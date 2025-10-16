Elbuktak az új francia kormány elleni bizalmatlansági indítványok

Az utóbbi napok erősödése után csütörtökön megint reális esélye van a forintnak arra, hogy a lélektanilag is fontos 390-es szint alá erősödjön az euróval szemben. A múlt héten a kormány és a jegybank között kezdődött üzengetés lökte felfelé kicsit az árfolyamot, azóta viszont nem jöttek újabb aggasztó nyilatkozatok, így lassan talán oldódik a feszültség. A nemzetközi monetáris politika aktualitásaival és a forint árfolyamával foglalkozik majd következő Signature klubunk október 21-én.