Izraeli harckocsik állomásoznak a Gázai övezet peremén, Izrael déli részén 2025. szeptember 21-én, a palesztin övezetben végzett izraeli katonai műveletek kezdetének második évfordulója előtt két héttel.
Nyitókép: MTI/AP/Ohad Zwigenberg

Véget ér a gázai háború, döntött az izraeli kormány

Infostart / MTI

Jóváhagyta az izraeli kormány péntek hajnalban a túszok szabadon bocsátásáról és a Gázai övezeti háború befejezéséről szóló megállapodást.

Korábban a biztonságpolitikai kabinet már megtárgyalta és jóváhagyta a a palesztin területre vonatkozó egyezmény részleteit. A miniszterek által jóváhagyott dokumentumot Egyiptomban írták alá.

A kormány éjjeli ülésén jelen volt Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja, valamint Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és tanácsadója is, akik előtte találkoztak Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel és Ron Dermer stratégiai miniszterrel, aki az izraeli tárgyalódelegációt vezette.

Itamár Bengvir, Becalel Szmotrics, Orit Sztruk, Amiháj Elijahu és Jichák Vaszerlauf, a Vallásos Cionisták és a Zsidó Erő nevű nacionalista pártok miniszterei a megállapodás ellen szavaztak, de nélkülük is megvolt a szükséges többség annak elfogadásához. A két párt miniszterei várhatóan nem mondanak le, és nem döntik meg a már jelenleg is kisebbségből kormányzó koalíciót.

"A háború egyik fő célja a túszok hazahozatala, és most ezt meg is fogjuk tenni. Nem juthattunk volna el idáig Trump elnök és csapatának rendkívüli támogatása nélkül" - mondta a megbeszélés elején Benjámin Netanjahu. "A katonai és diplomáciai nyomás kombinációja elszigetelte a Hamász" palesztin terrorszervezetet - közölte a kormányfő, és véleménye szerint ez vezetett el a megállapodáshoz.

Az egyezmény szerint hivatalosan életbe lépett a tűzszünet a Gázai övezetben. Huszonnégy óra alatt az izraeli hadsereg befejezi a felkészülést a kivonulásra a megállapodás szerinti vonalig - ezután Izrael az övezet területének ötvennégy százalékát fogja ellenőrzése alatt tartani. Hetvenkét órával később a palesztinok minden izraeli túszt szabadon engednek, vagyis húsz élő túszt és huszonhat holttestet adnak vissza Izraelnek.

A hivatalos izraeli közlések szerint a 26 halottnak tartott túsz mellett "komolyan aggódnak" két további túsz, Tamir Nimrodi és Bipin Joshi életéért, mert a most aláírt iratok alapján ők sincsenek életben.

A megállapodás szerint az összes élő túsz szabadon engedése után kétszázötven életfogytiglanra ítélt palesztin rab és mintegy ezerhétszáz gázai fogoly szabadul ki az izraeli börtönökből - olyanok, akik 2023. október 7-én nem vettek részt az Izrael elleni terrorakcióban -, valamint háromszázhatvan palesztin holttestet is visszaszállítanak Gázába.

A Gázai övezetben egyiptomi, katari és török erők ellenőrzik majd a rendet, együttműködésben az amerikai hadsereggel és Izraellel. Az arab országok feladata lesz a Hamász lefegyverzése.

