnök volt Franciaországban.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Stephane Mahe

Elbuktak az új francia kormány elleni bizalmatlansági indítványok

Infostart / MTI

Az új francia kormány elleni bizalmatlansági indítványok a csütörtöki szavazáson elbuktak a Nemzetgyűlésben.

A radikáls baloldali Engedetlen Franciaország által benyújtott javaslat 271 szavaztot kapott, míg a Marine Le Pen által fémjelzett szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés bizalmatlansági indítványát 144 képviselő támogatta.

A vasárnap kinevezett kormány megbuktatásához legalább 289-re lett volna szükség az 577 fős Nemzetgyűlésben.

Az ellenzéki Szocialista Párt arra kérte 64 fős frakcióját, hogy ne támogassák a bizalmatlansági indítványokat, miután Sébastien Lecornu miniszterelnök kedden elmondott programbeszédében javaslatot tett a 2023-ban parlamenti szavazás nélkül elfogadott nyugdíjreform felfüggesztésére a következő elnökválasztásig.

