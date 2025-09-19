Kevesli az Európa Tanács, amit Szlovákia a magyar nyelv területén tesz

A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának (ECRML) alkalmazásáról szóló jelentésében a charta alkalmazásának ellenőrzéséért felelős Európa tanácsi szakértői bizottság mindenekelőtt kiemelte: a kisebbségi nyelvek védelmet élveznek Szlovákiában. A jogszabályok lehetővé teszik a kisebbségi nyelvek használatát számos területen, azonban a szlovák kormány politikájának, jogszabályainak és intézkedéseinek egyes aspektusai nincsenek összhangban a kisebbségi nyelvek európai chartájának keretében tett vállalásaival.

A szlovák jogszabályok továbbra is olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek kizárják, korlátozzák vagy gátolják a kisebbségi nyelvek használatát,

különösen az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, a média, valamint a gazdasági és társadalmi élet területén – hívták fel a figyelmet.

A jelentésben rámutattak, hogy a kisebbségi nyelvek helyzete az oktatásban is vegyes. Míg a magyar nyelvet minden szinten használják az oktatásban, a legtöbb kisebbségi nyelv helyzete még mindig nem felel meg teljes mértékben annak a kötelezettségvállalásnak, hogy az oktatás különböző szintjein ezeken a nyelveken folyjon az oktatás.

A jelentésben intézkedések elfogadását javasolták annak biztosítására, hogy a kisebbségi nyelvek használhatók legyenek az állami hatóságok helyi szervezeteivel, a regionális hatóságokkal, a helyi önkormányzatokkal és a közszolgáltatókkal folytatott szóbeli és írásbeli kommunikációban.

A médiával kapcsolatban a szakértők aggodalmukat fejezték ki a kisebbségi nyelvek korlátozott jelenléte miatt a közszolgálati és a magán műsorszolgáltatók kínálatában. Úgy vélekedtek, hogy a kisebbségi nyelvi műsorsugárzás időtartamát meg kell hosszabbítani, és gyakoribbá kell tenni.

Az egészségügy területét érintően pedig megjegyezték, hogy a szóbeli kommunikáció jelenleg magyarul, valamint romani nyelven is lehetséges, de kiemelték annak szükségességét, hogy a bolgár, a horvát, a cseh, a német, a lengyel, a ruszin és az ukrán nyelv használata is lehetséges legyen a szociális ellátó intézményekben.