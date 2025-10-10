ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.25
usd:
338.11
bux:
101990.76
2025. október 10. péntek Gedeon
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államok katonai vezetésének tanácskozásán a tengerészgyalogság virginiai támaszpontján, Quanticóban 2025. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/AP/Getty Images pool/Andrew Harnik

Európa nagyjai dicsérik Trumpot a gázai béke miatt, de Ukrajnának is kérnek valamit

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Közös közleményben dicsérte Donald Trump amerikai elnök gázai békeerőfeszítéseit pénteken a brit, a francia és a német kormány.

A közös érdekű nemzetközi diplomáciai ügyekben E3-csoportként fellépő három európai hatalom a londoni miniszterelnöki hivatal által ismertetett állásfoglalásában közölte azt is, hogy szeretné megnyerni az Egyesült Államok támogatását ahhoz az elképzeléshez, amelynek alapján a zárolt orosz állami vagyoneszközök nyújtotta fedezetet használnák az ukrajnai háborús károk helyreállításának finanszírozásához.

A gázai konfliktus lezárásáról kötött egyezményről az E3-kommüniké úgy fogalmaz, hogy Trump elismerésre méltó vezetői szerepe mellett a közvetítőként tevékenykedő Egyiptom, Katar és Törökország diplomáciai erőfeszítéseit is dicséret illeti.

Az iráni nukleáris fejlesztési programmal kapcsolatban az E3-csoport megállapítja, hogy helyénvaló döntés volt az úgynevezett snapback-mechanizmus elindítása, mivel ez a program súlyos fenyegetést jelent a globális békére és biztonságra.

Nagy-Britannia, Németország és Franciaország augusztus végén közösen kezdeményezte az ENSZ Biztonsági Tanácsánál a mechanizmus elindítását, azzal az indokkal, hogy Irán komoly mértékben megsérti a nukleáris fejlesztési programjának korlátozásáról és ellenőrzéséről tíz éve kötött többhatalmi megállapodást (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPoA).

Az E3-hatalmak kezdeményezésére szeptember végén érvénybe lépett mechanizmus lehetővé teszi az Iránnal szembeni korábban elrendelt, majd feloldott vagy enyhített ENSZ-szankciók, például az általános fegyverembargó, valamint számos iráni személy és szervezet elleni büntetőintézkedések újbóli életbe léptetését.

Pénteki közös közleményében a három ország felszólította az összes ENSZ-tagállamot, hogy ennek alapján ismét érvényesítsék az Iránnal szembeni korlátozásokat.

Hangsúlyozták ugyanakkor azt is, hogy elkötelezetten törekszenek az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások újrakezdésének elősegítésére egy olyan átfogó, tartós és ellenőrizhető megállapodás érdekében, amely biztosítja, hogy Irán soha ne tehessen szert nukleáris fegyverekre.

Az ukrajnai háborúról a pénteki E3-állásfoglalás leszögezi, hogy a három ország növelni kívánja az Oroszországra gyakorolt nyomást, mivel az orosz fegyveres erők továbbra is módszeresen támadják a kritikus fontosságú ukrajnai infrastrukturális létesítményeket.

A nyomás fokozásának egyik eszközeként az E3-országok készek összehangolt módon továbblépni annak az elképzelésnek a megvalósítása felé, amelynek alapján a szankciók keretében zárolt orosz állami vagyoneszközök értéke nyújtotta fedezetből nyújtanának támogatást az ukrán fegyveres erőknek - a pénteki közleményben.

Az E3-kommüniké úgy fogalmaz, hogy a három ország az Egyesült Államokkal szoros együttműködésben szeretné megvalósítani ezt a tervet.

A brit kormány a maga részéről már összeállított és részben folyósított egy 2,26 milliárd font (1017 milliárd forint) értékű hitelcsomagot a zárolt orosz pénzügyi eszközök hozamából. Ezt a finanszírozást Ukrajna teljes egészében hadfelszerelések, köztük légvédelmi és tüzérségi eszközök beszerzésére fordíthatja.

" target="_blank" rel="noopener">

Kezdőlap    Külföld    Európa nagyjai dicsérik Trumpot a gázai béke miatt, de Ukrajnának is kérnek valamit

ukrajna

donald trump

gázai övezet

béketárgyalás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olyasmire készülnek a világ legnagyobb bankjai, ami miatt izgulhatnak a kriptósok

Olyasmire készülnek a világ legnagyobb bankjai, ami miatt izgulhatnak a kriptósok

Tíz jelentős bank, köztük a Bank of America, a Deutsche Bank, a Goldman Sachs és az UBS közösen vizsgálja egy stablecoin kibocsátásának lehetőségét, ami újabb jele annak, hogy a hagyományos pénzügyi szektor igyekszik alkalmazkodni a digitális eszközök növekedéséhez.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ne hagyd ki: hétfőn indul a kkv-k 3 százalékos hitelprogramja

Ne hagyd ki: hétfőn indul a kkv-k 3 százalékos hitelprogramja

A program részeként kis- és közepes vállalkozások maximum 150 millió forint értékben vehetnek majd fel 3 százalékos, fix kamatozású hiteleket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ceasefire comes into force as IDF pulls out of parts of Gaza

Ceasefire comes into force as IDF pulls out of parts of Gaza

Thousands of displaced Palestinians are making their way to their homes in the north of the territory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 19:25
Kikötői díj - Íme a kínai válasz az amerikai vámokra
2025. október 10. 18:32
Brüsszel kapni fog egy hatalmas gyomrost
×
×
×
×