ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.72
usd:
305.5
bux:
0
2026. május 27. szerda Hella
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kedd délután a Sándor-palota Tükörtermében adta át a miniszteri kinevezéseket Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Péter kormánya hivatalba lépő tagjainak. Az eseményről a kormány tagjai együtt mennek át a Parlament épületébe, ahol a 16 órakor kezdődő ülésen esküt tesznek a kormánytagok, Magyar Péter pedig beszédet mond.
Nyitókép: Országgyűlés/YouTube

Újabb parlamenti nap, ezt kínálja a szerda

Infostart / MTI

Elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot szerdán az Országgyűlés, amely elkezdheti az alaptörvény tizenhatodik módosításának, továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is.

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülésnap 9 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal.

Kivételes eljárásban tárgyalja, így már a nap folyamán el is fogadhatja a parlament a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot.

A képviselők lefolytatják az alaptörvény tizenhatodik módosításának vitáját. Melléthei-Barna Márton és Hantosi István (mindketten Tisza Párt) indítványa nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat megalapozza a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.

Szintén ez a két képviselő nyújtotta be az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztés a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését kezdeményezi.

Melléthei-Barna Márton és Hantosi István harmadik javaslata, amit a parlament kedden kezd el tárgyalni az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szól. A jövőben két évig terjedő szabadságvesztéssel lenne büntetendő az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgálóbizottság munkáját, továbbá egymillió forintos pénzbírság is kiszabható lenne arra, illetve elővezethető lenne az, aki nem jelenik meg egy parlamenti vizsgálóbizottság előtt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Újabb parlamenti nap, ezt kínálja a szerda

parlament

vita

alaptörvény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: komoly eszkaláció zajlik az orosz–ukrán háborúban

Bendarzsevszkij Anton: komoly eszkaláció zajlik az orosz–ukrán háborúban
Az orosz elnök megbízásából Szergej Lavrov külügyminiszter hivatalosan tájékoztatta amerikai hivatali partnerét, Marco Rubiót arról, hogy az orosz fegyveres erők rendszeres és folyamatos csapásokat indít az orosz-ukrán fegyveres erők által használt létesítmények és döntéshozatali központok ellen. Ez már a totális háború? Erről és az orosz atomfegyverek bevetésének esetleges lehetőségéről is beszélt Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban.
Újabb parlamenti nap, ezt kínálja a szerda

Újabb parlamenti nap, ezt kínálja a szerda

Elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot szerdán az Országgyűlés, amely elkezdheti az alaptörvény tizenhatodik módosításának, továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is.
 

Soron kívül felülvizsgálja a kormány a magántőkealapokkal kapcsolatos jogszabályokat és működésüket

Rendszerváltás körvonalazódik a közoktatásban

Interpellációk: fenyegetésekről is szó volt a parlamentben

Itt az első igazi parlamenti vitanap: heves indulatok a Házban, de azt még tisztázni kell, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely tegeződik-e

Magyar Péter napirend előtti beszéde az Országgyűlésben: más állami tisztségekre is kiterjedhet a 8 éves időkorlát

„Meghátrálás” – Gulyás Gergely máris reagált a Tisza Alaptörvény-módosító javaslatára

 

Melléthei-Barna Márton: gyorsan lehet lépni, ha Sulyok Tamás nem mond le

Magyar Péter benyújtotta – Így módosulna az Alaptörvény

Végrehajtások: feláll a vizsgálóbizottság, itt vannak a részletek

Megszavazták: a jegybanki vagyonvesztés és a privatizáció ügyében is feláll a bizottság, kiderültek a részletek

Magyar Péter felmentette a TEK főigazgatóját, nagy átalakítás jön

Költségvetési biztost kap a közmédia

VIDEÓ
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.27. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb célpontra csapott le a Donald Trump: halálos lövések dördültek a tengeren

Újabb célpontra csapott le a Donald Trump: halálos lövések dördültek a tengeren

Az amerikai hadsereg kedden közölte, hogy a Csendes-óceán keleti részén megtámadott egy hajót, amely feltehetőleg kábítószer-csempészettel foglalkozott, egy ember meghalt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadták a riasztást: széllöklsek, hatalmas esők is lehetnek ma egyes helyeken, itt kell vele számolnj

Kiadták a riasztást: széllöklsek, hatalmas esők is lehetnek ma egyes helyeken, itt kell vele számolnj

A Dunántúlon és az északkeleti tájakon akár 90 kilométeres széllőkések is előfordulhatnak, egyes helyeken pedig hirtelen zúdulhat le nagy mennyiségű eső.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Dozens killed in Lebanon as Israel intensifies strikes

Dozens killed in Lebanon as Israel intensifies strikes

Israel says it struck 100 Hezbollah infrastructure sites and fighters in Lebanon, after PM Benjamin Netanyahu vows to "crush" the Iran-backed group.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 27. 06:00
Bendarzsevszkij Anton: komoly eszkaláció zajlik az orosz–ukrán háborúban
2026. május 27. 05:45
Üt az utolsó parkolóóra, de marad egy készpénzes kiskapu
×
×