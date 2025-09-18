ARÉNA
2025. szeptember 18. csütörtök
Donald Trump amerikai elnök (és felesége, Melania Trump III. Károly brit király és Kamilla királyné társaságában érkezik a tiszteletére adott díszvacsorára a windsori kastélyban 2025. szeptember 17-én. Trump háromnapos állami látogatáson tartózkodik Nagy-Britanniában.MTI/AP/The New York Times pool/Doug Mills
Nyitókép: MTI/AP/The New York Times pool/Doug Mills

Gálik Zoltán: óriási a gazdasági jelentősége Donald Trump londoni látogatásának

Infostart / InfoRádió - Ignáth Márk
ELŐZMÉNYEK

Nagyszabású katonai díszpompával fogadta szerdán a brit uralkodó az amerikai elnököt. Donald Trump hivatalosan III. Károly vendégeként tartózkodik az Egyesült Királyságban. Hogy mekkora ennek a jelentősége, és mi várható a brit–amerikai tárgyalásokon, Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense mondta el az InfoRádióban.

Emberemlékezet óta ez volt a legnagyobb ceremoniális fogadtatás, amellyel a brit fegyveres erők egy külföldi államfő előtt tisztelegtek. A két ország kapcsolatában még nem fordult elő, hogy ugyanazt az amerikai elnököt kétszer is meghívják állami látogatásra.

„Ez nagyon különleges dolognak számít” – mondta el Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense az InfoRádióban, hozzátéve: Donald Trump az első amerikai elnök, aki két állami látogatáson vehet részt, és a második ciklusukat töltő elnököket nem szokták ekkora pompával fogadni, csak sokkal szerényebb körülmények között.

„De amellett, hogy fontos az egész látogatás diplomáciai szimbolikája, még három nagyon fontos gazdasági és politikai aspektusa is van”

– hangsúlyozta a szakértő, aki szerint egyrészt nagyon erős gazdasági, technológiai megállapodásokat fognak kötni az Egyesült Királysággal, másrészt beszélni fognak a vámokról is, amelyeket az Egyesült Államok enyhített az Egyesült Királyság irányába, és esetleg tovább enyhítik őket, harmadrészt pedig nagyon erős geopolitikai témák is napirenden vannak, mint Ukrajna támogatása, a közel-keleti kérdés, a NATO és a transzatlanti biztonsági együttműködés.

Windsor, 2025. szeptember 17. Vilmos walesi herceg, brit trónörökös (b2) és felesége, Katalin walesi hercegné (b) fogadja Donald Trump amerikai elnököt (j2) és feleségét, Melania Trumpot a windsori kastélyban 2025. szeptember 17-én. Az amerikai elnök III. Károly brit király meghívására érkezett Nagy-Britanniába. MTI/AP/PA pool/Aaron Chown
Vilmos walesi herceg, brit trónörökös és felesége, Katalin walesi hercegné fogadja Donald Trump amerikai elnököt és feleségét, Melania Trumpot a windsori kastélyban 2025. szeptember 17-én. Az amerikai elnök III. Károly brit király meghívására érkezett Nagy-Britanniába

„Erős a pompa, szépek a ruhák, és a fantasztikus vacsorát se felejtsük el, de ezek a nagyon komoly témák is sorra kerülnek. És van egy másik oldala is: azért tüntetések is vannak Donald Trump ellen az Egyesült Királyságban” – mondta Gálik Zoltán.

A szakértő szerint a brit–amerikai egy különleges kapcsolat, ami ugyan aszimmetrikus viszony a második világháború óta, de mégis kiemelten fontos volt az elmúlt 80 évben mind a katonapolitikában, mind a szélesebb biztonságpolitikában, kulturális együttműködésben. És ez független attól, hogy a Munkáspárt vagy a konzervatívok voltak hatalmon, ezt minden oldal mindig erősíteni szerette volna. De ebben a trumpi világban alkalmazkodnia kell az Egyesült Királyságnak is, hiszen kilépett a világ legnagyobb közös piacából, az Európai Unióból, és csak egyensúlypolitikával tud érvényesülni, ha vonzó gazdaságpolitikai, politikai és katonai erőt tud felmutatni mind az Egyesült Államok, mind az európai integráció irányába – hangsúlyozta a szakértő, aki szerint ebből a szempontból is nagyon fontos lesz, hogy milyen gazdasági, technológiai megállapodások születnek.

„Hihetetlen a cégvezetői felvonulás Londonban, ott vannak a legnagyobb amerikai techcégek vezetői,

és valószínűleg olyan megállapodásokat kötnek, amik a mesterséges intelligencia, kvantumtechnológia, nukleáris energia tekintetében még közelebb hozzák a két országot” – tette hozzá Gálik Zoltán, aki elmondta: például ott van a világ legnagyobb szoftvercégének a főnöke, a keresőóriásnak, illetve a mesterséges intelligencia, a ChatGPT cégének a vezetője is, és hatalmas beruházásokat terveznek, dollár-, illetve fonttízmilliárdokban mérhető megállapodásokat köthetnek. Donald Trumpnak mindig is jellegzetes tárgyalási technikája, hogy nem csak a diplomácia, hanem a gazdaság is a középpontban van. Olyan hosszú távú befektetéseket ígérnek, amelyek hihetetlen fejlődési pályára tudják állítani az Egyesült Királyságot még Európával szemben is.

„De ennek megvan az a veszélye, hogy az Egyesült Királyság hosszú távon is eltérhet az európai szabályozási rendszertől”

– vélekedik Gálik Zoltán.

A külpolitikai kérdések, mint az ukrajnai háború, a Gázai övezet történései és a Kínához való viszony kapcsán a szakember azt mondta: nagyon szoros az együttműködés Washington és London között. Hozzátette: „az Egyesült Királyság nagyon erőteljesen próbálja az amerikai elnököt egy bizonyos irányba terelgetni, már amennyire őt lehet terelni. Például Ukrajna támogatásában az Egyesült Királyság mindig is az élen járt mind katonailag, mind politikailag az előző konzervatív kormányok idejében is, illetve most Keir Starmer munkáspárti kormánya idején is. A közel-keleti kérdésben nagyon fontos egyeztetések zajlanak, és meg fogják beszélni Izrael helyzetét, illetve a palesztin állam kérdését, de szó lesz a NATO és a transzatlanti biztonsági együttműködés szerepéről is” – tette hozzá.

A kérdésre, hogy a pazar állami fogadtatás mellett hogyan fogadják az emberek a látogatást, a szakértő így felelt: „Voltak nagyon erőteljes tiltakozások, például a windsori kastély falára felvetítették Trump és Epstein fotóját, a rasszizmus ellen skandáltak jelszavakat a politikai gyűléseken, úgyhogy valóban van egy nagyon erőteljes másik oldala a látogatásnak.”

Mint hozzátette, az első állami látogatás 2019-ben, még II. Erzsébet királynő idején még teljesen más politikai légkörben zajlott. „Akkor nagyon erőteljes megmozdulások voltak, és ha emlékszünk rá, Donald Trumpot még a parlamentbe se akarta beengedni az alsóház elnöke. Most ez változott, de ezeken a tiltakozásokon azért megmutatkoznak azok a politikai kockázatok, mint a bevándorlás, a klímapolitika, az emberi jogok, amelyek körülveszik Donald Trump amerikai elnököt.

Magának Keir Starmer brit kormányfőnek is nagy dilemmája, hogy túl közel azért ne kerüljön az amerikai elnökhöz,

hiszen ezt a saját politikai közössége sem látná ezt szívesen” – mondta Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

donald trump

london

gálik zoltán

iii. károly

