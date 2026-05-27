Durva balhé a metrón hajhúzással, két férfit keres a rendőrség – videó

Nagy erőkkel keresnek a rendőrök két férfit, akik még februárban három utast zaklattak az M3-as metrón. A police.hu beszámolója szerint sértő megjegyzéseket tettek az utasok nemi identitására, továbbá hangos szóváltás alakult ki közöttük, és az egyik utasnak meghúzták a haját.

A két férfi csak akkor hagyta abba fenyegetőzést és a zaklatást, amikor az utasok hívták a 112-t. A sértettek feljelentést tettek a rendőrségen, elmondásuk szerint a két férfi által tanúsított kihívóan közösségellenes, riadalomkeltő magatartást a nemi identitásuk váltotta ki náluk.

A feltételezett elkövetőkről felvétel készült.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Bűnüldözési Osztály kéri, hogy aki a felvételen látható két férfit felismeri, személyazonosságukkal, tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.