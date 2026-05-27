Botrány és bojkott: kalapáccsal összezúzzák a nálunk is híres kávézólánc poharait – videó

Bojkott indult a Starbucks kávélánc ellen, és több helyen a vásárlók nyilvánosan törték össze a poharakat és égették a cég logóit – írja az Origo a Skynews alapján.

A botrány egy május 18-i promóció miatt tört ki, amelyet „Tank Day” néven hirdettek meg. A dátum nagyon szerencsétlen, mert Dél-Koreában ezen a napon tört ki 1980-ban a Gwangju felkelés, amely során katonák és tankok vetettek véget a demokráciapárti tüntetéseknek. Több száz ember halt meg, ezért a kampány sokak szerint súlyosan sértő és érzéketlen volt.

A dél-koreai Starbucks bojkott gyorsan országos méretűvé vált. Több videó is terjedni kezdett az interneten, amelyeken feldühödött emberek Starbucks-poharakat törnek össze az utcán, miközben mások a vállalat logóit gyújtják fel az üzletek előtt.

Some citizens smashing their own tumblers with hammers, on camera.



Shinsegae owns Starbucks Korea. Conservative chairman Chung Yong-jin posted "eradicate communism" on social media in 2022. The left has targeted him since.… pic.twitter.com/8NeVIM901X — The Monarch Report (@monarchreport25) May 22, 2026

Még az államfő, Lee Jae-myung is megszólalt az ügyben: „embertelen és szégyenteljes viselkedésnek” nevezte a kampányt. A Shinsegae csoport — amely többségi tulajdonosa a dél-koreai Starbucksnak — nyilvánosan bocsánatot kért. A vállalat milliárdos vezetője, Chung Yong-jin elismerte, hogy a kampány „sok embert megbántott és feldühített”. A cég közölte, hogy az eladások jelentősen visszaestek az elmúlt napokban. A botrány következményeként a Starbucks Korea vezetőjét menesztették, miközben a Starbucks globális központja is vizsgálatot indított.