M88 Hercules típusú páncélozott jármű a kelet-litvániai Pabrade térségében levő gyakorlótéren, ahol folyatódik a négy eltűnt amerikai katona keresése 2025. március 28-án. Az ugyanilyen járművel gyakorlatozó katonák három nappal korábban tűntek el a fehérorosz határnál tartott litván-amerikai taktikai gyakorlatozáson. A lánctalpas járművet megtalálták egy tőzegláp alján, több mint 5 méter mélyen. A mocsarat lecsapolják és homokkal töltik fel, hogy a járművet kiemelhessék.
Nyitókép: MTI/AP/Mindaugas Kulbis

Hétmilliárd eurós nagybevásárlásba kezdett Németország

Infostart

Csaknem hétmilliárd euró értékben kerekes páncélozott harcjárműveket rendel Németország. A tervezett beszerzésről a Reuters hírügynökség tudósított a német pénzügyminisztériumtól megszerzett dokumentumokra hivatkozva.

A hétmilliárd euró ellenében a Bundeswehr összesen 424 páncélozott kerekes harcjárműhöz jut. A Bundestag költségvetési bizottsága várhatóan az elkövetkező napokban hagyja jóvá a beszerzést.

A Bundeswehr a tervezett ügylet nagyobb részét a világ egyik legnagyobb fegyvergyártójával, a General Dynamics céggel bonyolítja le. A keretmegállapodás 274 felderítő harckocsi fejlesztését és beszerzését foglalja magában mintegy 3,5 milliárd euró értékben. A megállapodás szerint az első szállításokat 2028-ra tervezik.

A Reuters által ismertetett második projekt 150 Sakál típusú kerekes gyalogsági harcjármű beszerzését foglalja magában 3,4 milliárd euró értékben. A beszerzést az értesülések szerint a KNDS és a Rheinmetall közös vállalata, a Artec GmbH bonyolítja le az OCCAR védelmi ügynökségen keresztül. A gyalogsági harcjárművek szállítása 2027 és 2031 közötti időszakra előirányzott.

A General Dynamics további 82 felderítő harckocsijának vásárlására vonatkozó opció 356 járműre, azaz akár 4,6 milliárd euróra növelheti az első megrendelés mennyiségét. A Sakál gyalogsági harcjárművek beszerzése egy későbbi időpontban is kibővíthető, akár 200 további járművel.

