Zelenszkij azt mondta, Ukrajna mindenképp az EU tagja lesz, majd üzent Orbán Viktornak

Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn. „Több tiszteletet a magyaroknak!” – reagált Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a MilitaryNewsUA ukrán portálon közzétett videofelvételen leszögezte, hogy az uniós csatlakozás az ukrán nép választása. Kijelentette: biztos abban, hogy a magyarok többsége támogatja Ukrajna EU-tagságát.
„Magyarország miniszterelnöke az egyetlen, aki lassítja a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan” – jelentette ki Zelenszkij. „Ma egyetlen ember terjeszt mendemondákat Ukrajnáról, aki azt hiszi, hogy befolyása van” – mondta, hozzátéve, hogy Ukrajna EU-taggá válása csak idő kérdése. „A történelem pedig csak arra fog emlékezni, hogy Magyarország, pontosabban annak miniszterelnöke volt az egyetlen, aki lassította Ukrajna EU-csatlakozását. Tehát vagy megváltoztatjuk az eljárást, vagy követjük azt (...), és ez utóbbi esetben minden országnak nyomást kell gyakorolnia Magyarország miniszterelnökére” – mondta Zelenszkij a videófelvételen, amely a holland miniszterelnökkel hétfőn Kijevben tartott közös sajtótájékoztatójukról készült.
KezdőlapKülföldZelenszkij azt mondta, Ukrajna mindenképp az EU tagja lesz, majd üzent Orbán Viktornak
Miért volt az 1848-as „törvényesített forradalom”? Valóban nem sejtette Batthyány Lajos és a 13 tábornok, hogy kivégzés is lehet az ítélet? Igaz, hogy angliai sörgyári munkások meg akarták lincselni Haynaut? Hogyan lett egy 1849-ben halálra ítélt gróf Magyarország nagyformátumú miniszterelnöke a kiegyezéskor? Hogyan próbálták Ferenc Józsefet népszerűsíteni Magyarországon? Mi az alapja annak, hogy magyar ember nem koccint sörrel? Katona Csaba történész, a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa ezekről mind-mind beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
Ázsiában felemás volt a kép a tőzsdéken, a japán börze azonban új csúcsra száguldott, miután kiderült, hogy történelme során először női miniszterelnöke lehet az országnak, aki várhatóan arra kéri majd a Bank of Japant, hogy tartsa fenn az alkalmazkodó monetáris politikáját. Európában felemás elmozdulásokat láthattunk, a legnagyobb izgalmak a francia tőzsdén voltak: alig pár héttel kinevezése után Sébastien Lecornu miniszterelnök ugyanis benyújtotta lemondását, erre reagálva beesett a tőzsde. A hazai piacon remekül teljesített a 4iG, miután a vállalat bejelentette, hogy az állammal együtt létrehozza Magyarország első, állami és magántőke bevonásával működő védelmi ipari holdingját.
A folytatódó amerikai kormányzati leállás miatt a befektetők eközben ismét az arany felé fordultak, valósággal kilőtt a menekülőeszköz árfolyama. A friss gazdasági adatok hiányában a kereskedők ezen a héten különösen figyelik majd a Fed tisztviselőinek nyilatkozatait a tengerentúlon, hátha azokból következtetni lehet a jegybank további monetáris politikájára. Az OpenAI fokozatosan akár 10%-os tulajdonrészt szerezhet a chipeket gyártó AMD-ben - a hírt követően az AMD árfolyama több mint 30 százalékot ugrott a piacnyitást követően.
Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.