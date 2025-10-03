Orbán Viktor péntek reggel: Magyarországot meg akarom védeni attól, hogy egy szövetségi rendszerben lévén Ukrajnával, háborúban álljunk Oroszországgal

Péntek reggel a Kossuth rádiónak adott hosszabb interjút Orbán Viktor miniszterelnök, aki az elmúlt két napot a koppenhágai EU-csúcson töltötte.

Koppenhága színpada

"Nem az a kérdés, hogy ki mit gondol vagy ki mit akar csinálni. A vélemények tetteket takarnak. Amikor azt mondják, hogy »ez a mi háborúnk«, akkor ez azt jelenti, hogy valóban támogatni kell Ukrajnát, fegyvert és pénzt, később talán embert is kell küldeni, miközben naponta százak és ezrek halnak meg. Az én álláspontom az, hogy a háborús stratégia tévedésen alapul; a stratégia azt mondja, az oroszok hamarabb merülnek ki, mint mi" - ismertette álláspontját, amelyet képviselt.

Azonban tévútnak gondolja azon gondolatokat, hogy Oroszország majd elveszíti a hátországát, hiába éget el Európa naponta milliárdokat és kerekednek azok felül, akik még katonákat is akarnak küldeni a háborúba.

"Két kérdést a stratégia nem tisztáz: hogy meddig tart, és mennyibe kerül" pénzben, emberéletben - mutatott rá. „Az EU-ban azt hiszik, hogy az oroszok előbb fogynak ki az emberből és a gazdasági erőforrásból, mint mi. Azt hiszik, az oroszok gazdaságilag meg fognak roppanni, talán gazdaságilag és összeomlanak, talán még vissza is vonulnak – ez az európai háborús terv. Minden nap meghal sok száz, sok ezer ember, minen nap elégetünk eurószázmilliókat, egyre jobban bevonódunk a háborúba, és a végén még embert is fogunk küldeni. Ez súlyos tévedés. Megkéreztem tőlül, meddig tart ez, és mennyibe fog ez kerülni? Mikor fognak összeomlani az oroszok? Holnap? Pár hónap múlva? Évek múlva? Nincs válaszuk rá.

Elköltöttünk eddig 170-180 milliárd eurót. Mennyit kell még? Erre sincs válasz.

Ez az egész délibáb, illúzió, nem tudják megválaszolni a háború kapcsán a legalapvetőbb kérdéseket se” – hangsúlyozta a kormányfő.

„Ma a színpadon egyedül állok, néha a szlovákok is mellénk állnak, de a színfalak mögött lassan többségbe kerülök. A háttérben egyre többen érzik, hogy egyre jobban bele fogunk sodródni, és majd a koporsók is fognak jönni” – fogalmazott.

Nyugat-Európa szerinte most hiába gazdagabb, "rosszabb bőrben van", pénz ott sincs. Ott visszahúzódás, növekvő rezsi van, nincs pénz arra, hogy Ukrajnába küldjék. Ezért akarják elvenni az oroszok befagyasztott pénzét, hogy felhasználjuk ellenük. Úgy látom az egyre kétségbeesettebb ötletekből, hogy Európa komoly bajban van.

Európa 27 ország közös szervezete. Ha bármelyik ország úgy dönt, hogy nem akar egy integrációs formában létezni egy újabbal, akkor annak az országnak joga van, hogy a saját népe eldöntse, akar-e közös unióban lenni. És mi megkérdeztük a magyarokat, és azt mondták, nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal. Ukrajna nagyon nehéz sorsú ország, miért kellene ebben osztozni? Heroikusan küzdenek, ezért segítsük őket, ez rendben van. De miért viseljük az ő nehéz sorsukat? Ez olyan romantikus gondolat, amit az ember 13 évesen gondol. De ha osztozunk a sorsukban, akkor katonákat kell majd odaküldeni.

„Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért: öntsünk tiszta vizet a pohárba! És pénzt sem akarunk adni. Nekik meg nincs joguk elvenni tőlünk. De ha egy szövetségben vagyunk, akkor oda kellene adnunk a pénzünket” – mondta Orbán Viktor, aki szerint a cél az kellene hogy legyen: kössünk az ukránokkal stratégiai megállapodást, mint a britekkel meg a törökökkel, de ne vegyük fel őket. Ehhez nekünk, magyaroknak jogunk van.

Magyarország megosztott Ukrajna EU-s tagsága ügyében. A Tisza szervezett egy pártszavazást, és ott a többség azt mondta, hogy igen. Szóval több százezer magyar azt gondolja, hogy érdemes behoznunk ide a háborút és odaküldeni a pénzünket. Ha a Tisza és a DK alakít itt kormányt, akkor ők ezt fogják csinálni.

Vannak ők, akik ezt mondják, ez a háborús terv, és vagyunk mi, a háborúellenes stratégiánkkal, akik azt mondjuk, hogy legyenek tárgyalások, legyen béke. Ezért indítottuk az aláírásgyűjtést is, hogy megerősítsük a háborúellenes nemzeti stratégiát. Az első és második világháborúból nem tudtunk kimaradni, most ki kell maradni a háborúból, és ehhez politikai megerősítés kell itthon, és így tudom a nemzeti egységet képviselni kifelé.

Ukrajna helyzete

A szándék szerinte Ukrajna uniós integrációjára is komoly, de ennek megértéséhez hátrébb kell egyet lépni, hogy lássuk, hol "rontottuk el a tánclépést". Tisztázta, minden csatlakozási fejezethez minden tagállam támogatására szükség van, "a magyaroknak nem kell törődni azzal, hogy mit mond a másik 26 tagállam, nekünk a magyarok véleménye a fontos".

Ukrajna szerinte nagyon nehéz sorsú ország, "miért kellene nekünk ebben a sorsban osztozni, ezt a gúnyát magunkra venni?" - vetette fel. "Az ő sorsuk az, hogy Oroszország mellett élnek, és folyamatosan háborúznak az oroszokkal. Magyarországot meg akarom védeni attól, hogy egy szövetségi rendszerben lévén Ukrajnával, háborúban álljunk Oroszországgal" - nyomatékosította.

Aláírásgyűjtés

Érvelt a Koppenhágában bejelentett aláírásgyűjtés mellett.

"Magyarország Ukrajna csatlakozása mentén megosztott. Több százezer ember van Ukrajna gyorsított csatlakozása mellett. Tudnunk kell, nagyon sok magyar úgy gondolja, hogy ezt érdemes vállalnunk. Ez folyamatos politikai harc Magyarországon" - fogalmazott Orbán Viktor azon vélemény megfontolása mellett, amelyet szerinte a Tisza és a DK képvisel idehaza.

Ez a kérdéskör egyrészt a háború, másrészt az uniós csatlakozás alkérdéséből áll, ezért kell a kormány álláspontját "folyamatosan megerősíteni".

"Ilyen háborúellenes nemzeti összefogás nélkül nagyon nehéz részt venni" ezekben a vitákban - szögezte le a miniszterelnök.

"Nekem nem lelkileg van erre szükségem, van feleségem és gyermekeim, nekem politikai megerősítés kell, hogy ki tudjak állni akárkivel szemben."

Családok

Orbán Viktor ezután beszélt a háromgyermekes édesanyák szja-mentességétől, ami szerdától lépett hatályba. „Minden végén egy egyszerű gondolat van: ha nem születik elég gyerek, elfogyunk” – mondta a miniszterelnök.

"Ebben a méretben, amelyben mi vagyunk, minden egyes nemzedék, amelyben kevesebben születnek, mint amennyien meghalnak, egy életveszély" - figyelmeztetett. Egy "zsugorodó ország" márpedig "nem lehet sikeres, gazdaságilag már rövidtávon is létkérdés, hogy mennyien vagyunk".

A gyereknevelést magánügynek nevezte, de a közösség érdekének is, "szerintem Magyarország többsége is osztozik ezzel a véleményével", és a kormány "nem azért van, hogy sajnálkozzon" emiatt, hanem hogy segítsen; ha tehát Magyarországnak pénze van, a családokat kell legelőször segíteni. A nyugati megoldás erre a migráció: darab-darab, minden nem megszülető gyerek helyére bejön egy muszlim. Mi nem ezt akarjuk, amit most látunk nyugaton, az nem vonzó. De akkor kellenek saját gyerekek. Az állam nem szólhat bele a családok életébe, egy dolgot tehetünk: támogatjuk őket ebben. Támogassuk minden lehetséges gazdasági eszközzel a gyermekes családokat, ez a gazdaságfilozófiánk lényege, és Magyarország többsége ebben osztozik. Ha van pénzünk, első helyen a családok támogatására kell költeni – mondta a kormányfő.

Tisza Párt

A Tisza Párt azonban szerinte nem így gondolkodik, de hogy hogyan, arról "elmondták, hogy nem mondják meg", ezzel nála "a Tisza kiírta magát azon pártok sorából, amelyet komolyan lehet venni. Ez egy sunyi, sunnyogó párt" - mondta.

Szólt egy újabb megjelent tiszás videóról is, amelyen felvetődik az ágyszámleépítések, -átalakítások kérdése. Erre reagálva Orbán Viktor elmondta, 35 év alatt számára világossá vált, két álláspont van, az egyiket Bod Péter Ákos, Surányi György és Kármán András képviseli, melléjük lép most Brüsszel a bankokat és a nagytőkét támogatva, a másik a családbarát kormányé.

„Ők sunnyognak, nem lehet komolyan venni őket. Amit lehet tudni, azok a számok. A költségvetésben megvan a pénz a családtámogatások számára. MI ezt akarjuk, ezt fogjuk tenni. Az ellenzék, a liberálisok meg csökkenteni akarják a multik és a bankok adóját, ahogy Brüsszel kéri. Ez lenne, ha a Tisza és a DK kormányozna Brüsszel segítségével. És akkor a családoktól kellene elvenni a pénzt. És Brüsszel ráadásul azért is bajban van, mert Ukrajnának is pénzt akar adni, és nincs. Ezért azt akarják, hogy a bábjaik vegyék el a pénzt a családoktól, és adjuk oda Ukrajnának. Ez lenne, ha az ellenzék kerülne hatalomra. Ismerem őket, mint a rossz pénzt. Mindig ezt csinálják, 1990 óta. Olyan politikai tömböt alkotnak, amely évtizedek óta mindig ugyanazt akarja: csökkenteni a bankok és a multik adóját, és elvenni a pénzt a családtámogatásoktól. Mi pedig mindig jövünk, legyőzzük őket, és visszaállítjuk a családbarát politikát” – fogalmazott.

Nemzeti konzultáció

Szólt ezt követően a nemzeti konzultációról, amely 5 olyan kérdéshez fut vissza, amely feltárja, milyen legyen Magyarországon a közteherviselés; ez az eszköz alkalmas arra, hogy tisztázódjanak az álláspontok, de úgy véli, a Tisza Párt ebben a helyzetben is sunnyogni fog, nem akarja megmondani, valójában mit képvisel.