Megvan Los Angeles lángba borítója?

A 29 éves Jonathan Rinderknechtet floridai otthonában vették őrizetbe, első bírósági meghallgatását Orlandóban tartják szerdán - derült ki a sajtótájékoztatón, ahol azt is elmondták, hogy a férfi januárban egy közösségi taxivállalkozás sofőrjeként dolgozott Los Angelesben. A feljelentés szerint a feltételezett gyújtogatót utasok azonosították.

A hivatalos dokumentum szerint Rinderknecht január 1-jén gyújtotta a lángokat, amelyekből a Los Angeleshez tartozó tengerparti Pacific Palisadest és részben Malibut elpusztító tűzvész kialakult.

A nyomozással megbízott ügynök feljelentéshez csatolt vallomása szerint január 1-én nem sokkal 0 óra után keletkezett a tűz egy bozótos területen, amit a természetvédelmi övezet kamerái örökítettek meg, és, ahol Rinderknecht is tartózkodott, amit mobiltelefonjának cellainformációja megerősített. A vizsgálat ugyanakkor azt is megállapította, hogy a kérdéses időben a férfi többször próbálkozott, hogy felhívja a segélyhívó telefonszámot, de térerő-korlátok miatt ez csak később sikerült neki, amikor bejelentette a tüzet.

A tűzoltók a Lachmann tüzet január elsején gyorsan eloltották, ám a felerősödő szélben a parázs később ismét lángra kapott, ami a nagy kiterjedésű tűzvészhez vezetett, amelyben 12 ember életét vesztette, valamint összesen 6800 épület leégett.