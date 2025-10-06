ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 6. hétfő
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor is reagált Volodimir Zelenszkij személyes üzenetére

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Kiderült, Volodimir Zelenszkij szeretné eldönteni, mi a legjobb a magyaroknak – írta hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán, reagálva az ukrán elnök korábbi kijelentéseire.

„Újra a jól ismert taktikáját alkalmazza: erkölcsi zsarolással próbál rávenni egy országot, hogy támogassa háborús erőfeszítéseit. Tisztelt Elnök Úr! Minden tisztelettel, Magyarországnak nem erkölcsi kötelessége támogatni Ukrajna uniós csatlakozását. Még egyetlen ország sem zsarolta be magát az Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni” – írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.

„Az EU-szerződés világosan fogalmaz: a tagságról a tagállamok döntenek, egyhangúlag. A magyar emberek már döntöttek. Túlnyomó többségük nemet mondott Ukrajna uniós tagságára a VOKS2025-ön. Ha ezen Zelenszkij elnök változtatni szeretne, a Magyarország ellen indított médiakampány valószínűleg nem a legjobb módja annak, hogy barátokat szerezzen” – fűzte hozzá Magyarország kormányfője.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor is reagált Volodimir Zelenszkij személyes üzenetére

ukrajna

európai unió

orbán viktor

háború

volodimir zelenszkij

