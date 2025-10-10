Washington kétszáz fős nemzetközi békefenntartó csapatot küld Gázába

A tengernagy elmondta: a csapat tagjai felügyelik majd a Donald Trump közvetítésével létrejött fegyvernyugvást, és biztosítják, hogy sem az izraeliek, sem pedig a palesztinok ne sértsék meg az egyezséget.

A Defense Post szerint az arab országok bíznak Cooper admirálisban, és ezt közölték a Hamász vezetőivel is. Egyúttal megerősítették a palesztinoknak, hogy az Egyesült Államok elnöke nagyon fontosnak tartja a béke megteremtését, és ha kell akkor azt minden eszközzel ki is fogja kényszeríteni.

Ugyanakkor a Reuters hírügynökségnek két magas rangú tiszt is megerősítette, hogy Washington egyelőre nem küld amerikai katonákat Gázába.

Az amerikai haderő a háttérből fog segíteni a gázai békefenntartóknak. Létrehoznak egy olyan irányító központot, amely majd összehangolja a több nemzetiségű különítmény tevékenységét és igyekszik megakadályozni, hogy a csapat tagjai összetűzésekbe keveredjenek az izraeli hadsereggel.

A brit hírügynökség emlékeztet rá: több mint 67 000 palesztin halt meg a gázai harcokban, amelyek azt követően robbantak ki, hogy a Hamász fegyveresei 2023. október 7-én betörtek Izraelbe és megöltek 1200 embert, 251 pedig túszként magukkal hurcoltak.