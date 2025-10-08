ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.31
usd:
336.52
bux:
101811.05
2025. október 8. szerda Koppány
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Erdőtűz lángjait figyelik tűzoltók a Los Angeles-i Mandeville Canyonben 2025. január 11-én. A Los Angeleshez tartozó és a közelében fekvő településeken pusztító erdőtüzekben több mint tíz ember életét vesztette és több mint tízezer épület, főként lakóház égett le.
Nyitókép: MTI/AP/Jae C. Hong

Megvan Los Angeles lángba borítója?

Infostart / MTI

Letartóztatták a januári Los Angeles-i tűzvész elindításával kapcsolatba hozott férfit - jelentették be a hatóságok szerdán Kaliforniában.

A 29 éves Jonathan Rinderknechtet floridai otthonában vették őrizetbe, első bírósági meghallgatását Orlandóban tartják szerdán - derült ki a sajtótájékoztatón, ahol azt is elmondták, hogy a férfi januárban egy közösségi taxivállalkozás sofőrjeként dolgozott Los Angelesben. A feljelentés szerint a feltételezett gyújtogatót utasok azonosították.

A hivatalos dokumentum szerint Rinderknecht január 1-jén gyújtotta a lángokat, amelyekből a Los Angeleshez tartozó tengerparti Pacific Palisadest és részben Malibut elpusztító tűzvész kialakult.

A nyomozással megbízott ügynök feljelentéshez csatolt vallomása szerint január 1-én nem sokkal 0 óra után keletkezett a tűz egy bozótos területen, amit a természetvédelmi övezet kamerái örökítettek meg, és, ahol Rinderknecht is tartózkodott, amit mobiltelefonjának cellainformációja megerősített. A vizsgálat ugyanakkor azt is megállapította, hogy a kérdéses időben a férfi többször próbálkozott, hogy felhívja a segélyhívó telefonszámot, de térerő-korlátok miatt ez csak később sikerült neki, amikor bejelentette a tüzet.

A tűzoltók a Lachmann tüzet január elsején gyorsan eloltották, ám a felerősödő szélben a parázs később ismét lángra kapott, ami a nagy kiterjedésű tűzvészhez vezetett, amelyben 12 ember életét vesztette, valamint összesen 6800 épület leégett.

Kezdőlap    Bűnügyek    Megvan Los Angeles lángba borítója?

tűz

gyújtogatás

los angeles

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Palócz Éva: jövőre már 2,5 százalékos lehet a növekedés, de még rengeteg a kockázat

Palócz Éva: jövőre már 2,5 százalékos lehet a növekedés, de még rengeteg a kockázat
Ha kis mértékben is, de lefelé módosította idei növekedési várakozását a Kopint-Tárki. A konjunktúrakutató 2025-re 0,4 százalékos GDP-bővülést vár, minden rossz hónap azonban 0,1 százalékot ront a kilátásokon, így az sem kizárt, hogy stagnálás közelében marad a magyar gazdaság – mondta az InfoRádióban a Kopint-Tárki vezérigazgatója.
 

Elemző: tavaly még többlettel zárta a szeptembert a költségvetés, most jelentős hiánnyal

Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére

Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére

Vlagyimir Putyin megvan arról győződve, hogy nyerésben van, és nem kell belemennie semmiféle kompromisszumba – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban.
 

Szijjártó Péter szerint a lengyel kormányfő mentegeti a vezetékrobbantással gyanúsított ukránt

Több uniós ország is korlátozná az orosz diplomaták európai mozgását

Kövér László: globális háttérhatalmi játszmák veszélyeztetik hazánk függetlenségét

VIDEÓ
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.09. csütörtök, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újra 30 ezer forint felett járt az OTP, tovább emelkedtek a tőzsdék

Újra 30 ezer forint felett járt az OTP, tovább emelkedtek a tőzsdék

Európában kedvező hangulatban telt a kereskedés, és a magyar tőzsde is jól teljesített. Eközben Amerikában is jó vitt a hangulat a piacokon. Az arany árfolyama ma is új csúcsra ment, és az ezüstnél is közel a történelmi rekord. Közben a BMW profit warningja után esnek az autóipari részvények, az OTP pedig fontos szintről fordult. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Joy napok 2025 ősz: itt a kuponfüzet ára, az összes októberi kedvezmény

Joy napok 2025 ősz: itt a kuponfüzet ára, az összes októberi kedvezmény

Joy napok 2025 ősz: mikor lesznek az őszi Joy napok és mennyi a Joy 2025 kuponfüzet ára? Itt találhatod meg a Joy napok 2025 kuponok listáját, ilyen kedvezményekkel vásárolhatsz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Macron could nominate new French prime minister in next 48 hours, says outgoing Lecornu

Macron could nominate new French prime minister in next 48 hours, says outgoing Lecornu

Sébastien Lecornu had been in office for 26 days when he resigned on Monday - he was given 48 hours by President Macron to make a plan for the "stability" of France.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 8. 17:46
Rendőrnek kiadva magát kislányokra „vadászott” a biztonsági őr
2025. október 8. 17:34
Kiderült, ki késelte meg a német polgármestert, a pince lett a megoldás kulcsa
×
×
×
×