Nyilvánosságra kerülnek a kórházi fertőzési adatok

A határozat szerint a szakminiszter országos módszertant dolgoz ki az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekre vonatkozó adatok aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményenkénti nyilvános közzététele céljából. A módszer kidolgozásának határideje június 30.

Az első, validált és szakmailag értelmezett intézményi adatkör nyilvános közzétételének, az epidemiológiai éves jelentésekhez igazodóan az adatok nyilvános közzétételének határideje 2026. szeptember 1.

Egy másik, ugyancsak kedden este megjelent határozat szerint a kormány elrendeli a betegjogok védelmét szolgáló intézményrendszer működési elveinek, garanciális elemeinek és fejlesztési irányainak meghatározását.

Az egészségügyi miniszternek június 30-ig olyan előterjesztést kell készítenie – a szükséges személyi, infrastrukturális és költségvetési hatások bemutatásával együtt –, amely megerősíti a betegjogi intézményrendszert, megvizsgálja az ágazatirányítástól való szervezeti, szakmai és eljárási függetlenség garanciáinak megerősítésére vonatkozó lehetőségeket.

Megvizsgálja a betegjogi képviselői rendszer kapacitásainak, elérhetőségének, területi lefedettségének és intézményi jelenlétének javításához szükséges intézkedéseket, emellett megvizsgálja a betegjogsértések és betegbiztonsági események intézményen belüli, tisztességes, hatékony, pártatlan és tanulási célú kivizsgálásának egységes módszertani, személyi és infrastrukturális feltételeit.

A szakminiszter ennek keretében előkészíti az egészségügyi ellátók minőségére, eredményességére, betegbiztonsági teljesítményére és betegelégedettségi mutatóira vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatalának feltételrendszerét – derül ki a határozatból.