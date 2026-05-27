ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.35
usd:
305.12
bux:
130765.67
2026. május 27. szerda Hella
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hajhúzásig fajult a vita az M3-as metrón.
Nyitókép: police.hu

Durva balhé a metrón hajhúzással, két férfit keres a rendőrség – videó

Infostart

Nemi identitásuk miatt támadhatták meg az utasokat.

Nagy erőkkel keresnek a rendőrök két férfit, akik még februárban három utast zaklattak az M3-as metrón. A police.hu beszámolója szerint sértő megjegyzéseket tettek az utasok nemi identitására, továbbá hangos szóváltás alakult ki közöttük, és az egyik utasnak meghúzták a haját.

A két férfi csak akkor hagyta abba fenyegetőzést és a zaklatást, amikor az utasok hívták a 112-t. A sértettek feljelentést tettek a rendőrségen, elmondásuk szerint a két férfi által tanúsított kihívóan közösségellenes, riadalomkeltő magatartást a nemi identitásuk váltotta ki náluk.

A feltételezett elkövetőkről felvétel készült.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Bűnüldözési Osztály kéri, hogy aki a felvételen látható két férfit felismeri, személyazonosságukkal, tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Durva balhé a metrón hajhúzással, két férfit keres a rendőrség – videó

rendőrség

zaklatás

keresés

m3-as metró

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter és Gulyás Gergely a 2006-os rendőri ügyekről üzenget az izzó parlamenti szócsata után
Facebook

Magyar Péter és Gulyás Gergely a 2006-os rendőri ügyekről üzenget az izzó parlamenti szócsata után
Miután kedden a parlamentben szóváltásuk után Magyar Péter miniszterelnök odalépett Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezetőhöz, most a Facebookon mindketten elárulták, miről volt szó kettejük között.
 

„Lázár János lekapcsolta, mi visszakapcsoltuk” – fontos bejelentést tett Vitézy Dávid

Újabb parlamenti nap, ezt kínálja a szerda

Ma megszavazhatja a parlament a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés visszavonását

Soron kívül felülvizsgálja a kormány a magántőkealapokkal kapcsolatos jogszabályokat és működésüket

Rendszerváltás körvonalazódik a közoktatásban

„Meghátrálás” – Gulyás Gergely máris reagált a Tisza Alaptörvény-módosító javaslatára

 

Melléthei-Barna Márton: gyorsan lehet lépni, ha Sulyok Tamás nem mond le

Magyar Péter benyújtotta – Így módosulna az Alaptörvény

Végrehajtások: feláll a vizsgálóbizottság, itt vannak a részletek

Megszavazták: a jegybanki vagyonvesztés és a privatizáció ügyében is feláll a bizottság, kiderültek a részletek

Magyar Péter felmentette a TEK főigazgatóját, nagy átalakítás jön

Nyilvánosságra kerülnek a kórházi fertőzési adatok

Költségvetési biztost kap a közmédia

Felülvizsgálja az agrárkamara szabályozását a kormány

VIDEÓ
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.27. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Komolyan tartanak az ukrán vezetők attól, hogy Belarusz belép az ukrajnai háborúba Oroszország oldalán, a drónerők már kijelölték a célpontokat az ország területén. Oroszország nemzetbiztonsági vezetőhelyettese, Dmitrij Medvegyev a Kijevben tartózkodó európai diplomatákat fenyegeti. Az orosz haderő a Donbasz mellett északon, Szumi megyében is offenzívába kezdett. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kritikus állapotba került a főváros ikonikus épülete: egy legendás magyar gyár sietett a megmentésére

Kritikus állapotba került a főváros ikonikus épülete: egy legendás magyar gyár sietett a megmentésére

Szakértelmével és korhű dokumentációkkal támogatja a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. az Iparművészeti Múzeum megmentését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says new head of Hamas' military wing killed in Gaza City strikes

Israel says new head of Hamas' military wing killed in Gaza City strikes

At least three people were killed in the attacks, which came despite a ceasefire with Hamas being in place.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 27. 06:13
Halálra éheztette fiát, majd megpróbált megszabadulni a holttesttől
2026. május 26. 15:48
Ez lett a dróntámadás-fenyegetési ügy vége
×
×