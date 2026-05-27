Összedrótozták a BL-döntőre a PSG aranylabdás sztárját

Ousmane Dembélé és Achraf Hakimi is felépült és kedd óta teljes értékű edzésmunkát végezhet a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatával, amely címvédőként várja a Bajnokok Ligája szombati, budapesti döntőjét.

A tavaly aranylabdás francia csatár jobb vádlija május 17-én a városi rivális Paris FC elleni bajnoki mérkőzésen, a marokkói hátvéd jobb combja pedig a Bayern München elleni BL-elődöntő első meccsén, április 28-án sérült meg.

A PSG-Arsenal BL-döntő szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.