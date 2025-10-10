Európa nagyjai dicsérik Trumpot a gázai béke miatt, de Ukrajnának is kérnek valamit

A közös érdekű nemzetközi diplomáciai ügyekben E3-csoportként fellépő három európai hatalom a londoni miniszterelnöki hivatal által ismertetett állásfoglalásában közölte azt is, hogy szeretné megnyerni az Egyesült Államok támogatását ahhoz az elképzeléshez, amelynek alapján a zárolt orosz állami vagyoneszközök nyújtotta fedezetet használnák az ukrajnai háborús károk helyreállításának finanszírozásához.

A gázai konfliktus lezárásáról kötött egyezményről az E3-kommüniké úgy fogalmaz, hogy Trump elismerésre méltó vezetői szerepe mellett a közvetítőként tevékenykedő Egyiptom, Katar és Törökország diplomáciai erőfeszítéseit is dicséret illeti.

Az iráni nukleáris fejlesztési programmal kapcsolatban az E3-csoport megállapítja, hogy helyénvaló döntés volt az úgynevezett snapback-mechanizmus elindítása, mivel ez a program súlyos fenyegetést jelent a globális békére és biztonságra.

Nagy-Britannia, Németország és Franciaország augusztus végén közösen kezdeményezte az ENSZ Biztonsági Tanácsánál a mechanizmus elindítását, azzal az indokkal, hogy Irán komoly mértékben megsérti a nukleáris fejlesztési programjának korlátozásáról és ellenőrzéséről tíz éve kötött többhatalmi megállapodást (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPoA).

Az E3-hatalmak kezdeményezésére szeptember végén érvénybe lépett mechanizmus lehetővé teszi az Iránnal szembeni korábban elrendelt, majd feloldott vagy enyhített ENSZ-szankciók, például az általános fegyverembargó, valamint számos iráni személy és szervezet elleni büntetőintézkedések újbóli életbe léptetését.

Pénteki közös közleményében a három ország felszólította az összes ENSZ-tagállamot, hogy ennek alapján ismét érvényesítsék az Iránnal szembeni korlátozásokat.

Hangsúlyozták ugyanakkor azt is, hogy elkötelezetten törekszenek az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások újrakezdésének elősegítésére egy olyan átfogó, tartós és ellenőrizhető megállapodás érdekében, amely biztosítja, hogy Irán soha ne tehessen szert nukleáris fegyverekre.

Az ukrajnai háborúról a pénteki E3-állásfoglalás leszögezi, hogy a három ország növelni kívánja az Oroszországra gyakorolt nyomást, mivel az orosz fegyveres erők továbbra is módszeresen támadják a kritikus fontosságú ukrajnai infrastrukturális létesítményeket.

A nyomás fokozásának egyik eszközeként az E3-országok készek összehangolt módon továbblépni annak az elképzelésnek a megvalósítása felé, amelynek alapján a szankciók keretében zárolt orosz állami vagyoneszközök értéke nyújtotta fedezetből nyújtanának támogatást az ukrán fegyveres erőknek - a pénteki közleményben.

Az E3-kommüniké úgy fogalmaz, hogy a három ország az Egyesült Államokkal szoros együttműködésben szeretné megvalósítani ezt a tervet.

A brit kormány a maga részéről már összeállított és részben folyósított egy 2,26 milliárd font (1017 milliárd forint) értékű hitelcsomagot a zárolt orosz pénzügyi eszközök hozamából. Ezt a finanszírozást Ukrajna teljes egészében hadfelszerelések, köztük légvédelmi és tüzérségi eszközök beszerzésére fordíthatja.

