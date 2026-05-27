Jön a SZÉP-kártya a nyugdíjasoknak: itt vannak a részletek

A Tisza azt ígérte a kampányban, hogy a nyugdíjasoknak Széchenyi Pihenőkártyát (SZÉP-kártya) biztosítanak. Magyar Péter miniszterelnök egy interjújában azt mondta, már az idei negyedik negyedévben megkaphatják a nyugdíjasok a juttatást – írja a 24.hu összefoglalója. Magyar Péter elmondta: van olyan elgondolás, hogy a 200 ezer forintos juttatás nem egy naptári évre járna, hanem mondjuk októbertől októberig, és

elképzelhető, hogy negyedévente tennének rá a nyugdíjas SZÉP-kártyákra 50–50 ezer forintot.

Hozzátette: az intézkedést akkor lehet bevezetni, ha látják a költségvetés helyzetét. A juttatás függene a nyugdíj összegétől:

a 250 ezer forint alatti nyugdíjúak 200 ezer forintot kapnának a SZÉP-kártyájukra,

a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjúak 100 ezer forint juttatást kapnának,

az 500 ezer forint fölötti nyugdíjúak nem kapnának.

Az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület kifejezetten jónak tartanák, ha részletekben adnák ki a juttatást, például négy egyenlő részben. Adataik szerint mintegy 1,3 millió nyugdíjas van ma Magyarországon, akiknek kevesebb a havi nyugdíja, mint 250 ezer forint, vagyis ennyien kaphatják meg a 200 ezer forintos SZÉP-kártya juttatást.

A Tisza párt számítása szerint a nyugdíjasok 97 százaléka (az 500 ezer forint alatti nyugdíjúak összesen) megkapná a nyugdíjas SZÉP-kártyát, amely

élelmiszerre,

gyógyszerre,

egészségmegőrzésre és

pihenésre

lenne fordítható.