ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.54
usd:
305.5
bux:
0
2026. május 27. szerda Hella
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A háborús bûnöket vizsgáló hágai Nemzetközi Büntetõbíróság (ICC) épülete, amelyben Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnök feltételes szabadlábra helyezését tárgyalják 2025. november 28-án. A 80 éves politikust március 10-én tartóztatták le a manilai nemzetközi repülõtéren az ICC elfogatóparancsa alapján, amelyet emberiesség elleni bûncselekmények miatt adtak ki ellene. A bíróság a Hágában fogva tartott volt elnök drogellenes hadjárata során elkövetett gyilkosságokat vizsgálja.
Nyitókép: MTI/EPA/ANP/LINA SELG

Ma megszavazhatja a parlament a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés visszavonását

Infostart / MTI

Elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot szerdán az Országgyűlés, amely elkezdheti az alaptörvény 16. módosításának, továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is.

A parlamenti ülésnap 9 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal. Kivételes eljárásban tárgyalják, így már a nap folyamán el is fogadhatja a parlament a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot.

A képviselők lefolytatják az alaptörvény tizenhatodik módosításának vitáját. Melléthei-Barna Márton és Hantosi István (Tisza Párt) indítványa nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat megalapozza a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.

Szintén az említett két képviselő nyújtotta be az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztés a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését kezdeményezi.

Melléthei-Barna Márton és Hantosi István harmadik javaslata az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szól. A jövőben két évig terjedő szabadságvesztéssel lenne büntetendő az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgálóbizottság munkáját, továbbá egymillió forintos pénzbírság is kiszabható lenne arra, illetve elővezethető lenne az, aki nem jelenik meg egy parlamenti vizsgálóbizottság előtt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ma megszavazhatja a parlament a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés visszavonását

országgyűlés

nemzetközi büntetőbíróság

melléthei-barna márton

hantosi istván

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újabb parlamenti nap, ezt kínálja a szerda

Újabb parlamenti nap, ezt kínálja a szerda

Elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot szerdán az Országgyűlés, amely elkezdheti az alaptörvény tizenhatodik módosításának, továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is.
 

Ma megszavazhatja a parlament a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés visszavonását

Soron kívül felülvizsgálja a kormány a magántőkealapokkal kapcsolatos jogszabályokat és működésüket

Rendszerváltás körvonalazódik a közoktatásban

Interpellációk: fenyegetésekről is szó volt a parlamentben

Itt az első igazi parlamenti vitanap: heves indulatok a Házban, de azt még tisztázni kell, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely tegeződik-e

Magyar Péter napirend előtti beszéde az Országgyűlésben: más állami tisztségekre is kiterjedhet a 8 éves időkorlát

„Meghátrálás” – Gulyás Gergely máris reagált a Tisza Alaptörvény-módosító javaslatára

 

Melléthei-Barna Márton: gyorsan lehet lépni, ha Sulyok Tamás nem mond le

Magyar Péter benyújtotta – Így módosulna az Alaptörvény

Végrehajtások: feláll a vizsgálóbizottság, itt vannak a részletek

Megszavazták: a jegybanki vagyonvesztés és a privatizáció ügyében is feláll a bizottság, kiderültek a részletek

Magyar Péter felmentette a TEK főigazgatóját, nagy átalakítás jön

Nyilvánosságra kerülnek a kórházi fertőzési adatok

Költségvetési biztost kap a közmédia

Felülvizsgálja az agrárkamara szabályozását a kormány

VIDEÓ
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.27. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Iránon a befektetők szeme - Mit csinálnak a tőzsdék?

Iránon a befektetők szeme - Mit csinálnak a tőzsdék?

Az iráni helyzetre figyelnek ma reggel is a befektetők, a fegyverszünetben reménykedve a japán és a dél-koreai tőzsde új történelmi csúcsra ment. De nem egyértelműen pozitív a kép ma reggel, a kínai és a hongkongi tőzsdén elromlott a hangulat, az európai határidős indexek viszont kis emelkedéseket vetítenek előre a nyitásra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyot megy szerda reggel a forint: komoly erősödés látszik a piacon, mutatjuk az árfolyamokat

Nagyot megy szerda reggel a forint: komoly erősödés látszik a piacon, mutatjuk az árfolyamokat

A forint minden fő devizával szemben erősödött, az euró ugyanezt tette a dollárral szemben a devizapiacon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Dozens killed in Lebanon as Israel intensifies strikes

Dozens killed in Lebanon as Israel intensifies strikes

Israel says it struck 100 Hezbollah infrastructure sites and fighters in Lebanon, after PM Benjamin Netanyahu vows to "crush" the Iran-backed group.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 27. 08:02
Lesz Pride, van időpont
2026. május 27. 06:58
Újabb parlamenti nap, ezt kínálja a szerda
×
×