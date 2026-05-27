Nem nézi tétlenül a pápa, ami Gázában történik

Az emberi jogok tiszteletben tartására szólítva fel humanitárius segítséget sürgetett a Gázai övezetben élők számára XIV. Leó pápa Castel Gandolfóban. XIV. Leó szokása szerint a keddi napot a Rómához közeli pápai rezidenciáján töltötte, ahonnan távozva a palota előtti utcán röviden megállt nyilatkozni a rá váró újságíróknak. „Újabb felhívásra van szükség mindenki emberi jogainak tiszteletben tartására” – jelentette ki az egyházfő.

Sajnálatát fejezte ki amiért a gázai néphez még nem érkezett humanitárius segítség, ami szerinte tiltakozást, nehézséget okoz, és gátolja azok akcióját , akik részt vettek a flottillában. XIV. Leó a Gázai övezet területét megközelíteni akaró nemzetközi aktivistákra utalt, akiknek hajói már többször megpróbálták áttörni az izraeli tengeri blokádot. A pápa kijelentette:

új felhívást intéz minden hatósághoz annak érdekében, hogy segítsék a Gázában élőket, nyújtsanak támogatást az újjáépítésben, mivel Gáza népe szenved.

XIV. Leó a hétfőn megjelent enciklikájáról is szólt, megismételve a dokumentum egyik gondolatát, amely szerint a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Közölte, hogy az enciklika együttműködést indított el az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatáért felelős vatikáni hivatal és az Anthropic, a mesterséges intelligenciát fejlesztő amerikai vállalat munkatársai között.

„Úgy gondolom, hogy nagyon fontos folytatni a párbeszédet, és egy lefegyverzett mesterséges intelligenciát keresni” – hangsúlyozta az egyházfő.

A pápa azt mondta, a háború mesterséges intelligenciával zajlik anélkül, hogy figyelembe vennék az emberek életét, akik ennek az áldozatai. „Ezért újítom meg ismét békefelhívásomat” – hangoztatta XIV. Leó.