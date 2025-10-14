ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 14. kedd
Erdőtűz lángjait figyelik tűzoltók a Los Angeles-i Mandeville Canyonben 2025. január 11-én. A Los Angeleshez tartozó és a közelében fekvő településeken pusztító erdőtüzekben több mint tíz ember életét vesztette és több mint tízezer épület, főként lakóház égett le.
Nyitókép: MTI/AP/Jae C. Hong

Los Angeles-i tűzvész: a ChatGPT használata buktatta le az elkövetőt

Infostart

Bizonyítékot találtak arra, hogy a férfi megkérdezte a ChatGPT-től, hibáztatható-e valaki, ha a cigarettája tüzet okoz. Fél évvel a tragédia előtt pedig egy disztópikus festmény generálását kérte, amelyen égő erdő és a tűz elől menekülő emberek láthatók.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a múlt héten letartóztatták a januári, Los Angeles-i tűzvész kirobbantásával kapcsolatba hozott férfit. A 29 éves Jonathan Rinderknechtet floridai otthonában vették őrizetbe, első bírósági meghallgatását Orlandóban tartják október 15-én, szerdán. Rinderknecht január 1-jén gyújtotta a lángokat, amelyekből a Los Angeleshez tartozó tengerparti Pacific Palisadest és részben Malibut elpusztító tűzvész kialakult.

A gyanúsított ismerte a környéket, az a Pacific Palisades-i lakás, ahol él, csak egy háztömbnyire van a Koponya-sziklához vezető ösvény elejétől. Itt határozták meg a gyújtogatás kiindulópontját a tűzoltók. A parázs a sűrű növényzet gyökérzetében tovább izzott a föld alatt, mielőtt egy szélvihar ismét lángra lobbantotta.

Az Index cikkében újabb részleteket tárt fel az elkövetőről és elfogásáról a BBC összefoglalója alapján. Jonathan Rinderknecht a tűz kiütésének estéjén Uber-sofőrként dolgozott, és egyik utasa vallomása szerint a férfi idegesnek és mérgesnek tűnt. A sofőrcég képviselője szerint Rinderknecht nem használta a fuvarmegosztó alkalmazást a tűz idején, de a cég a GPS-adatok alapján meghatározta a hollétét. Az Uber platformjához már nem férhet hozzá, mióta felmerült, hogy lehet köze a tűz kirobbantásához. A férfit egyébként két éve átvilágította a cég, amely nem talált semmi gyanús dolgot vele kapcsolatban.

A nyomozás során Jonathan Rinderknecht telefonjában olyan videókat is találtak, amelyek a lángok eloltásán dolgozó tűzoltókról készültek, sőt az is kiderült, hogy újév napján éjfél után többször is hívta a 911-et, viszont az erdőben akadozó térerő miatt nem tudott kommunikálni. A mentőszolgálatokat is próbálta elérni, és még egy diszpécserrel is beszélt.

Az egyik legsokatmondóbb fejlemény, hogy arra is találtak bizonyítékot, hogy a férfi megkérdezte a ChatGPT-től, hibáztatható-e valaki, ha a cigarettája tüzet okoz.

A nyomozók gyanúja szerint a férfi azt akarta igazolni, hogy nem hibás, illetve azt is, hogy megpróbált segíteni a tűz megfékezésében.

A BBC cikke szerint Jonathan Rinderknecht még 2024 júliusában, öt hónappal a tragédia előtt megkérte a ChatGPT-t, hogy alkosson egy disztópikus festményt, amelyen egy égő erdő és a tűz elől menekülők láthatók. Olyan képet kért, amelyen több százezer szegényes öltözetű ember próbál átjutni egy hatalmas kapun, amin egy nagy dollárjel látható.

A kapu és a fal túloldalán a leggazdagabb emberek lazítanak, nézik, ahogy a világ leég, és ahogy az emberek küzdenek. A gazdagok közben nevetnek, táncolnak.

Egy hónappal a tűzvész előtt pedig Rinderknecht állítólag azt az üzenetet küldte a ChatGPT-nek, hogy elégette a Bibliáját, amitől jó kedve lett.

A Los Angeles-i rendőrök szerint a tűz azért okozott ekkora kárt, mert elavult szabályok szerint intézkedtek a tűzoltók, lassú volt a riadólánc, az új fejlemények azonban más megvilágításba helyezhetik a dolgokat, és új irányt vehet a nyomozás, illetve a későbbi ítélethozás.

