Magyar Péter: az állam nem adja el a tulajdonrészét a Molban és az MVM-ben – napirend előtt

Apáti István, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának mi hazánkos elnöke szerint nem szabad értékesíteni a Mol és az MVM állami tulajdonrészét. Az ellenzéki politikusnak egy konkrét javaslata is volt napirend előtt.

„Vezessünk be egy négyötödös szabályt, amely arra vonatkozik, hogy

ha bármilyen, az előbb felsorolt vagy azon kívül eső állami vagyon értékesítése felmerül, akkor ez csak és kizárólag a parlament előzetes, négyötödös többségű döntésével lehessen megtenni

annak érdekében, hogy akár egy kétharmados erő sem tudja önmagában egyedül eldönteni ennek az állami vagyoni hányadnak a sorsát” – fogalmazott az Országgyűlésben.

A Mi Hazánknak más indítványai is vannak – tette hozzá Apáti István.

„A lakossági áramárak esetében az a helyzet, hogy 2523 kilowattóra éves fogyasztásig 36 forintért adják extra rendszerhasználati díj mellett, efölött 70 forintért a fogyasztóknak. Ugyanez a gáz esetében 1729 köbméteres éves fogyasztásig 110 forint, afölött 767 forint, körülbelül két eurós »megtorló« jellegű gázárak érvényesülnek. Mit kívánnak ezzel kezdeni, milyen irányba kívánnak elindulni? – tette fel a kérdést a képviselő. – Legalább a mikrovállalkozók támogatása érdekében, akár tevékenységi körtől függetlenül, megfontolják a Mi Hazánknak azt a javaslatát, hogy vállalkozói háttarifát érdemes bevezetni annak érdekében, hogy versenyképessé tudjuk tenni azokat a vállalkozásokat, akik megújuló energiaforrást is használnak.”

A Tisza-kormány nem adja el a stratégiai vagyont – mondta válaszában Magyar Péter miniszterelnök.

„Nem tervezi a kormány sem a Molban, sem az MVM-ben lévő tulajdonrészének az értékesítését. Nyilván, ha a költségvetési helyzet ezt engedi, akkor szívesen lennénk például a Molban nagyobb tulajdonosok,

de szerintem erről jelenleg nincsen szó, viszont a közérdekű alapítványokba kihelyezett, például Mol-részvényeket az állam vissza fogja venni, tehát a tulajdonosi joggyakorlást a magyar állam fogja gyakorolni” – közölte.

Az uniós források hazahozatala után fejleszteni fogják az elektromos hálózatot, egyebek mellett a napelem rendszereket és a szélerőműveket is – ígérte a kormányfő az Országgyűlésben.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.