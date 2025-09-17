ARÉNA
2025. szeptember 17. szerda
Julija Navalnaja, Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus özvegye az Európai Unió külügyminisztereinek találkozóján az Európai Tanács brüsszeli épületében 2024. február 19-én. A börtönbüntetését töltő Navalnij február 16-án, 47 éves korában elhunyt.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Yves Herman

Már papírja van Alekszej Navalnij özvegyének

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Alekszej Navalnij özvegye szerint külföldi vizsgálatok kimutatták, hogy férjét megmérgezték

Az oroszországi börtönben meghalt Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikustól származó biológiai mintákon végzett külföldi laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy megmérgezték – hozta nyilvánosságra szerdán emigrációban élő felesége, Julija Navalnaja.

Navalnij 47 évesen, váratlanul vesztette életét 2024. február 16-án Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben található sarkvidéki büntetőtelepen, ahol 19 éves büntetését töltötte. Özvegye a haláláért az orosz vezetést tette felelőssé. A Kreml viszont váltig tagadja, hogy az orosz államnak vagy Vlagyimir Putyin elnöknek bármi köze lett volna az ellenzéki politikus halálához. Az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN) annyit közölt, hogy a politikus egy séta után hirtelen rosszul lett, eszméletét vesztette és meghalt.

Navalnaja az X-en és a Youtube-on közzétett videójában elmondta, hogy 2024-ben néhai férjétől vett biológiai mintákat csempésztek külföldre, és két laboratórium is megvizsgálta azokat. „Két különböző ország laboratóriumai végeztek vizsgálatokat. Ezek a laboratóriumok egymástól függetlenül arra a következtetésre jutottak, hogy Alekszejt megmérgezték. Ezek az eredmények közérdekűek, és nyilvánosságra kell hozni őket. Mindannyian megérdemeljük, hogy megtudjuk az igazságot” – hangsúlyozta Navalnij özvegye. Felszólította a laboratóriumokat, hogy hozzák nyilvánosságra a megállapításaikat. Azt nem árulta el, hogy mely intézményekről van szó, és azok milyen mérget találtak.

„Azt állítom, hogy Vlagyimir Putyin felelős a férjem, Alekszej Navalnij meggyilkolásáért. Vádolom az orosz titkosszolgálatokat tiltott vegyi és biológiai fegyverek kifejlesztésével.

Követelem azoktól a laboratóriumoktól, amelyek a vizsgálatokat végezték, hogy hozzák nyilvánosságra az eredményeket. Hagyjátok abba Putyin kímélgetését valamilyen felsőbb megfontolások miatt. Nem fogjátok tudni kiengesztelni. Amíg ti hallgattok, ő nem áll meg” – figyelmeztetett Navalnaja.

