Egy ügyes diáklány a patkányainak köszönheti a diplomáját

Tavaly februárban Ella Woodlandnak az az ötlete támadt, hogy a nyolc kis rágcsálója képes lenne-e valamilyen módon alkotni – írja az Index összefoglalójaműveit” is, ahol megnézegetheti a patkányok „. Inspirációként egy Facebookon látott alkotó, a TooGoods Tiny Paws szolgált, aki már korábban is árult hasonló, állatok által készített műveket. Ella így beszerzett akvarellt és gyerekfestéket, majd apró vásznakat készített elő, és hagyta, hogy rágcsálói szabadon mozogjanak a festékben.

A patkányok mancsaikkal, testükkel és kíváncsi szimatolásukkal rajzoltak a vászonra, miközben futkároztak a színek között. Az eredmény minden alkalommal kiszámíthatatlan, és ettől különleges.

Az ötlet nemcsak szórakoztató hobbinak bizonyult, hanem üzletileg is működött. Ella a kész mini remekműveket online kezdte el árulni, és összesen háromezer fontot keresett velük. Ez pedig épp jól jött, ugyanis a bevételt az egyetemi költségeire fordítja.