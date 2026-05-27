2026. május 27. szerda Hella
Károlyi Kirchnopf László főigazgató a Mazsihisznél
Nyitókép: Mazsihisz

Új főigazgató a Mazsihisznél

Infostart / MTI

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) közgyűlése keddi ülésén Károlyi Kirchnopf Lászlót választotta meg a Mazsihisz főigazgatójának – közölte a szervezet a honlapján kedd este.

Károlyi Kirchnopf László Kunos Péter utódja lesz, aki 13 éven át a Mazsihisz, 12 éven át pedig a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) ügyvezető igazgatója volt. Kunos Péter további egy évig főtanácsadóként segíti Grósz Andor, a Mazsihisz elnökének munkáját, és vállalta, hogy tudása és tapasztalatai átadásával segíti majd az új főigazgatót is.

A Mazsihisz közgyűlése titkos szavazáson, 71 igen szavazattal, 8 nem és 4 érvénytelen voks ellenében választotta meg főigazgatóvá az eddig a kóser konyha működését irányító Károlyi Kirchnopf Lászlót.

A közgyűlésről készített beszámoló szerint az új főigazgató a választás előtt azt mondta, akkor történik a Mazsihisz vezetői szintjén változás, amikor az országnak új kormánya van. A főigazgatói választás ezért érzékeny pont, mert a Mazsihisznek meg kell őriznie pozícióját, sőt javítani is kell rajta, ami nem lesz egyszerű és gyors feladat.

Károlyi Kirchnopf László hangsúlyozta: szükség lesz bizonyos változtatásokra, és ebből a szempontból szimbolikus, hogy éppen a sávuot után vagyunk pár nappal, elvégre sávuotkor történt Tóra-adás, ami után jelentős változásokon ment át a zsidó nép – olvasható a beszámolóban.

Megválasztása után a főigazgató arról beszélt: arra fog törekedni, hogy az egymásért való cselekvés éltesse a Szövetséget. Hangsúlyozta: az új vezetésnek nem szabad figyelmen kívül hagynia az előző vezetés munkáját, hanem arra építve kell a szükséges frissítéseket végrehajtania – olvasható a Mazsihisz honlapján.

Bendarzsevszkij Anton: komoly eszkaláció zajlik az orosz–ukrán háborúban

Az orosz elnök megbízásából Szergej Lavrov külügyminiszter hivatalosan tájékoztatta amerikai hivatali partnerét, Marco Rubiót arról, hogy az orosz fegyveres erők rendszeres és folyamatos csapásokat indít az orosz-ukrán fegyveres erők által használt létesítmények és döntéshozatali központok ellen. Ez már a totális háború? Erről és az orosz atomfegyverek bevetésének esetleges lehetőségéről is beszélt Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban.
