A labdarúgó Bajnokok Ligája május 30-i budapesti döntõjének helyszíne, a Puskás Aréna 2026. május 15-én. A BL-döntõt a címvédõ francia Paris Saint-Germain és az angol Arsenal játssza.
A budapesti BL-döntő nagykövete sokgólos mérkőzésben reménykedik

Sok gólos, látványos labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőt vár az esemény nagykövete. Juhász Roland szerint két más stílusú csapat játssza a finálét Budapesten, a Paris Saint-Germaint tartja esélyesebbnek.

A korábbi 95-szörös válogatott hátvéd azzal kezdte, hogy hatalmas megtiszteltetés volt a felkérés, hiszen történelmi eseménynek a nagykövete, Budapest ugyanis először lesz házigazdája a BL-döntőnek.

Juhász Roland jövő csütörtökön részt vesz a Budapesti Bajnokok Fesztiválján a Hősök terén, a Legendák egy pályán elnevezésű gálán, amelyen a magyar labdarúgás és kézilabda ikonikus alakjai csapnak össze ügyességi feladatokat végrehajtva. Pénteken a legendák futballtornáján – ahol 20 perces mérkőzéseken csapnak össze a 24 világsztárt felvonultató, 8 fős csapatok – az egyik csapatkapitány lesz Luis Figo, Cafu és Ivan Rakitic mellett a Papp László Budapest Sportarénában.

A Bajnokok Ligája döntő nagykövete arról is beszélt az InfoRádiónban, hogy mit vár a szombaton a Puskás Arénában 18 órakor kezdődő Paris Saint-Germain–Arsenal találkozótól. Mint mondta, bár két eltérő stílusú csapatot fogunk látni, mindketten rászolgáltak arra, hogy ott legyenek a döntőben.

A PSG játékát rendkívül látványosnak tartja, „főleg az átmenetekben nagyon erősek”, míg az Arsenal inkább óvatosabb, taktikusabb csapat, és az értékes pontrúgások „specialistái”

Juhász Roland a francia bajnokot erősebbnek tartja, de annak örülne a legjobban, ha egy sok gólos döntőre kerülne sor a Puskás Arénában.

Május 31-én, vasárnap a Kopaszi-gáton rendezik meg az amatőr kispályás futballtorna országos döntőjét. Juhász Roland együttesében szerepel majd a 109 fellépésével magyar válogatottsági csúcstartó Dzsudzsák Balázs, az ellenfél pedig a Team Sobo, vagyis Szoboszlai Dominik csapata lesz.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette. A teljes beszélgetést meghallgathatják alább.

Bendarzsevszkij Anton: komoly eszkaláció zajlik az orosz–ukrán háborúban

Az orosz elnök megbízásából Szergej Lavrov külügyminiszter hivatalosan tájékoztatta amerikai hivatali partnerét, Marco Rubiót arról, hogy az orosz fegyveres erők rendszeres és folyamatos csapásokat indít az orosz-ukrán fegyveres erők által használt létesítmények és döntéshozatali központok ellen. Ez már a totális háború? Erről és az orosz atomfegyverek bevetésének esetleges lehetőségéről is beszélt Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban.
Elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot szerdán az Országgyűlés, amely elkezdheti az alaptörvény tizenhatodik módosításának, továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is.
 

Újabb célpontra csapott le a Donald Trump: halálos lövések dördültek a tengeren

Az amerikai hadsereg kedden közölte, hogy a Csendes-óceán keleti részén megtámadott egy hajót, amely feltehetőleg kábítószer-csempészettel foglalkozott, egy ember meghalt.

Kiadták a riasztást: széllöklsek, hatalmas esők is lehetnek ma egyes helyeken, itt kell vele számolnj

A Dunántúlon és az északkeleti tájakon akár 90 kilométeres széllőkések is előfordulhatnak, egyes helyeken pedig hirtelen zúdulhat le nagy mennyiségű eső.

Dozens killed in Lebanon as Israel intensifies strikes

Israel says it struck 100 Hezbollah infrastructure sites and fighters in Lebanon, after PM Benjamin Netanyahu vows to "crush" the Iran-backed group.

