2025. szeptember 16. kedd Edit
A walesi herceg londoni hivatala, a Clarence House által közreadott kép Károly walesi hercegről, brit trónörökösről, amint koronavírustesztjéről nyilatkozik a skóciai Birkhallban 2020. április 1-jén. walesi herceg londoni hivatalának, a Clarence House-nak a 2020. március 30-i közleménye szerint a korábban koronavírussal diagnosztizált 71 éves Károly herceg jól van, kikerült a karanténból.

Egyet nem értési háló - A hét kérdése, hogy mit ad cserébe a királyi pompáért Donald Trump

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Mire lehet számítani Donald Trump héten kezdődő brit állami látogatásán? A királyi pompa borítékolható, de megjutalmazza-e az amerikai elnök a szövetségesét? Olvad-e a jég Ukrajna- vagy Gáza-ügyben?

Donald Trump legutóbb 2019-ben járt Nagy-Britanniában. Akkor más szelek fújtak, nem volt még háború Ukrajnában és Gázában, nem voltak védővámok – és II. Erzsébet volt az uralkodó.

London egén fenyegető, állítható hajtóműves, hol helikopter, hol szállítógép alakú Boeing V-22 Osprey-k köröztek. Trumpot annak idején dühös tüntetők fogadták egy őt akaratos csecsemőként ábrázoló hatalmas léggömbbel.

Azóta viszont megnőtt a briteknél is a támogatói száma – ezt példázta a hétvégi, több, mint százezres tüntetés Londonban.

Mi várható a mostani, állami, tehát vörös szőnyeges látogatástól? Ami bizonyos: a britek is megtanulták a kontinens európaiai által is elsajátított leckét:

Trumpot azzal kell lekenyerezni, ami tetszik neki. És mivel imádja a brit monarchiát, garantálják neki az ünnepi programokat, állami fogadásokat és pohárköszöntőket.

A szerdán kezdődő látogatás egyből a windsori királyi kastélyban indul, ahol három katonai zenekar és lovasok várják majd a tengerentúli vendéget.

Trump 1988-ban már találkozott Károly királlyal – akkor még Károly herceggel –, amikor ő fogadta a brit látogatót floridai birtokán. Sir Keir Starmer brit kormányfő – akit csapás csapás után ér a brit politikában – mindezt örömmel veszi, és igyekszik meglovagolni a Trump-hullámot; a miniszterelnök gyors egymásutánban elveszítette egyik fontos miniszterét, majd az Epstein-botrányba keveredett washingtoni nagykövetét, aki pedig sokat tett Trumpnál azért, hogy a republikánus elnök rendszeresen dicsérje a munkáspárti miniszterelnököt.

Donald és Melania Trump így – annak ellenére, hogy második ciklusába lépett elnöknek már nem szokták ezt megadni – ismért élvezheti a királyi külsőségeket, miután Starmer még februárban, személyesen kézbesítette neki a kézzel írt királyi meghívót.

Lesz-e valamilyen külpolitikai áttörés? Mivel köztudott, hogy

a Fehér Ház és a Downing Street enyhén szólva nincs összhangban sem Ukrajna, sem Gáza, Izrael és az önálló palesztin állam kérdésében,

eredménynek maradnak az üzleti megállapodások.

A Chatham House brit külpolitikai intézet szerint egy mérföldkőnek számító amerikai-brit technológiai együttműködési alku köttethet meg. Ez összehangolt fellépést hozhat

  • a mesterséges intelligencia,
  • a kvantumszámítógépek és
  • a ritkaföldfémek

terén is. Trump elnökkel érkeznek a Nagy Amerikai Tech Testvérek: Tim Cook Apple-főnök, Jensen Huang, az AI-csipeket gyártó Nvidia vezére és Sam Altman, a Chat GPT gazdája, az OpenAI első embere. Számukra izgalmas a britek erős kutatói kultúrája és virágzó startup ágazata. Jöhetnek még megállapodások adatközpontokról és a gyengélkedő brit gazdaság számára fontos kereskedelem elmélyítéséről is, ami azt jelenti: lehet, hogy engedni kell néhány fontos szabványból és beengedni eddig távol tartott amerikai termékeket, hogy Trump esetleg 10 százalékra vigye le a brit autókat sújtó vámokat, és csökkentse az acél tarifáját.

donald trump

brit

iii. károly

