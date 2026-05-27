Szondi Vanda, Köböl Anita és Magyar Éva kormányszóvivõk (b-j) a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvõi sajtótájékoztatón 2026. május 27-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Kormányszóvivői tájékoztató percről percre – azbesztügyben lakossági egészségügyi vizsgálat indul

Infostart

A szerdai parlamenti nappal párhuzamosan kormányszóvivő tájékoztató is zajlik a Miniszterelnökségen. Tartson velünk percről percre!

2026.05.27. 10:45

Azbesztszennyezés: az osztrák hivatalok tudhattak a szennyezésről már évtizedek óta?

Olvastuk a cikket, hogy ilyen mulasztás történt. Ha ez bebizonyosodik, az osztrák félnek biztosítania kell, hogy ne érje kár a magyar lakosságot. Magyarországra tilos az azbeszttartalmú kőzúzalék behozása.

2026.05.27. 10:42

Azbesztszennyezés: hogyan fognak mentesíteni az utak esetében?

Felállt egy tárcaközi munkacsoport, szakértők vizsgálják, mi lesz a következő kérdés. Az emberek egészségének megóvása a legfontosabb. Nem javasoljuk, hogy az emberek elkezdjék feltörni ezeket az utakat, mert az anyag a levegőbe kerül, és káros lesz. Nem szabad felverni az azbeszttartalmú port. Felszedés, biztonságos elszállítás, ez lehet a mostani tudás szerint járható.

2026.05.27. 10:41

Iskolakezdési támogatás: pénzről lesz szó vagy utalványról? Ruháról? Eszközökről?

A kormány célja a valódi segítségnyújtás. A részletszabályok kidolgozása folyamatban van, erre kaptak felkérést a miniszterek.

2026.05.27. 10:39

Az alapok visszaadják-e a közpénzt? Milyen arányban fektet az állam a magántőkealapokba közpénzt?

A nyilvántartásban a 2026 szeptemberi adatok fognak megjelenni. Fontos majd látni, hogy milyen értékcsökkenés történt a meghiúsult beruházások miatt. Be kell bizonyosodni arról, hogy a közpénz nem veszítette el közpénzjellegét. A jogszabályi háttér kidolgozás alatt áll.

2026.05.27. 10:37

Milyen esetben tárgyalhat Ukrajna az EU-csatlakozásról?

Zajlanak technikai szintű tárgyalások, de ezek csak háttéregyeztetések.

2026.05.27. 10:36

Szeptembertől már lehet számolni az Erasmusszal?

Nem lehet ezt megelőlegezni, erről is zajlik a tárgyalás az EU-val.

2026.05.27. 10:35

A 27 szupermérföldkőből mennyit nem teljesített az előző kormány?

Nincs erről információ.

2026.05.27. 10:34

Mol-robbanás ügye?

A Mol megkapta a helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat újra a tiszaújvárosi üzem. A sérültek mind javulnak, gyógyulnak, napi szinten jelentenek a helyzetről minden tekintetben.

2026.05.27. 10:33

Vannak-e már számai a vagyonkimentésnek?

Még nincsenek, nyáron lesznek már számok.

2026.05.27. 10:31

Eldőlt már Balásy Gyula cégeinek sorsa, amelyeket az államnak felajánlott?

Nem. Senkinek nem célja a piacon pánikot okozni, de átvilágítás jön, mert pazarlás történt. Az, hogy valaki mit mond egy-egy tévéinterjúban, nem jelenti azt, hogy minden úgy is van. Körültekintően kell eljárni, sok alvállalkozó van ebben a történetben. Türelmet kérünk.

2026.05.27. 10:30

Magántőkealapok: átveszi-e az irányítást a kormány?

Nem. A befektetéseknek a gazdaság javát kell szolgálniuk, és mindennek a szabályoknak megfelelően kell zajlania. Az állam befektetőként szerepel.

2026.05.27. 10:26

Csütörtökön Brüsszelbe utazna Magyar Péter? Lesz bejelentés a pénzekről?

Zajlanak az egyeztetések, hogy tető alá tudják hozni a találkozót. Határidőre haza szeretné hozni az uniós forrásokat a kormány. Egészen új narratívát szeretnénk felállítani az Európai Unióval. Technikai egyeztetések zajlanak több kérdésben.

2026.05.27. 10:26

Kérdések...

...válaszok.

2026.05.27. 10:25

Ipari beruházások felülvizsgálata

A kormány döntött a 2021 után engedélyezett ipari beruházások papírjainak felülvizsgálatáról. Határidő: június 20.

2026.05.27. 10:23

Agrárkamara

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát is teljesen átvilágítják, sok panasz jött a gazdáktól a kormányhoz.

2026.05.27. 10:23

Rendőrségi reform

A BM dolgozik a szervezeti reformon, nem lehetnek párhuzamosságok, erre koncentrálnak.

2026.05.27. 10:22

Magántőkealapok

Átvilágítják a magántőkealapok működését és szerkezetét, EU-jognak való megfelelését. Külön átláthatósági szabályok vonatkoznak a közpénzzel érintett ilyen alapokra majd.

2026.05.27. 10:18

Oktatásügy – Klik, tankerek

Lannert Judit miniszter feladata, hogy a Kliket vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, hanem fokozta a problémákat. Továbbá erősíteni kell az intézmények és a tankerületi központok kommunikációját. És még: kollektív jogok helyreállítása az ágazati dolgozók körében, erre szabályozás készül. A miniszter feladata még a külön sztrájkszabályok megszüntetésének előkészítése. Szeptemberben iskolakezdési támogatás jön a rászorulóknak, ebbe több tárcát is bevonnak.

2026.05.27. 10:17

Betegjogok védelme

Június végéig kell létrehozni egy koncepciót a betegjogok védelmére. A jogok eddig Magyarországon legfőképp papíron léteztek a kormány szerint.

2026.05.27. 10:16

Eü-monitoring a fertőzésekről

Hegedűs Zsolt eü-miniszternek kell kidolgoznia a fertőzések nyilvánosságra hozatalára szolgáló monitoringrendszert.

2026.05.27. 10:16

Kormányhatározatok...

...jönnek.

2026.05.27. 10:14

Hétvégén BL-döntő

Több tízezer szurkolót várnak. Lehetnek kisebb fennakadások, főleg a reptéri közlekedésben, mindenki 3 órával előbb legyen kint a reptéren a gép indulása előtt, a Ferihegy 1 is meg van nyitva, rengeteg ember érkezik. Két szurkolói falu is lesz Budapesten, a PSG drukekreit az MTK Sportparkban várják, az arsenalosokat a Városligetben.

2026.05.27. 10:13

Diplomata-útlevelek

Megvannak az eredmények, 1322 darabot tekintettek át, csak 191 hivatali útlevél van, 943 nem automatikusan járó útlevél visszavonását javasolja a külügyminiszter. Az igazságügyi miniszter vizsgálja, az érintett kör milyen mértékben hozható nyilvánosságra.

2026.05.27. 10:11

Azbeszthelyzet

Felállt egy osztrák-magyar bizottság, Magyarországon tilos azbeszttartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi monitoringja megkezdődjön.

2026.05.27. 10:10

Mozdonyégés

Vitézy Dávid tájékozódik a kelenföldi kérdésben, átvilágítják a teljes vasutat, a BKK együttműködik a MÁV-val a buszos pótlás ügyében.

2026.05.27. 10:08

Kormányülés

Először a döntéseket közlik, egy óra az egész tájékoztató. A három kormányszóvivő tartja.

kormányszóvivő

tájékoztató

magyar péter

Kormányszóvivői tájékoztató: átvizsgálnak minden régi mozdonyt, visszavonnak 943 diplomata-útlevelet, azbesztügyben lakossági egészségi vizsgálat indul
cikkünk frissül!

A szerdai parlamenti nappal párhuzamosan kormányszóvivő tájékoztató is zajlik a Miniszterelnökségen. Átvizsgálják a Lázár János idejében bérelt összes mozdonyt a kelenföldi tűz után. A kormány ülésezett, kormányhatározatok is születtek. Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat. Visszaállítják az oktatásban dolgozók kollektív jogait, és felülvizsgálják a Klebelsberg központ teljes működését és a teljes intézményfenntartási rendszert az oktatásban. Tartson velünk percről percre!
 

Mérsékelt elmozdulást mutat a forint a vezető devizákkal szemben szerdán. A hazai devizát az sem mozgatta meg érdemben, hogy megnyílt az út a magyar kamatvágás előtt.

Több szektorban is áremelési hullám indul júliustól, miután lejár az áremelési moratórium: a távközlési cégek és a bankok többsége 4,4 százalékos díjemelést eszközöl.

At least three people were killed in the attacks, which came despite a ceasefire with Hamas being in place.

