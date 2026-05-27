Fertőtlenített kórházi eszközök.
Nyitókép: Pixabay

Nyilvánosságra kerülnek a kórházi fertőzési adatok

Infostart / MTI

Az egészségügyi miniszter június 30-ig előkészíti a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatalához szükséges intézkedéseket és kidolgozza a betegjogi intézményrendszer fejlesztését szolgáló intézkedéseket – az erről szóló kormányhatározat kedden késő este jelent meg.

A határozat szerint a szakminiszter országos módszertant dolgoz ki az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekre vonatkozó adatok aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményenkénti nyilvános közzététele céljából. A módszer kidolgozásának határideje június 30.

Az első, validált és szakmailag értelmezett intézményi adatkör nyilvános közzétételének, az epidemiológiai éves jelentésekhez igazodóan az adatok nyilvános közzétételének határideje 2026. szeptember 1.

Egy másik, ugyancsak kedden este megjelent határozat szerint a kormány elrendeli a betegjogok védelmét szolgáló intézményrendszer működési elveinek, garanciális elemeinek és fejlesztési irányainak meghatározását.

Az egészségügyi miniszternek június 30-ig olyan előterjesztést kell készítenie – a szükséges személyi, infrastrukturális és költségvetési hatások bemutatásával együtt –, amely megerősíti a betegjogi intézményrendszert, megvizsgálja az ágazatirányítástól való szervezeti, szakmai és eljárási függetlenség garanciáinak megerősítésére vonatkozó lehetőségeket.

Megvizsgálja a betegjogi képviselői rendszer kapacitásainak, elérhetőségének, területi lefedettségének és intézményi jelenlétének javításához szükséges intézkedéseket, emellett megvizsgálja a betegjogsértések és betegbiztonsági események intézményen belüli, tisztességes, hatékony, pártatlan és tanulási célú kivizsgálásának egységes módszertani, személyi és infrastrukturális feltételeit.

A szakminiszter ennek keretében előkészíti az egészségügyi ellátók minőségére, eredményességére, betegbiztonsági teljesítményére és betegelégedettségi mutatóira vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatalának feltételrendszerét – derül ki a határozatból.

Szigorítana a migrációs szabályokon az Európa Tanács. A politikai nyilatkozatot mind a 46 tagállam támogatta, köztük az igencsak érintett Nagy-Britannia, Olaszország és Dánia is. Az európai államok megállapodtak az Emberi Jogok Európai Egyezményének módosított értelmezésében is, a cél a menedékkérők és a külföldi bűnözők kitoloncolásának megkönnyítése. A részletekről Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója beszélt az InfoRádióban.
A kormány felülvizsgálja a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok működését. Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben jelent meg.
 

Az Országgyűlés keddi ülésén több politikailag érzékeny kérdésben is döntés született: a képviselők két új vizsgálóbizottság felállításáról határoztak, amelyek egyfelől a kegyelmi botrány felelőseit és a gyermekvédelem rendszerszintű problémáit, másfelől az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint az 1987 és 2000 közötti spontán privatizáció politikai felelősségi láncát vizsgálják majd. A parlament emellett fenntartotta Kocsis Máté mentelmi jogát is. Távozik posztjáról Hajdu János, a TEK főigazgatója, a kormány pedig hamarosan benyújthatja a rendőrségi szervezetrendszer átalakításáról szóló javaslatát. Közben az is eldőlt, hogy Orbán Árpád vezeti majd a Tisza frakcióját a budapesti közgyűlésben.

Az euróbevezetés egyik legkézzelfoghatóbb hozadéka a kamatszintek mérséklődése lehetne.

Israel says it struck 100 Hezbollah infrastructure sites and fighters in Lebanon, after PM Benjamin Netanyahu vows to "crush" Hezbollah.

Felülvizsgálja az agrárkamara szabályozását a kormány
Soron kívül felülvizsgálja a kormány a magántőkealapokkal kapcsolatos jogszabályokat és működésüket
