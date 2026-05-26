Fontos üzenet érkezett Brüsszelből Magyarországra

Az EU-tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón a biztos elmondta: az ülésen fontos és konstruktív megbeszéléseket folytattak a jogállamiság helyzetéről négy tagállamban.

Közölte: az országspecifikus megbeszéléseken túl Magyarország is ismertette az európai út melletti elkötelezettségét.

Hozzátette: az Európai Bizottság – mint minden tagállam esetében – továbbra is konstruktívan együttműködik a magyar hatóságokkal a fennmaradó jogállamisági aggályok kezelése érdekében, beleértve az uniós források folyósításával kapcsolatos kérdéseket is.

McGrath hangsúlyozta: a jogállamiság továbbra is az európai demokráciák, valamint az alapvető jogok és szabadságok alapköve. Mint mondta, ezek olyan értékek, amelyeknek fenntartása mellett valamennyi tagállam elkötelezte magát, és amelyeknek előmozdítására, illetve védelmére az Európai Bizottság is törekszik.

A biztos szerint a növekvő politikai polarizáció, a gazdasági intézményekre nehezedő nyomás és a gazdasági ingadozások idején a jogállamiság védelme fontosabb, mint valaha.

Tájékoztatása szerint a keddi országspecifikus párbeszéd – amely az Európai Bizottság 2025-ös jogállamisági jelentésén alapult – Franciaországot, Horvátországot, Olaszországot és Lettországot érintette. A megbeszélések objektivitás, megkülönböztetésmentesség és egyenlő bánásmód mellett zajlottak – tette hozzá.

Az uniós biztos elmondta: a bizottság bemutatta az érintett tagállamokra vonatkozó tavalyi jelentés fő megállapításait és ajánlásait, kiemelve az elért eredményeket, valamint azokat a területeket, ahol további előrelépésre van szükség.

McGrath közölte: a bizottság továbbra is kész támogatni a tagállamokat az ajánlások végrehajtásában annak érdekében, hogy a problémák ne súlyosbodjanak.