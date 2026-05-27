ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.72
usd:
305.5
bux:
0
2026. május 27. szerda Hella
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Interest rates moving down, Down arrow on a blue background.
Nyitókép: Getty Images / jayk7

GKI: csökkenne a kamatszint, ha Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz

Infostart / MTI

Jelentősen csökkenne az államilag támogatott hitelek finanszírozási költsége is, ha a piaci kamat közelítene az eurózónás 3-4 százalékhoz – áll az elemzésben.

Ha Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz, akkor csökkenne kamatszint, így a költségvetés finanszírozási terhei is mérséklődnének – közölte a GKI Gazdaságkutató.

Az elemzés szerint ha egy ország saját, kisebb súlyú és sérülékenyebb devizával rendelkezik, a befektetők a bizonytalanabb környezet miatt többlethozamot várnak el, ezzel szemben a nagyobb és mélyebb pénzügyi piaccal rendelkező valutaövezetben alacsonyabb kamatkörnyezetet.

A kamatszintek megugrása a közlemény szerint a 2020-as években vált világszintű kihívássá. A magasabb infláció és a bizonytalan, kockázatokkal terhelt geopolitikai környezet a kockázati prémium emelkedésén keresztül vezetett a kötvényhozamok emelkedéséhez.

A korábbi évtizedhez képest magasabb jelenlegi kamatszint Magyarországon különösen jelentős probléma:

a költségvetés tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött kamatkiadásra, 2023-2025 között GDP-arányosan a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között voltunk.

A gazdaságpolitikai stabilitás és az euróbevezetés és ígéretét a piac már az áprilisi választás után beárazta, ennek köszönhető a hazai kötvényhozamok csökkenése májusban. 2025-ben a hazai államadósság-állomány után fizetett súlyozott átlagkamat 4,6 százalék volt,

ha a teljes magyar adósságállomány átlagos kamatterhe hosszabb távon 3,9 százalékra csökkenne, évente legalább 600 milliárd forinttal lenne kisebb a költségvetés kamatterhe.

Jelentősen csökkenne az államilag támogatott hitelek finanszírozási költsége is, ha a piaci kamat közelítene az eurózónás 3-4 százalékhoz. Javuló kamatkörnyezetben a vállalatok és a háztartások hitelköltségei szintén alacsonyabbak lennének. Ezek hatása a beruházások élénkülésén, illetve a fogyasztás emelkedésén keresztül támogatná a magyar gazdaságot – olvasható az elemzésben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    GKI: csökkenne a kamatszint, ha Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz

költségvetés

finanszírozás

monetáris unió

gki gazdaságkutató

kamatszint

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: komoly eszkaláció zajlik az orosz–ukrán háborúban

Bendarzsevszkij Anton: komoly eszkaláció zajlik az orosz–ukrán háborúban
Az orosz elnök megbízásából Szergej Lavrov külügyminiszter hivatalosan tájékoztatta amerikai hivatali partnerét, Marco Rubiót arról, hogy az orosz fegyveres erők rendszeres és folyamatos csapásokat indít az orosz-ukrán fegyveres erők által használt létesítmények és döntéshozatali központok ellen. Ez már a totális háború? Erről és az orosz atomfegyverek bevetésének esetleges lehetőségéről is beszélt Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban.
Újabb parlamenti nap, ezt kínálja a szerda

Újabb parlamenti nap, ezt kínálja a szerda

Elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot szerdán az Országgyűlés, amely elkezdheti az alaptörvény tizenhatodik módosításának, továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is.
 

Soron kívül felülvizsgálja a kormány a magántőkealapokkal kapcsolatos jogszabályokat és működésüket

Rendszerváltás körvonalazódik a közoktatásban

Interpellációk: fenyegetésekről is szó volt a parlamentben

Itt az első igazi parlamenti vitanap: heves indulatok a Házban, de azt még tisztázni kell, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely tegeződik-e

Magyar Péter napirend előtti beszéde az Országgyűlésben: más állami tisztségekre is kiterjedhet a 8 éves időkorlát

„Meghátrálás” – Gulyás Gergely máris reagált a Tisza Alaptörvény-módosító javaslatára

 

Melléthei-Barna Márton: gyorsan lehet lépni, ha Sulyok Tamás nem mond le

Magyar Péter benyújtotta – Így módosulna az Alaptörvény

Végrehajtások: feláll a vizsgálóbizottság, itt vannak a részletek

Megszavazták: a jegybanki vagyonvesztés és a privatizáció ügyében is feláll a bizottság, kiderültek a részletek

Magyar Péter felmentette a TEK főigazgatóját, nagy átalakítás jön

Költségvetési biztost kap a közmédia

VIDEÓ
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.27. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb célpontra csapott le a Donald Trump: halálos lövések dördültek a tengeren

Újabb célpontra csapott le a Donald Trump: halálos lövések dördültek a tengeren

Az amerikai hadsereg kedden közölte, hogy a Csendes-óceán keleti részén megtámadott egy hajót, amely feltehetőleg kábítószer-csempészettel foglalkozott, egy ember meghalt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadták a riasztást: széllöklsek, hatalmas esők is lehetnek ma egyes helyeken, itt kell vele számolnj

Kiadták a riasztást: széllöklsek, hatalmas esők is lehetnek ma egyes helyeken, itt kell vele számolnj

A Dunántúlon és az északkeleti tájakon akár 90 kilométeres széllőkések is előfordulhatnak, egyes helyeken pedig hirtelen zúdulhat le nagy mennyiségű eső.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Dozens killed in Lebanon as Israel intensifies strikes

Dozens killed in Lebanon as Israel intensifies strikes

Israel says it struck 100 Hezbollah infrastructure sites and fighters in Lebanon, after PM Benjamin Netanyahu vows to "crush" the Iran-backed group.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 26. 17:46
Alapkamatdöntés: reagáltak az elemzők is
2026. május 26. 16:10
Varga Mihály: nem egységesen döntöttünk az alapkamatról
×
×