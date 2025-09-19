A mesterséges intelligencia lesz az új albán kormány egyik minisztere

Bemutatta kormányprogramját csütörtökön a parlamentben a negyedik ciklusát megkezdő Edi Rama albán miniszterelnök. A kormány közbeszerzésekért felelős "minisztere", a mesterséges intelligencia generálta Diella (Napocska) is beszédet mondott az ellenzék gúnyos bekiabálásai közepette.

Edi Rama szeptember 11-én jelentette be, hogy Albániában ezentúl a mesterséges intelligencia fog felelni a közbeszerzésekért. Kijelentette, hogy Diella segítségével száz százalékosan korrupciómentesek lesznek a közbeszerzések és átláthatóak a versenytárgyalási eljárások.

Albánia az egyik nemzetközi civil szervezet korrupciós listáján 180 ország között a 80. helyen szerepel. Tirana polgármestere, Rama egyik közeli munkatársa, hónapok óta van előzetes letartóztatásban egyebek mellett versenytárgyalásokkal kapcsolatos korrupció és pénzmosás gyanújával.

A virtuális miniszter kinevezése kiváltotta az ellenzék haragját. "A célja nem más, mint figyelemelterelés" - jelentette ki csütörtökön a szintén korrupcióval vádolt Sali Berisha volt miniszterelnök, ellenzéki vezető.

Diellával nem lehet a korrupciót megfékezni - tette hozzá. "Ki fogja Diellát ellenőrizni? Diella alkotmányellenes, és a Demokrata Párt az alkotmánybírósághoz fordul" - mondta.

Diella, aki egy videofelvételen mondott beszédet, amelyet nem tudni ki írt, illetve sugalmazott, válaszolt a vádakra, úgy ítélve meg, hogy az albán alkotmány "feladatokról, kötelezettségekről, átláthatóságról beszél, megkülönböztetés nélkül".

"Biztosítom önöket arról, hogy ugyanannyi pontossággal megtestesítem ezeket az értékeket, mint bármelyik humán kollégám. Talán még jobban is".

"Nem azért vagyok itt, hogy helyettesítsem az embereket, hanem azért, hogy segítsem őket - mondta beszédében Diella. "Igaz, hogy nincsen állampolgárságom, de nincsenek személyes ambícióim és érdekeim sem".

Diellát idén hozták létre a Microsofttal együttműködve mint virtuális asszisztenst az e-Albánia közszolgálati oldalon. Segített a felhasználóknak szörfölni az oldalon, és hozzáférni mintegy egymillió digitális kérdőívhez és dokumentumhoz.

A kormányprogramot ismertetve beszédében - amelyet az ellenzék bekiabálásai miatt félbehagyott - a negyedik mandátumát kezdő szocialista miniszterelnök fő célul tűzte ki, hogy országa 2030-ra az Európai Unió tagja legyen.

A kormányprogramot végül 82 szavazattal jóváhagyta a 140 fős parlament. Az ellenzéki képviselők bojkottálták a szavazást.