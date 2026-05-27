2026. május 27. szerda Hella
Scales of justice and Gavel on wooden table and Lawyer or Judge working with agreement in Courtroom, Justice and Law concept.
Nyitókép: Pattanaphong Khuankaew/Getty Images

Halálra éheztette fiát, majd megpróbált megszabadulni a holttesttől

Infostart

A fiú a betegsége miatt nem volt képes gondoskodni magáról, így az anyja után az apja vette át a gondozását, ám ezt a kötelességét elmulasztotta. Miután a fiú meghalt, a testét megpróbálta elrejteni.

Nem látta el megfelelően a betegségben szenvedő, magáról gondoskodni képtelen fiát, aki az éhezés következtében meghalt – írja beszámolójában a Budapest Környéki Törvényszék.

A gyanúsított az elhunyt apja volt, a fiú 2004-ben született. Egy betegség miatt nem tudott magáról gondoskodni, így édesanyjával élt, aki viszont két agyvérzést követően már nem volt képes ellátni fiát. A gondozás feladatait így az apa vette át, és a hivatásos gyámtól havi 60 ezer forintot fel is vett erre a célra.

A férfi azonban nem viselte gondját a fiúnak, aki egyre jobban lesoványodott, majd a keringési zavarok és az éhezés miatt 2025 áprilisában meghalt. Az apa ezt követően megpróbálta eltüntetni a holttestet: egy műanyag zsákba csomagolva egy vízaknába rejtette azt.

Figyelemmel a bűncselekmény súlyára és a kiszabható büntetés mértékére, fennállt a szökés és elrejtőzés veszélye, ezért az ügyészség indítványozta a gyanúsított letartóztatását, amit a Budakörnyéki Járásbíróság május 22-én el is rendelt az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2026. június 22-ig.

A letartóztatás ellen a gyanúsított és védője fellebbezést nyújtott be, így a végzés nem végleges, de végrehajtható.

bíróság

emberölés

bűncselekmény

letartóztatás

pest megye

különös kegyetlenség

