Magyar Péter és Gulyás Gergely a 2006-os rendőri ügyekről üzenget az izzó parlamenti szócsata után

„Sokan kérdezték, hogy mit mondtam ma Gulyás Gergelynek, amikor odaléptem hozzá az ülésteremben, ezért most leírom, mi történt” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezetőnek.

Az egész szóváltásnak különös pikantériát ad, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely korábban évtizedeken át barátok voltak, Gulyás Magyar Péter egyik gyermekének keresztapja is.

Előzőleg Magyar Péter kedden napirend előtti felszólalásában többször is néven nevezve beszélt Gulyás Gergelyről, mondvámn, szégyellje magát, hogy elvállalja ezt a „dicstelen szerepet”, és miközben elismeri, hogy „Gulyás személyesen nem lopott, a körülötte ülőkről ez nem mondható el”. Gulyás Gergely a nap végén többek között úgy reagált, hogy „jól emlékszik arra az időre, amikor a Kossuth térre Magyar Péterrel ketten jelentettek be tüntetéseket tiltakozásul, amiért az akkori rendőri vezetés és kormány alkotmányellenesen lezárta a Kossuth teret”. Feltette a kérdést Magyar Péternek, hogy miért nevezte ki Gergényi Péter akkori rendőrtábornok helyettesét rendészeti államtitkárnak.

Erre Magyar Péter már nem tudott reagálni, mivel Forsthoffer Ágnes házelnök nem adott neki szót, lévén, hogy nem napirendi volt a felszólalása. Ezért Magyar Péter odalépett Gulyás Gergelyhez, és hosszan magyarázott neki – de ez már nem hallatszott a közvetítésben.

Magyar Péter most Facebook-posztjában elárulta, mint mondott:

„A még hallható felszólalásomban elmondtam, hogy pont 20 éve hangzott el az elhíresült őszödi beszéd, és emlékeztettem Gulyás Gergelyt, hogy ezekben az időkben együtt küzdöttünk a Gyurcsány-kormány jogállamot leépítő lépései ellen. Elmondtam, hogy 20 éve nem gondoltam volna, hogy ma már olyanok lesznek, mint anno Gyurcsányék, és hogy hazudnak reggel, délben és este.

Gulyás Gergely a válaszában hazug vádakkal megtámadta a 2006-os események kapcsán a TISZA-kormány rendészeti államtitkárát, Tóth Gábort.Erre szerettem volna reagálni, de mivel a házelnöktől nem kaptam szót, odaléptem hozzá, és elmondtam neki, hogy Tóth Gábor 2006-ban a BRFK bűnügyi helyettese volt, semmilyen felelősség nem terheli a 2006-os rendőri túlkapásokban.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy 2007-ben a Fidesz megszavazta őt budapesti rendőrfőkapitánynak. Elmondtam továbbá, hogy maga Gulyás Gergely dicsérte meg Tóth Gábor munkáját 2010-ben a Parlamentben, amit jegyzőkönyvek bizonyítanak. Tóth Gábort soha (még a Fidesz-kormány alatt sem) marasztalták el a 2006-os rendőri túlkapások kapcsán.

Jeleztem Gulyás Gergelynek, hogy sms-ben átküldöm neki a saját 2010-es dícsérő mondatait Tóth Gábor munkájáról. Ezek az információk sem tartották vissza természetesen Gulyás Gergely párttársait, hogy az ülés során tovább hazudjanak Tóth Gábor államtitkárról.

ui.: az már csak kis színes, hogy a fideszes belügyminiszter, Pintér Sándor a 2006-os események után szinte azonnal közös céget alapított a rendőri túlkapásokért valóban felelős Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitánnyal.” – írta Magyar Péter.

Erre Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető is reagált, szintén a Facebookon egy posztban:

„Miután Magyar Péter nem bírta ki, hogy - saját olvasatában - ne tájékoztassa a nyilvánosságot egy egy percnél is rövidebb beszélgetésről, ezért kénytelen vagyok ezt én is megtenni. Mivel Magyar Péter ügyrendi ? felszólalására válaszul jeleztem, hogy 20 évvel ezelőtt a Gyurcsány-Gergényi páros önkénye ellen még valóban együtt küzdöttünk és jelentettünk be időről időre tüntetést a lezárt Kossuth tér közepére a gyülekezési jog alkotmánysértő korlátozása ellen, de nehogy rajtam kérje számon, hogy már nem ugyanazon az oldalon állunk, amikor Gergényi Péter bűnügyi helyettesét, dr. Tóth Gábort éppen most nevezte ki rendészeti államtitkárnak. Mivel a miniszterelnök erre már nem válaszolhatott, ezért jött oda hozzám elmondani a véleményét. Ennek az volt a lényege, hogy én is megvédtem Tóth Gábort, ezért alaptalan a kritikám.

Mi az igazság? Tény, hogy Tóth Gábor Gergényi budapesti rendőrfőkapitány helyettese volt a brutális rendőri túlkapások és a gyülekezési jog alkotmánysértő korlátozása alatt. Én ennyit állítottam a miniszterelnök velem szembeni valóban méltatlan és személyes támadására válaszolva.

A 2006-os rendőri fellépés a rendszerváltoztatás utáni Magyarország abszolút mélypontja volt, ezzel kapcsolatosan soha egyetlen akkori rendőri vezetőt sem védtem meg. Amire Magyar Péter utal az az, hogy ezt követően 2007 őszétől Tóth Gábor lett a budapesti főkapitány.

Tény, hogy utána a rendőrség egészen másként kezelte a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényeket, mint korábban. Ezt dr. Tóth Gábor 2010-es parlamenti bizottsági meghallgatásán is elismertem, ahol az új rendészeti államtitkár a 2006-os rendőrségi fellépéssel kapcsolatosan a rendőrség munkáját illetően önkritikusan és korrekt módon válaszolt a kérdésekre. A vita tárgya azonban a miniszterelnökkel 2006 ősze volt” – írta Gulyás Gergely.