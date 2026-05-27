Kevésen múlt a gázolás a Margit hídnál történt balhéban – videó

A beküldő röviden így foglalta össze az esetet: „tolakodó furgonos vs. öntudatos biciklis, rongálás, majd tolatás – hátha elüti –, végül a piroson át hajtott el”. A videón az látszik, hogy egy furgon sietősen sorol be a kamerás autó elé, hogy a balra, a rakpart irányába vezető sávba kerüljön, a manőver pedig már önmagában sem tűnik szabályosnak vagy elegánsnak.

Ekkor érkezik egy biciklis, aki nem kerüli ki csendben a helyzetet, hanem láthatóan „nevelési célzattal” reagál: a felvételen ököllel megüti a furgon oldalát, majd továbbhalad mögötte. A sofőr erre azonnal hátramenetbe kapcsol, és visszatolat a kerékpáros felé, aki végül el tud menekülni, de csak hajszálon múlik, hogy nem ütköznek – olvasható.

A furgonos ezután kiszáll, megnézi a sérülést, majd továbbhajt, ám a történet itt sem ér véget: a felvétel szerint a következő kereszteződésnél a piros lámpát figyelmen kívül hagyva egyszerűen áthajtott a kereszteződésen.