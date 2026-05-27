Karácsony Gergely főpolgármester és Niedermüller Péter Erzsébetváros polgármestere (j2) a Budapest Büszkeség rendezvényen (eredetileg Budapest Pride felvonulás) az Erzsébet hídon 2025. június 28-án.
Lesz Pride, van időpont

A szervezők az Európai Unió Bíróságának döntésére hivatkoztak, amely jogsértőnek ítélte a 2021-es „homofób és transzfób propagandatörvényt”, és erre alapozva azt állítják, hogy a 2025-ben elfogadott, Pride-ot tiltó törvény sem tartható fenn.

Június 27-én lesz Budapesten a Pride felvonulás, a szervezők már megtették a gyűléssel kapcsolatos bejelentésüket a rendőrségen – áll a Szivárvány Misszió Alapítvány közleményében.

„Pride volt, Pride van, Pride lesz. A modern Magyarország legnagyobb emberi jogi megmozdulását szerveztük meg 2025-ben. A 30. Budapest Pride Felvonulás, a fővárossal közösen rendezett Büszkeség menete a rendkívüli körülmények dacára is hatalmas sikert aratott” – emlékeztettek a szervezők.

A 2025-ös Budapest Pride-ot a fővárossal együtt kellett megszervezni, mivel a rendőrség eredetileg megtiltotta a felvonulás megtartását a módosított gyermekvédelmi törvényre hivatkozva, illetve azért is, mert a rendezvény időpontjára és helyszínére korábban egy másik személy bejelentett már egy más jellegű eseményt. Végül nagy sikerrel megtartották a rendezvényt.

A június 27-én rendezendő eseményt a Gyülekezési Törvény jelenlegi elvárásainak megfelelően már szerdán (május 27.) bejelentették.

„A 2025-ös rendkívüli év után bízunk a hatóságok együttműködésében, a gyűlés befogadásában. A döntéshozók figyelmébe ajánljuk az Európai Unió Bíróságának friss döntését, mely jogsértőnek ítélte a 2021-es homofób és transzfób propagandatörvényt” – írják a Szivárvány Misszió Alapítvány közleményében

Hozzátették: „az Orbán-kormány jogsértő döntése alapvető jogainkat csorbította, a bíróság ítélete viszont azt jelenti, a döntés alapján a 2025-ben elfogadott önkényes Pride-tilalom sem maradhat”.

Elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot szerdán az Országgyűlés, amely elkezdheti az alaptörvény tizenhatodik módosításának, továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is.
 

Iránon a befektetők szeme - Mit csinálnak a tőzsdék?

Az iráni helyzetre figyelnek ma reggel is a befektetők, a fegyverszünetben reménykedve a japán és a dél-koreai tőzsde új történelmi csúcsra ment. De nem egyértelműen pozitív a kép ma reggel, a kínai és a hongkongi tőzsdén elromlott a hangulat, az európai határidős indexek viszont kis emelkedéseket vetítenek előre a nyitásra.

A nyugdíjrendszer stabilizálásához mélyreható szerkezeti változtatásokra és jelentős költségvetési forrásbevonásra van szükség az állam részéről.

A nyugdíjrendszer stabilizálásához mélyreható szerkezeti változtatásokra és jelentős költségvetési forrásbevonásra van szükség az állam részéről.

Dozens killed in Lebanon as Israel intensifies strikes

Israel says it struck 100 Hezbollah infrastructure sites and fighters in Lebanon, after PM Benjamin Netanyahu vows to "crush" the Iran-backed group.

