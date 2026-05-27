2026. május 27. szerda Hella
Egy fekete Ferrari sportkocsi bal elején látható Ferrari-embléma.
Nyitókép: Unsplash

Bemutatták az első teljesen elektromos Ferrarit, a befektetők nem reagáltak jól

Infostart

A „Luce”, vagyis „Fény” névre hallgató új, elektromos sportkocsit az olasz fővárosban leplezte le a gyártó, nem sokkal később azonban érezhetően esni kezdtek a tőzsdén a Ferrari-részvények.

Meredek esésbe kezdtek a Ferrari részvényei kedd délelőtt, miután a vállalat bemutatta története első tisztán elektromos modelljét – írja a CNBC híradása nyomán a Portfolio.

A sportautó-gyár Rómában leplezte le a „Luce” névre keresztelt elektromos járművet. A név olaszul azt jelenti, hogy „fény”, ami a márka szerint a tisztaságot és az iránymutatást szimbolizálja.

A korábbi hagyományokkal szakító modell bemutatása azért is figyelemre méltó, mert más prémium márkák, például a Porsche vagy a Lamborghini a lassuló kereslet miatt éppen a közelmúltban fogták vissza a tisztán elektromos modellekkel kapcsolatos terveiket.

Csakhogy a bemutató után a Ferrari-részvények árfolyama több mint 7 százalékot esett a kedd délelőtti kereskedésben. A milánói tőzsdén jegyzett értékpapír az elmúlt tizenkét hónapban már közel 27 százalékot veszített az értékéből.

Bendarzsevszkij Anton: komoly eszkaláció zajlik az orosz–ukrán háborúban

Az orosz elnök megbízásából Szergej Lavrov külügyminiszter hivatalosan tájékoztatta amerikai hivatali partnerét, Marco Rubiót arról, hogy az orosz fegyveres erők rendszeres és folyamatos csapásokat indít az orosz-ukrán fegyveres erők által használt létesítmények és döntéshozatali központok ellen. Ez már a totális háború? Erről és az orosz atomfegyverek bevetésének esetleges lehetőségéről is beszélt Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban.
A kormány soron kívül felülvizsgálja a magántőkealapokkal kapcsolatos jogszabályokat és működésüket a Magyar Közlönyben kedden este megjelent kormányhatározat szerint.
 

Ma 10 órakor sajtótájékoztatón számol be a kormány a keddi kormányülés döntéseiről. Magyar Péter miniszterelnök kedden azt mondta, hogy folytatni fogják az ország állapotának feltárását. Úgy fogalmazott, hogy a költségvetésben sok a fedezetlen kötelezettségvállalás.

Az erkélynapelemek 2026-ra Európa egyik leggyorsabban terjedő lakossági energia-megoldásává váltak, Magyarországon mégis tilos őket használni.

Israel says it struck 100 Hezbollah infrastructure sites and fighters in Lebanon, after PM Benjamin Netanyahu vows to "crush" the Iran-backed group.

