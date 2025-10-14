Hétmilliárd eurós nagybevásárlásba kezdett Németország

A hétmilliárd euró ellenében a Bundeswehr összesen 424 páncélozott kerekes harcjárműhöz jut. A Bundestag költségvetési bizottsága várhatóan az elkövetkező napokban hagyja jóvá a beszerzést.

A Bundeswehr a tervezett ügylet nagyobb részét a világ egyik legnagyobb fegyvergyártójával, a General Dynamics céggel bonyolítja le. A keretmegállapodás 274 felderítő harckocsi fejlesztését és beszerzését foglalja magában mintegy 3,5 milliárd euró értékben. A megállapodás szerint az első szállításokat 2028-ra tervezik.

A Reuters által ismertetett második projekt 150 Sakál típusú kerekes gyalogsági harcjármű beszerzését foglalja magában 3,4 milliárd euró értékben. A beszerzést az értesülések szerint a KNDS és a Rheinmetall közös vállalata, a Artec GmbH bonyolítja le az OCCAR védelmi ügynökségen keresztül. A gyalogsági harcjárművek szállítása 2027 és 2031 közötti időszakra előirányzott.

A General Dynamics további 82 felderítő harckocsijának vásárlására vonatkozó opció 356 járműre, azaz akár 4,6 milliárd euróra növelheti az első megrendelés mennyiségét. A Sakál gyalogsági harcjárművek beszerzése egy későbbi időpontban is kibővíthető, akár 200 további járművel.