Magához láncolta válogatott kölcsönjátékosát az ETO

Élt vételi jogával a labdarúgó NB I-ben majd' két hete bajnoki címet szerzett ETO FC, és véglegesítette a 11-szeres magyar válogatott Schön Szabolcs kölcsönszerződését.

A szélső támadó szeptember óta az angol harmadosztályban szereplő Bolton Wanderers kölcsönjátékosaként futballozott a zöld-fehéreknél. A bajnoki címet 2013 után újra megszerző győriek vezetősége azonban kedd este élt opciós vételi jogával, és véglegesítette a 25 éves futballistával a megállapodást.

Időközben Schön meghívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól a válogatott két, júniusi felkészülési mérkőzésére készülő keretébe, de az orvosi vizsgálatot követően a játékos elhagyta Telki Edzőközpontot, mert egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban.