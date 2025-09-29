Kiengedtek a börtönből egy szerb háborús bűnöst

A volt vezérkari főnök vasárnap este érkezett meg a szerb fővárosba - közölte Djuro Macut miniszterelnök.

A 79 éves Pavkovicot 2009-ben a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai Nemzetközi Törvényszék 22 év börtönbüntetésre ítélte az 1998-1999-es szerb-koszovói háború idején albánok ellen elkövetett háborús bűnökért. Az ítéletet 2014-ben megerősítették. 2022-ben a bíróság az elkövetett bűncselekmények súlyosságára hivatkozva még elutasította idő előtti szabadon bocsátását.

Nebojsa Pavkovic finnországi börtönben töltötte büntetését, Szerbiába érkezését követően azonnal a belgrádi katonai kórházba szállították.

"A tábornok a kezelését Szerbiában folytatja családja és az egészségügyi intézmények támogatásával" - magyarázta Djuro Macut, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tették a volt vezérkari főnök hazatérését.

Nebojsa Pavkovic a volt jugoszláv elnök, Slobodan Milosevic közvetlen munkatársa volt, 2005-ben önként adta fel magát a hágai törvényszéknek.