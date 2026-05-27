Lesz Pride, van időpont

Június 27-én lesz Budapesten a Pride felvonulás, a szervezők már megtették a gyűléssel kapcsolatos bejelentésüket a rendőrségen – áll a Szivárvány Misszió Alapítvány közleményében.

„Pride volt, Pride van, Pride lesz. A modern Magyarország legnagyobb emberi jogi megmozdulását szerveztük meg 2025-ben. A 30. Budapest Pride Felvonulás, a fővárossal közösen rendezett Büszkeség menete a rendkívüli körülmények dacára is hatalmas sikert aratott” – emlékeztettek a szervezők.

A 2025-ös Budapest Pride-ot a fővárossal együtt kellett megszervezni, mivel a rendőrség eredetileg megtiltotta a felvonulás megtartását a módosított gyermekvédelmi törvényre hivatkozva, illetve azért is, mert a rendezvény időpontjára és helyszínére korábban egy másik személy bejelentett már egy más jellegű eseményt. Végül nagy sikerrel megtartották a rendezvényt.

A június 27-én rendezendő eseményt a Gyülekezési Törvény jelenlegi elvárásainak megfelelően már szerdán (május 27.) bejelentették.

„A 2025-ös rendkívüli év után bízunk a hatóságok együttműködésében, a gyűlés befogadásában. A döntéshozók figyelmébe ajánljuk az Európai Unió Bíróságának friss döntését, mely jogsértőnek ítélte a 2021-es homofób és transzfób propagandatörvényt” – írják a Szivárvány Misszió Alapítvány közleményében

Hozzátették: „az Orbán-kormány jogsértő döntése alapvető jogainkat csorbította, a bíróság ítélete viszont azt jelenti, a döntés alapján a 2025-ben elfogadott önkényes Pride-tilalom sem maradhat”.