ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.62
usd:
305.58
bux:
130916.32
2026. május 27. szerda Hella
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nem mindennapi jelenetet rögzített a Bp-i autósok egyik olvasójának fedélzeti kamerája Budán, a Margit híd alatt, a rakpart felé vezető szakaszon.
Nyitókép: BpiAutósok/YouTube

Kevésen múlt a gázolás a Margit hídnál történt balhéban – videó

Infostart

Nem mindennapi jelenetet rögzített a Bp-i autósok egyik olvasójának fedélzeti kamerája Budán, a Margit híd alatt, a rakpart felé vezető szakaszon.

A beküldő röviden így foglalta össze az esetet: „tolakodó furgonos vs. öntudatos biciklis, rongálás, majd tolatás – hátha elüti –, végül a piroson át hajtott el”. A videón az látszik, hogy egy furgon sietősen sorol be a kamerás autó elé, hogy a balra, a rakpart irányába vezető sávba kerüljön, a manőver pedig már önmagában sem tűnik szabályosnak vagy elegánsnak.

Ekkor érkezik egy biciklis, aki nem kerüli ki csendben a helyzetet, hanem láthatóan „nevelési célzattal” reagál: a felvételen ököllel megüti a furgon oldalát, majd továbbhalad mögötte. A sofőr erre azonnal hátramenetbe kapcsol, és visszatolat a kerékpáros felé, aki végül el tud menekülni, de csak hajszálon múlik, hogy nem ütköznek – olvasható.

A furgonos ezután kiszáll, megnézi a sérülést, majd továbbhajt, ám a történet itt sem ér véget: a felvétel szerint a következő kereszteződésnél a piros lámpát figyelmen kívül hagyva egyszerűen áthajtott a kereszteződésen.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Kevésen múlt a gázolás a Margit hídnál történt balhéban – videó

közlekedés

margit híd

kerékpáros

kresz

furgon

budapesti autósok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Radikálisan átáll Európa migrációügyben – fontosabb lesz a fogadó országok jogainak érvényesülése

Radikálisan átáll Európa migrációügyben – fontosabb lesz a fogadó országok jogainak érvényesülése
Szigorítana a migrációs szabályokon az Európa Tanács. A politikai nyilatkozatot mind a 46 tagállam támogatta, köztük az igencsak érintett Nagy-Britannia, Olaszország és Dánia is. Az európai államok megállapodtak az Emberi Jogok Európai Egyezményének módosított értelmezésében is, a cél a menedékkérők és a külföldi bűnözők kitoloncolásának megkönnyítése. A részletekről Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója beszélt az InfoRádióban.
Rendszerváltás körvonalazódik a közoktatásban

Rendszerváltás körvonalazódik a közoktatásban

A kormány felülvizsgálja a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok működését. Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben jelent meg.
 

Magyar Péter felmentette a TEK főigazgatóját, nagy átalakítás jön

Költségvetési biztost kap a közmédia

Megszavazták: a jegybanki vagyonvesztés és a privatizáció ügyében is feláll a bizottság, kiderültek a részletek

Végrehajtások: feláll a vizsgálóbizottság, itt vannak a részletek

Interpellációk: fenyegetésekről is szó volt a parlamentben

Itt az első igazi parlamenti vitanap: heves indulatok a Házban, de azt még tisztázni kell, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely tegeződik-e

Magyar Péter napirend előtti beszéde az Országgyűlésben: más állami tisztségekre is kiterjedhet a 8 éves időkorlát

Melléthei-Barna Márton: gyorsan lehet lépni, ha Sulyok Tamás nem mond le

Magyar Péter benyújtotta – Így módosulna az Alaptörvény

„Meghátrálás” – Gulyás Gergely máris reagált a Tisza Alaptörvény-módosító javaslatára

VIDEÓ
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.27. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zsongó darázsfészek vár a Tisza-kormányra: a vendégmunkásvita elfed egy súlyos problémát

Zsongó darázsfészek vár a Tisza-kormányra: a vendégmunkásvita elfed egy súlyos problémát

A magyar munkaerőpiac kritikus pontra érkezett: a belföldi tartalékok kimerültek, a foglalkoztatás csökkenni kezdett, miközben a jelenlegi idegenrendészeti szabályozást munkáltatók és szakértők egyaránt bonyolultnak, kiszámíthatatlannak és a valós gazdasági igényektől elszakadtnak tartják. A Tisza-kormány 2026. június 1-jétől felfüggeszti a „vendégmunkás-engedélyek” kiadását, a végleges szabályozás előtt azonban több kormányzati forrás szerint is szakmai egyeztetés várható. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara, az ABSL, a Sanofi és több bevándorlási szakértő egybehangzóan kevesebb, átláthatóbb engedélytípust, az országlista eltörlését, a magyarországi diplomások munkapiaci átvezetését, valamint a fehérgalléros pozíciókhoz igazított feltételrendszert sürget. A szereplők nem korlátlan nyitást, hanem széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetést, valamint kiszámítható, ellenőrizhető és a munkaerőpiaci realitásokra épülő reformot kérnek a kormánytól.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg

Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg

Walterné Dancsó Adrienn, a Balaton Park operatív igazgatója szerint tényleg voltak idegesebb napok, de még egy ilyen rohamtempójú rendezést is tudni kell jól levezényelni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Dozens killed in Lebanon as Israel intensifies strikes

Dozens killed in Lebanon as Israel intensifies strikes

Israel says it struck 100 Hezbollah infrastructure sites and fighters in Lebanon, after PM Benjamin Netanyahu vows to "crush" the Iran-backed group.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 27. 06:00
Bendarzsevszkij Anton: komoly eszkaláció zajlik az orosz–ukrán háborúban
2026. május 27. 05:45
Üt az utolsó parkolóóra, de marad egy készpénzes kiskapu
×
×