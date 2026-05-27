ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.38
usd:
305.17
bux:
130790.49
2026. május 27. szerda Hella
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Poznan, Poland - January 29, 2016: Starbucks, coffee company and coffeehouse chain, founded in Seattle, Wa. USA, in 1971; now the largest business of this kind in the world operates 23,450 locations
Nyitókép: monticelllo/Getty Images

Botrány és bojkott: kalapáccsal összezúzzák a nálunk is híres kávézólánc poharait – videó

Infostart

Egy balul sikerült marketingkampány miatt nagy felháborodás tört ki Dél-Koreában.

Bojkott indult a Starbucks kávélánc ellen, és több helyen a vásárlók nyilvánosan törték össze a poharakat és égették a cég logóit – írja az Origo a Skynews alapján.

A botrány egy május 18-i promóció miatt tört ki, amelyet „Tank Day” néven hirdettek meg. A dátum nagyon szerencsétlen, mert Dél-Koreában ezen a napon tört ki 1980-ban a Gwangju felkelés, amely során katonák és tankok vetettek véget a demokráciapárti tüntetéseknek. Több száz ember halt meg, ezért a kampány sokak szerint súlyosan sértő és érzéketlen volt.

A dél-koreai Starbucks bojkott gyorsan országos méretűvé vált. Több videó is terjedni kezdett az interneten, amelyeken feldühödött emberek Starbucks-poharakat törnek össze az utcán, miközben mások a vállalat logóit gyújtják fel az üzletek előtt.

Még az államfő, Lee Jae-myung is megszólalt az ügyben: „embertelen és szégyenteljes viselkedésnek” nevezte a kampányt. A Shinsegae csoport — amely többségi tulajdonosa a dél-koreai Starbucksnak — nyilvánosan bocsánatot kért. A vállalat milliárdos vezetője, Chung Yong-jin elismerte, hogy a kampány „sok embert megbántott és feldühített”. A cég közölte, hogy az eladások jelentősen visszaestek az elmúlt napokban. A botrány következményeként a Starbucks Korea vezetőjét menesztették, miközben a Starbucks globális központja is vizsgálatot indított.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Botrány és bojkott: kalapáccsal összezúzzák a nálunk is híres kávézólánc poharait – videó

dél-korea

reklám

starbucks

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter és Gulyás Gergely a 2006-os rendőri ügyekről üzenget az izzó parlamenti szócsata után
Facebook

Magyar Péter és Gulyás Gergely a 2006-os rendőri ügyekről üzenget az izzó parlamenti szócsata után
Miután kedden a parlamentben szóváltásuk után Magyar Péter miniszterelnök odalépett Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezetőhöz, most a Facebookon mindketten elárulták, miről volt szó kettejük között.
 

„Lázár János lekapcsolta, mi visszakapcsoltuk” – fontos bejelentést tett Vitézy Dávid

Újabb parlamenti nap, ezt kínálja a szerda

Ma megszavazhatja a parlament a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés visszavonását

Soron kívül felülvizsgálja a kormány a magántőkealapokkal kapcsolatos jogszabályokat és működésüket

Rendszerváltás körvonalazódik a közoktatásban

„Meghátrálás” – Gulyás Gergely máris reagált a Tisza Alaptörvény-módosító javaslatára

 

Melléthei-Barna Márton: gyorsan lehet lépni, ha Sulyok Tamás nem mond le

Magyar Péter benyújtotta – Így módosulna az Alaptörvény

Végrehajtások: feláll a vizsgálóbizottság, itt vannak a részletek

Megszavazták: a jegybanki vagyonvesztés és a privatizáció ügyében is feláll a bizottság, kiderültek a részletek

Magyar Péter felmentette a TEK főigazgatóját, nagy átalakítás jön

Nyilvánosságra kerülnek a kórházi fertőzési adatok

Költségvetési biztost kap a közmédia

Felülvizsgálja az agrárkamara szabályozását a kormány

VIDEÓ
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.27. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmasat tévedhettek a befektetők: az óriásbank megnevezte, melyik ingatlanpiaci papírokat kell most azonnal megvenni

Hatalmasat tévedhettek a befektetők: az óriásbank megnevezte, melyik ingatlanpiaci papírokat kell most azonnal megvenni

A Goldman Sachs elemzői szerint a brit lakásépítő vállalatok részvényeinek idei esése túlzott mértékű és a befektetők indokolatlanul pesszimisták az ágazat hosszú távú jövedelmezőségével kapcsolatban - írta meg a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar autóst érint a drasztikus újítás: hamarosan végleg búcsút inthetünk a hagyományos jogsinak

Rengeteg magyar autóst érint a drasztikus újítás: hamarosan végleg búcsút inthetünk a hagyományos jogsinak

Az Európai Unió új irányelve alapjaiban formálja át a B-kategóriás vezetői engedélyek szabályait. Ezeket a tagállamoknak 2029-ig kell átültetniük a hazai jogrendjükbe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says new head of Hamas' military wing killed in Gaza City strikes

Israel says new head of Hamas' military wing killed in Gaza City strikes

At least three people were killed in the attacks, which came despite a ceasefire with Hamas being in place.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 27. 09:01
Szokatlan változás zajlik a migránsok útvonalában – és rosszak a kilátások
2026. május 27. 07:50
Nem nézi tétlenül a pápa, ami Gázában történik
×
×