Jön a SZÉP-kártya a nyugdíjasoknak: itt vannak a részletek

A Tisza azt ígérte a kampányban, hogy a nyugdíjasoknak Széchenyi Pihenőkártyát (SZÉP-kártya) biztosítanak. Magyar Péter miniszterelnök egy interjújában azt mondta, már az idei negyedik negyedévben megkaphatják a nyugdíjasok a juttatást – írja a 24.hu összefoglalója. Magyar Péter elmondta: van olyan elgondolás, hogy a 200 ezer forintos juttatás nem egy naptári évre járna, hanem mondjuk októbertől októberig, és
elképzelhető, hogy negyedévente tennének rá a nyugdíjas SZÉP-kártyákra 50–50 ezer forintot.
Hozzátette: az intézkedést akkor lehet bevezetni, ha látják a költségvetés helyzetét. A juttatás függene a nyugdíj összegétől:
- a 250 ezer forint alatti nyugdíjúak 200 ezer forintot kapnának a SZÉP-kártyájukra,
- a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjúak 100 ezer forint juttatást kapnának,
- az 500 ezer forint fölötti nyugdíjúak nem kapnának.
Az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület kifejezetten jónak tartanák, ha részletekben adnák ki a juttatást, például négy egyenlő részben. Adataik szerint mintegy 1,3 millió nyugdíjas van ma Magyarországon, akiknek kevesebb a havi nyugdíja, mint 250 ezer forint, vagyis ennyien kaphatják meg a 200 ezer forintos SZÉP-kártya juttatást.
A Tisza párt számítása szerint a nyugdíjasok 97 százaléka (az 500 ezer forint alatti nyugdíjúak összesen) megkapná a nyugdíjas SZÉP-kártyát, amely
- élelmiszerre,
- gyógyszerre,
- egészségmegőrzésre és
- pihenésre
lenne fordítható.