Költségvetési biztost kap a közmédia

Tarr Zoltán videós bejegyzésében azt mondta, kedd délelőtt ülésezett az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottsága, amelynek a tárgysorozatában szerepelt az NMHH 2025. évi zárszámadása és beszámolója.

Hozzátette: a bizottság nem fogadta el a beszámolót, „sokféle olyan szempont merült fel, amely az NMHH, illetve az MTVA gazdálkodásával és működésével kapcsolatosan aggályokat fogalmazott meg”.

Egyeztetve a pénzügyminiszterrel úgy döntöttek, hogy költségvetési biztost neveznek ki és küldenek az NMHH-hoz és az MTVA-hoz egyrészt annak érdekében, hogy a működést felügyelje, másrészt, hogy ne kerüljön sor semmi olyan lépésre, amely bármiféle kötelezettségvállalás vagy bárminek az elidegenítését jelentené és ezzel az intézmények gazdálkodását veszélybe sodorná – mondta.

A költségvetési biztost a pénzügyminiszter küldi ki, de „mi, mint a kultúráért is felelős minisztérium is figyelni fogjuk a költségvetési biztos működését és beszámolóival mi is meg fogunk ismerkedni” – mondta.

A tárcavezető szerint a cél az, hogy a közmédia tisztességesen, kiegyensúlyozottan működjön és működésében ne csak a médiatörvény maradéktalan betartására, hanem a költségvetési fegyelem betartására is törekedjen.