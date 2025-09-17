ARÉNA
A lengyel légierő egyik F-16-os vadászgépe AIM-120C AMRAAM és AIM-9 Sidewinder rakétákkal.
Nyitókép: Wikipédia

A lengyel sajtó szerint mégsem orosz drón, hanem saját rakéta okozta a legnagyobb kárt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Több lengyel hírportál is arról számolt be, hogy a múlt heti dróntámadás idején találatot kapott házat valószínűleg egy lengyel vadászgép rakétája rongálhatta meg.

Karol Nawrocki lengyel államfő sürgette, hogy a hatóságok mielőbb derítsék ki: mi okozhatta az orosz dróntámadás idején a Wyryki településen történt pusztítást. Mint arról az Infostart is beszámolt, a kelet-lengyelországi faluban egy ház teljes tetőszerkezete vált romhalmazzá. Már az akkor megjelent hivatalos varsói közlésekben is óvatosan fogalmaztak, és ismeretlen repülő tárgyként jelölték meg a rombolás okozóját.

Most a Rzeczpospolita című újság és az RMF24 hírportál is arról számolt be, hogy a kárt a drónokra vadászó egyik lengyel F-16-os harci gép meghibásodott AIM-120C7 AMRAAM rakétája okozhatta. Maciej Korowaj nyugalmazott alezredes azt nyilatkozta: a házról készült felvételek alapján a tetőt nem robbanás, hanem valamilyen repülő tárgy nagy sebességű becsapódása okozhatta. Ezzel teljesen egybecseng azzal, amit a varsói belügyminisztérium szóvivője az orosz dróntámadás másnapján közölt. Karolina Galecka azt mondta, hogy Lengyelország területén „Hét pilóta nélküli légi járművet és egy ismeretlen eredetű rakéta roncsát találták meg.”

Azóta az is kiderült, hogy az utóbbi, egy amerikai gyártmányú, AIM-120C7 közepes hatótávolságú légiharc-rakéta volt. Ennek a maradványait le is fényképezték:

Noha a határ közeli településen történt rombolást szinte bizonyosan egy lengyel rakéta okozta, Donald Tusk kormányfő mégis az oroszokat hibáztatta. „A keletkezett károkért minden felelősség a drónprovokáció elkövetőit, azaz Oroszországot terheli. Az illetékes szolgálatok a vizsgálatok befejezése után tájékoztatni fogják a nyilvánosságot, a kormányt és az elnököt az incidens minden körülményéről. El a kezekkel a lengyel katonáktól.”

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az AMRAAM nem robbant fel miután meghibásodott . A The War Zone szakértője azt állítja, hogy a rendkívül fejlett technológiájú fegyver védelmi mechanizmusa léphetett működésbe, amikor érzékelte, hogy a rakéta letért az eredetileg kijelölt pályáról. Az AIM-120C7 harci része ugyanis 18 kilogrammnyi, nagy erejű robbanóanyagot tartalmaz, ami valószínűleg nemcsak a tetőt, hanem az egész házat is romba döntötte volna. A baj sokkal nagyobb lett volna, hiszen az épület tulajdonosa a becsapódáskor éppen otthon tartózkodott, és a tévében dróntámadásról szóló híreket figyelte.

A Lengyelországot ért orosz akció nagy felháborodást keltett Nyugaton. Szinte valamennyi NATO tagország vezetője elítélte és rendkívül veszélyesnek nevezte a történteket. Karol Nawrocki lengyel elnök úgy fogalmazott: „Az orosz provokáció nem volt más, mint kísérlet arra, hogy teszteljék a képességeinket és a válaszainkat. Az (oroszok) a NATO-n belüli cselekvési mechanizmust és reagálási képességünket akarták ellenőrizni. A csodálatos lengyel pilótáknak és szövetségeseinknek köszönhetően Lengyelország, amely a NATO tagja, nem fog félni és nem is fog megijedni az orosz drónoktól.”

Az orosz támadás ugyanakkor felgyorsította a NATO - korábban már eltervezett - Keleti Őrszem elnevezésű programját. Ennek keretében az Északi Sarktól a Fekete-tengerig tartó védelmi zónát hoznak létre, amely a világűrből, a levegőből, szárazföldről, a tengerek felszínéről és a víz alól is figyeli az orosz hadsereg, légierő és hadiflotta minden mozdulatát. Ennek első lépéseként több NATO ország is vadászgépeket telepített Lengyelországba, Dánia pedig az F-35-ei mellé még egy légvédelmi fregattot is a lengyel partok közelébe vezényelt.

