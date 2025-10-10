ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.48
usd:
337.55
bux:
101481.31
2025. október 10. péntek Gedeon
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Brad Cooper tengernagy az amerikai hadsereg Központi Parancsnokságának főnöke
Nyitókép: Wikipédia

Washington kétszáz fős nemzetközi békefenntartó csapatot küld Gázába

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Brad Cooper admirális, az amerikai hadsereg Központi Parancsnokságának főnöke bejelentette, hogy a békefenntartó egységben csak egyiptomi, katari, török és valószínűleg emirátusok-beli katonák lesznek, amerikaiak nem.

A tengernagy elmondta: a csapat tagjai felügyelik majd a Donald Trump közvetítésével létrejött fegyvernyugvást, és biztosítják, hogy sem az izraeliek, sem pedig a palesztinok ne sértsék meg az egyezséget.

A Defense Post szerint az arab országok bíznak Cooper admirálisban, és ezt közölték a Hamász vezetőivel is. Egyúttal megerősítették a palesztinoknak, hogy az Egyesült Államok elnöke nagyon fontosnak tartja a béke megteremtését, és ha kell akkor azt minden eszközzel ki is fogja kényszeríteni.

Ugyanakkor a Reuters hírügynökségnek két magas rangú tiszt is megerősítette, hogy Washington egyelőre nem küld amerikai katonákat Gázába.

Az amerikai haderő a háttérből fog segíteni a gázai békefenntartóknak. Létrehoznak egy olyan irányító központot, amely majd összehangolja a több nemzetiségű különítmény tevékenységét és igyekszik megakadályozni, hogy a csapat tagjai összetűzésekbe keveredjenek az izraeli hadsereggel.

A brit hírügynökség emlékeztet rá: több mint 67 000 palesztin halt meg a gázai harcokban, amelyek azt követően robbantak ki, hogy a Hamász fegyveresei 2023. október 7-én betörtek Izraelbe és megöltek 1200 embert, 251 pedig túszként magukkal hurcoltak.

Kezdőlap    Külföld    Washington kétszáz fős nemzetközi békefenntartó csapatot küld Gázába

tűzszünet

gáza

hamász-izrael-konfliktus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy megállapodás - Íme az azonnali gázai lépések

Nagy megállapodás - Íme az azonnali gázai lépések

Izraeli idő szerint péntek délig visszavonul a tűzszüneti megállapodás első szakaszának megállapodása szerinti új vonalakra az izraeli hadsereg a Gázai övezetben - közölte a hadsereg.
 

Véget ér a gázai háború, döntött az izraeli kormány

Magyar túsz szabadulását készítik elő Gázában

Donald Trump: hétfő vagy kedd az öröm napja lesz

Így lesz Izrael és a Hamász is győztes – Szalai Máté az új alkuról

Orbán Viktor: Krasznahorkai László szerzett néhány évtizedet a magyar nemzet számára

Orbán Viktor: Krasznahorkai László szerzett néhány évtizedet a magyar nemzet számára

 

Tarr Béla: Krasznahorkai Nobelje az összes kitüntetés megérdemelt koronája

Tekintélyes összeg is jár a Nobel-díj mellé

Megszólalt Krasznahorkai László: azért írtam, hogy kijavítsam az előző írásom hibáit

„Föld fölötti lebegés van” – Krasznahorkai László Nobel-díjáról a szerkesztője

Az apokalipszis magyar mestere - Krasznahorkai László Nobel-díja

"Eljön az idő, amikor a mesterséges intelligencia megírja a következő Krasznahorkai-regényt"

VIDEÓ
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.10. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt a MediaMarkt magyarországi vezetője a kínai tulajdonszerzésről

Megszólalt a MediaMarkt magyarországi vezetője a kínai tulajdonszerzésről

A kínai JD.com többségi tulajdonszerzése a MediaMarktban nem felvásárlást, hanem stratégiai partnerséget jelent, amely felgyorsítja az áruházlánc meglévő stratégiáját - mondta Szilágyi Gábor, a Media Markt Magyarország ügyvezető igazgatója a vg.hu-nak. A vásárlók gyorsabb kiszállítással és fejlettebb IT-megoldásokkal számolhatnak, miközben a márkanév és az üzlethálózat változatlan marad.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A gesztenyés fesztiválok hétvégéje jön: 3 szuper program országszerte, amit kár lenne kihagyni

A gesztenyés fesztiválok hétvégéje jön: 3 szuper program országszerte, amit kár lenne kihagyni

Október elején járunk, így a hazai szelídgesztenye szezonja még körülbelül egy hónapig tart. A piacokon és a szupermarketekben ilyenkor még normálisabb áron juthatunk hozzá a magyar terméshez.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Palestinians begin returning to Gaza's north as Israel says ceasefire now in effect

Palestinians begin returning to Gaza's north as Israel says ceasefire now in effect

Hamas now has 72 hours to release the hostages under the terms of the agreement approved by Israel overnight.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 14:03
"Megfosztanak mindentől" - Kijevre zúdított drónzáport az orosz hadsereg
2025. október 10. 13:26
Újabb szigorítás: vége a „turbó honosításnak” Németországban
×
×
×
×