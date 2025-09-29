ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.97
usd:
333.41
bux:
0
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nebojsa Pavkovic a jugoszláv hadsereg egykori vezérkari főnöke, akit háborús bűntettekért ítéltek el.
Nyitókép: Ministry of defence Republic of Serbia

Kiengedtek a börtönből egy szerb háborús bűnöst

Infostart / MTI

Büntetésének lejárta előtt szabad lábra helyezték Nebojsa Pavkovicot, a jugoszláv hadsereg volt vezérkari főnökét, aki orvosi kezelése céljából visszatért Belgrádba.

A volt vezérkari főnök vasárnap este érkezett meg a szerb fővárosba - közölte Djuro Macut miniszterelnök.

A 79 éves Pavkovicot 2009-ben a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai Nemzetközi Törvényszék 22 év börtönbüntetésre ítélte az 1998-1999-es szerb-koszovói háború idején albánok ellen elkövetett háborús bűnökért. Az ítéletet 2014-ben megerősítették. 2022-ben a bíróság az elkövetett bűncselekmények súlyosságára hivatkozva még elutasította idő előtti szabadon bocsátását.

Nebojsa Pavkovic finnországi börtönben töltötte büntetését, Szerbiába érkezését követően azonnal a belgrádi katonai kórházba szállították.

"A tábornok a kezelését Szerbiában folytatja családja és az egészségügyi intézmények támogatásával" - magyarázta Djuro Macut, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tették a volt vezérkari főnök hazatérését.

Nebojsa Pavkovic a volt jugoszláv elnök, Slobodan Milosevic közvetlen munkatársa volt, 2005-ben önként adta fel magát a hágai törvényszéknek.

Kezdőlap    Külföld    Kiengedtek a börtönből egy szerb háborús bűnöst

háborús bűnös

szerbia

jugoszlávia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A barátság és a szuverenitás hídja: Orbán Viktor és Robert Fico közös üzenete

A barátság és a szuverenitás hídja: Orbán Viktor és Robert Fico közös üzenete
Párkány és Esztergom háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelte a hétvégén a két várost, illetve Szlovákiát és Magyarországot összekötő Mária-Valéria híd 130. születésnapját. Az esemény csúcspontja a vasárnapi találkozó volt, ahol Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök közösen emlékezett a híd történetére, és üzent a jelen kihívásairól is.

Szörnyű tűzhalál Tasson

Kigyulladt egy lakóház a Bács-Kiskun vármegyei Tasson vasárnap délután, a tűzoltók oltás közben egy férfi holttestére bukkantak.
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Többe kerül Európának a klímaváltozás, mint ezelőtt bármikor

Többe kerül Európának a klímaváltozás, mint ezelőtt bármikor

Egy friss uniós tanulmány szerint az extrém időjárás és a klímaváltozás 2020 és 2023 között jóval nagyobb gazdasági károkat okozott Európában, mint az azt megelőző 2010–2019-es időszakban. Bár a kibocsátáscsökkentés jelentősnek mondható az elmúlt 20 évben, továbbra is Európa a leggyorsabban melegedő kontinens, és a hirtelen időjárási ingadozások miatt rengeteg mezőgazdasági kár keletkezik, amelyeknek fele még csak biztosítva sem volt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 29.)

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 29.)

A Pénzcentrum 2025. szeptember 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Four killed in shooting and arson attack at Mormon church in Michigan

Four killed in shooting and arson attack at Mormon church in Michigan

Hundreds of people were attending a Sunday service when the attacker drove a vehicle into the church and opened fire, police say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 29. 06:51
Drónzárlatot jelentett be Dánia
2025. szeptember 29. 06:38
Moldovában az EU pártiak nyerték a választásokat
×
×
×
×