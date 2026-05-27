Bemutatták az első teljesen elektromos Ferrarit, a befektetők nem reagáltak jól

Meredek esésbe kezdtek a Ferrari részvényei kedd délelőtt, miután a vállalat bemutatta története első tisztán elektromos modelljét – írja a CNBC híradása nyomán a Portfolio.

A sportautó-gyár Rómában leplezte le a „Luce” névre keresztelt elektromos járművet. A név olaszul azt jelenti, hogy „fény”, ami a márka szerint a tisztaságot és az iránymutatást szimbolizálja.

A korábbi hagyományokkal szakító modell bemutatása azért is figyelemre méltó, mert más prémium márkák, például a Porsche vagy a Lamborghini a lassuló kereslet miatt éppen a közelmúltban fogták vissza a tisztán elektromos modellekkel kapcsolatos terveiket.

Csakhogy a bemutató után a Ferrari-részvények árfolyama több mint 7 százalékot esett a kedd délelőtti kereskedésben. A milánói tőzsdén jegyzett értékpapír az elmúlt tizenkét hónapban már közel 27 százalékot veszített az értékéből.