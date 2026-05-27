2026. május 27. szerda Hella
Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalásra válaszol Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 27-én. A kormányfõ mellett Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Magyar Péter: az állam nem adja el a tulajdonrészét a Molban és az MVM-ben – napirend előtt

A Tisza-kormány nem kívánja értékesíteni a stratégiai vagyont – egyértelműsítette Magyar Péter napirend előtti felszólalásában az Országgyűlésben. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy fejleszteni fogják a napelem rendszereket és a szélerőműveket.

Apáti István, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának mi hazánkos elnöke szerint nem szabad értékesíteni a Mol és az MVM állami tulajdonrészét. Az ellenzéki politikusnak egy konkrét javaslata is volt napirend előtt.

„Vezessünk be egy négyötödös szabályt, amely arra vonatkozik, hogy

ha bármilyen, az előbb felsorolt vagy azon kívül eső állami vagyon értékesítése felmerül, akkor ez csak és kizárólag a parlament előzetes, négyötödös többségű döntésével lehessen megtenni

annak érdekében, hogy akár egy kétharmados erő sem tudja önmagában egyedül eldönteni ennek az állami vagyoni hányadnak a sorsát” – fogalmazott az Országgyűlésben.

A Mi Hazánknak más indítványai is vannak – tette hozzá Apáti István.

„A lakossági áramárak esetében az a helyzet, hogy 2523 kilowattóra éves fogyasztásig 36 forintért adják extra rendszerhasználati díj mellett, efölött 70 forintért a fogyasztóknak. Ugyanez a gáz esetében 1729 köbméteres éves fogyasztásig 110 forint, afölött 767 forint, körülbelül két eurós »megtorló« jellegű gázárak érvényesülnek. Mit kívánnak ezzel kezdeni, milyen irányba kívánnak elindulni? – tette fel a kérdést a képviselő. – Legalább a mikrovállalkozók támogatása érdekében, akár tevékenységi körtől függetlenül, megfontolják a Mi Hazánknak azt a javaslatát, hogy vállalkozói háttarifát érdemes bevezetni annak érdekében, hogy versenyképessé tudjuk tenni azokat a vállalkozásokat, akik megújuló energiaforrást is használnak.”

A Tisza-kormány nem adja el a stratégiai vagyont – mondta válaszában Magyar Péter miniszterelnök.

„Nem tervezi a kormány sem a Molban, sem az MVM-ben lévő tulajdonrészének az értékesítését. Nyilván, ha a költségvetési helyzet ezt engedi, akkor szívesen lennénk például a Molban nagyobb tulajdonosok,

de szerintem erről jelenleg nincsen szó, viszont a közérdekű alapítványokba kihelyezett, például Mol-részvényeket az állam vissza fogja venni, tehát a tulajdonosi joggyakorlást a magyar állam fogja gyakorolni” – közölte.

Az uniós források hazahozatala után fejleszteni fogják az elektromos hálózatot, egyebek mellett a napelem rendszereket és a szélerőműveket is – ígérte a kormányfő az Országgyűlésben.

Kormányszóvivői tájékoztató: átvizsgálnak minden régi mozdonyt, visszavonnak 943 diplomata-útlevelet, azbesztügyben lakossági egészségi vizsgálat indul
A szerdai parlamenti nappal párhuzamosan kormányszóvivő tájékoztató is zajlik a Miniszterelnökségen. Átvizsgálják a Lázár János idejében bérelt összes mozdonyt a kelenföldi tűz után. A kormány ülésezett, kormányhatározatok is születtek. Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat. Visszaállítják az oktatásban dolgozók kollektív jogait, és felülvizsgálják a Klebelsberg központ teljes működését és a teljes intézményfenntartási rendszert az oktatásban.
 

Megnyílt az út a magyar kamatvágás előtt, de a forint nem remegett meg

Mérsékelt elmozdulást mutat a forint a vezető devizákkal szemben szerdán. A hazai devizát az sem mozgatta meg érdemben, hogy megnyílt az út a magyar kamatvágás előtt.

Csendben lejárt egy fontos határidő: kíméletlen áremelési hullám zúdul a magyarokra júliustól

Több szektorban is áremelési hullám indul júliustól, miután lejár az áremelési moratórium: a távközlési cégek és a bankok többsége 4,4 százalékos díjemelést eszközöl.

Israel says new head of Hamas' military wing killed in Gaza City strikes

At least three people were killed in the attacks, which came despite a ceasefire with Hamas being in place.

