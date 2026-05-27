Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
„Lázár János lekapcsolta, mi visszakapcsoltuk” – fontos bejelentést tett Vitézy Dávid

Újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről – közölte Facebook-oldalán a közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid szerda reggel a Facebook-oldalán bejelentette, hogy újra elérhető az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információ Gyűjtőrendszer (EMIG), így ismét az utasok rendelkezésére áll a valós idejű vasúti adatszolgáltatás.

„Lázár János utasítására a sorozatos botrányok után a MÁV egy évvel ezelőtt lekapcsolta az EMIG-et és a Vonatinfót is, ezzel egyértelművé téve, hogy nem megoldani akarják a magyar vasút problémáit, hanem egyszerűen eltitkolni azokat” – írta posztjában a közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid szerint gyakorlati és szimbolikus értelemben is fontos lépésről van szó mert

„ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről”.

„Egy éve Lázár János egy pünkösdi hétvége után döntött arról, hogy eltitkolja a valós idejű információkat az utasok elől. A legkevésbé sem állítom azt, hogy most hétfőn minden hibátlanul működött, sőt” – fogalmazott a közlekedési és beruházási miniszter.

Hozzátette: a válasz nem a titkolózás, hanem éppen az ellenkezője volt, hiszen már kedden reggel azt kérte a MÁV vezetőitől, hogy azonnal állítsák vissza legalább a korábbi rendszer nyilvános elérhetőségét. Vitézy Dávid jelezte: a felületet egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt, de azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik.

"Lázár János lekapcsolta, mi visszakapcsoltuk" – fontos bejelentést tett Vitézy Dávid

A Xiaomi első negyedéves nettó nyeresége 43 százalékkal zuhant, miután a magasabb alkatrészköltségek és az élesedő hazai verseny szorítják az okostelefon-üzletágat. A vállalat a külföldi terjeszkedéstől várja a fordulatot.

A legfrissebb kormányhatározat értelmében megkezdődik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésének előkészítése.

