2026. május 27. szerda Hella
XIV. Leó pápa köszönti a hívőket a vatikáni Szent Péter-bazilika erkélyéről, miután megválasztották a katolikus egyház 267. pápájává 2025. május 8-án. Robert Francis Prevost amerikai bíborost a pápaválasztásra jogosult bíborosok a vatikáni Sixtus-kápolnában zárt ajtók mögött választották meg az április 21-én, 88 éves korában elhunyt Ferenc pápa utódjának. A 69 éves Prevost az első amerikai pápa a katolikus egyház történetében.
Nyitókép: Alessandra Tarantino

Nem nézi tétlenül a pápa, ami Gázában történik

Infostart / MTI

Az egyházfő arra kérte az illetékes hatóságokat, hogy segítsék a Gázában élőket, nyújtsanak támogatást az újjáépítésben, mivel a nép szenved.

Az emberi jogok tiszteletben tartására szólítva fel humanitárius segítséget sürgetett a Gázai övezetben élők számára XIV. Leó pápa Castel Gandolfóban. XIV. Leó szokása szerint a keddi napot a Rómához közeli pápai rezidenciáján töltötte, ahonnan távozva a palota előtti utcán röviden megállt nyilatkozni a rá váró újságíróknak. „Újabb felhívásra van szükség mindenki emberi jogainak tiszteletben tartására” – jelentette ki az egyházfő.

Sajnálatát fejezte ki amiért a gázai néphez még nem érkezett humanitárius segítség, ami szerinte tiltakozást, nehézséget okoz, és gátolja azok akcióját , akik részt vettek a flottillában. XIV. Leó a Gázai övezet területét megközelíteni akaró nemzetközi aktivistákra utalt, akiknek hajói már többször megpróbálták áttörni az izraeli tengeri blokádot. A pápa kijelentette:

új felhívást intéz minden hatósághoz annak érdekében, hogy segítsék a Gázában élőket, nyújtsanak támogatást az újjáépítésben, mivel Gáza népe szenved.

XIV. Leó a hétfőn megjelent enciklikájáról is szólt, megismételve a dokumentum egyik gondolatát, amely szerint a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Közölte, hogy az enciklika együttműködést indított el az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatáért felelős vatikáni hivatal és az Anthropic, a mesterséges intelligenciát fejlesztő amerikai vállalat munkatársai között.

„Úgy gondolom, hogy nagyon fontos folytatni a párbeszédet, és egy lefegyverzett mesterséges intelligenciát keresni” – hangsúlyozta az egyházfő.

A pápa azt mondta, a háború mesterséges intelligenciával zajlik anélkül, hogy figyelembe vennék az emberek életét, akik ennek az áldozatai. „Ezért újítom meg ismét békefelhívásomat” – hangoztatta XIV. Leó.

pápa

gázai övezet

humanitárius segítség

xiv. leó

castel gandolfo

Újabb parlamenti nap, ezt kínálja a szerda

Elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot szerdán az Országgyűlés, amely elkezdheti az alaptörvény tizenhatodik módosításának, továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is.
 

Ma megszavazhatja a parlament a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés visszavonását

Soron kívül felülvizsgálja a kormány a magántőkealapokkal kapcsolatos jogszabályokat és működésüket

Rendszerváltás körvonalazódik a közoktatásban

Interpellációk: fenyegetésekről is szó volt a parlamentben

Itt az első igazi parlamenti vitanap: heves indulatok a Házban, de azt még tisztázni kell, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely tegeződik-e

Magyar Péter napirend előtti beszéde az Országgyűlésben: más állami tisztségekre is kiterjedhet a 8 éves időkorlát

„Meghátrálás” – Gulyás Gergely máris reagált a Tisza Alaptörvény-módosító javaslatára

 

Melléthei-Barna Márton: gyorsan lehet lépni, ha Sulyok Tamás nem mond le

Magyar Péter benyújtotta – Így módosulna az Alaptörvény

Végrehajtások: feláll a vizsgálóbizottság, itt vannak a részletek

Megszavazták: a jegybanki vagyonvesztés és a privatizáció ügyében is feláll a bizottság, kiderültek a részletek

Magyar Péter felmentette a TEK főigazgatóját, nagy átalakítás jön

Nyilvánosságra kerülnek a kórházi fertőzési adatok

Költségvetési biztost kap a közmédia

Felülvizsgálja az agrárkamara szabályozását a kormány

Iránon a befektetők szeme - Mit csinálnak a tőzsdék?

Az iráni helyzetre figyelnek ma reggel is a befektetők, a fegyverszünetben reménykedve a japán és a dél-koreai tőzsde új történelmi csúcsra ment. De nem egyértelműen pozitív a kép ma reggel, a kínai és a hongkongi tőzsdén elromlott a hangulat, az európai határidős indexek viszont kis emelkedéseket vetítenek előre a nyitásra.

Recseg-ropog a nyugdíjrendszer: ezt nem lehet egy két csavarral helyrehozni, új alapokra van szükség szakértők szerint

A nyugdíjrendszer stabilizálásához mélyreható szerkezeti változtatásokra és jelentős költségvetési forrásbevonásra van szükség az állam részéről.

Dozens killed in Lebanon as Israel intensifies strikes

Israel says it struck 100 Hezbollah infrastructure sites and fighters in Lebanon, after PM Benjamin Netanyahu vows to "crush" the Iran-backed group.

