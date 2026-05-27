A budapesti BL-döntő nagykövete sokgólos mérkőzésben reménykedik

A korábbi 95-szörös válogatott hátvéd azzal kezdte, hogy hatalmas megtiszteltetés volt a felkérés, hiszen történelmi eseménynek a nagykövete, Budapest ugyanis először lesz házigazdája a BL-döntőnek.

Juhász Roland jövő csütörtökön részt vesz a Budapesti Bajnokok Fesztiválján a Hősök terén, a Legendák egy pályán elnevezésű gálán, amelyen a magyar labdarúgás és kézilabda ikonikus alakjai csapnak össze ügyességi feladatokat végrehajtva. Pénteken a legendák futballtornáján – ahol 20 perces mérkőzéseken csapnak össze a 24 világsztárt felvonultató, 8 fős csapatok – az egyik csapatkapitány lesz Luis Figo, Cafu és Ivan Rakitic mellett a Papp László Budapest Sportarénában.

A Bajnokok Ligája döntő nagykövete arról is beszélt az InfoRádiónban, hogy mit vár a szombaton a Puskás Arénában 18 órakor kezdődő Paris Saint-Germain–Arsenal találkozótól. Mint mondta, bár két eltérő stílusú csapatot fogunk látni, mindketten rászolgáltak arra, hogy ott legyenek a döntőben.

A PSG játékát rendkívül látványosnak tartja, „főleg az átmenetekben nagyon erősek”, míg az Arsenal inkább óvatosabb, taktikusabb csapat, és az értékes pontrúgások „specialistái”

Juhász Roland a francia bajnokot erősebbnek tartja, de annak örülne a legjobban, ha egy sok gólos döntőre kerülne sor a Puskás Arénában.

Május 31-én, vasárnap a Kopaszi-gáton rendezik meg az amatőr kispályás futballtorna országos döntőjét. Juhász Roland együttesében szerepel majd a 109 fellépésével magyar válogatottsági csúcstartó Dzsudzsák Balázs, az ellenfél pedig a Team Sobo, vagyis Szoboszlai Dominik csapata lesz.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette. A teljes beszélgetést meghallgathatják alább.