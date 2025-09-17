ARÉNA
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója megrázza a kereskedés kezdetét jelző kisharangot a Frankfurti Értéktőzsdén 2023. március 20-án. Ezen a napon a düsseldorfi székhelyű német hadi- és járműipari konszern részvényei átveszik a Fresenius Medical Care egészségügyi vállalat papírjainak helyét a 40 vezető részvényből számított frankfurti indexben, a DAX-ban.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

A Rheinmetall új területen támad: hadihajók gyártásába kezd

Infostart

Nem véletlenül szerepel az elmúlt időszakban oly gyakran a hírek középpontjában Európa egyik legnagyobb hadiipari vállalata, a német Rheinmetall. Az ukrajnai orosz háború kezdete óta sorra érkeznek beszámolók az ostromlott ország német fegyverekkel történő támogatásáról, amiben a cég oroszlánrészt vállal. Most egy újabb területen kívánja megvetni a lábát.

Alig két héttel ezelőtt arról érkezett hír, hogy a Rheinmetall tüzérségi lőszereket gyártó üzemet nyitott az ország északi részében található unterlüssi telephelyén. Armin Papperger vezérigazgató úgy értékelte, hogy 2027-ig fokozatosan évi 350 ezer darabra növelhetik a 155 milliméteres lövedékek gyártását. Ezzel egy időben a cég megerősítette azt is, hogy a kormánnyal együttműködve növeli Ukrajna különböző fegyverzetekkel, mindenekelőtt páncélozott harci járművekkel történő támogatását.

A cég mostanáig elsősorban páncélosokkal, légvédelmi rendszerekkel és lőszerekkel volt jelen a hadiipari piacon, most viszont arról érkezett hír, hogy a vállalat a haditengerészettel is kacérkodik, és több németországi hajógyár átvételét tűzte ki célul.

Németországban a brémai székhelyű Lürssen csoport egyeduralkodó a hajóépítésben, a nagy hagyományokkal rendelkező vállalt az elmúlt évtizedekben különösen a luxusjachtok gyártásával szerzett hírnevet.

A Rheinmetall most azt tervezi, hogy átveszi a csoport katonai részlegét.

Célja az, hogy hozzájáruljon a hadihajógyártás fellendítéséhez.

A Rheinmetall a múlt évben mintegy 40 ezer alkalmazottal 9,8 milliárd eurós árbevételre tett szert. A Lürssen csoport, illetve mintegy 2100 alkalmazottjának az átvételével mintegy egymilliárd eurós további "forgalmat" vásárol. Ezáltal tovább szilárdíthatja piaci pozícióit, és felzárkózhat a többi európai fegyvergyártó vállalatai mellé.

A terv szerint a Rhenmetall a Lürssen négy hajógyárát veszi át, és azokban a német haditengerészet számára fregattokat és korvetteket gyárt majd. A vezérigazgató, Armin Papperger szerint a cél az, hogy a vállalat lehetőség szerint a fegyveripar valamennyi területén megvesse a lábát. „Ez azt jelenti, hogy a szárazföldön, a levegőben, a tengeren és az űrben is pozicionálja magát” – jelentette ki.

Papperger ugyanakkor számít arra is, hogy az átvétel egyben biztosítja a Lürssen csoport meglévő infrastruktúrájának szinergiahatásait is.

A német fegyvergyártó óriásnak a hajóépítés területén nincsenek tapasztalatai. Fő gyártási területeit a szárazföldi erők számára gyártott fegyverzetek, lőszerek, illetve léglehárító rendszerek jelentik. Ezenkívül a cég beszállítóként részt vesz az amerikai F35-ös vadászgépek előállításában is, továbbá drónokat, hamarosan pedig katonai műholdakat is gyárt.

A Rheinmetall vezetője szerint a mostani lépés a fegyvergyártó konszern számára számos stratégiai lehetőséget biztosít az új európai együttműködési vagy további felvásárlások szempontjából.

