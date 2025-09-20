ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.36
usd:
332.34
bux:
100099.05
2025. szeptember 20. szombat Friderika
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Lengyelországban fellángolt a bunkerláz

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Átfogó óvóhely-ellenőrzéseket végeznek egész Lengyelországban az orosz drónbetörés hatására. Ez része egy átfogó védelmi programnak, ami egyrészt a meglévő bunkerek korszerűsítését, másrészt újak építését is tartalmazza.

Lengyelország átfogó óvóhely-ellenőrzéseket végez az ország egész területén, állapotfelmérés céljából. Az állam egy 5 milliárd złoty értékű védelmi programot hirdetett egyfelől a meglévő óvóhelyek felújítására, másfelől újak építésére – írja a Kyiv Independent híradása nyomán a Portfolio.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, szeptember 10-én orosz drónok hatoltak be Lengyelország területére Fehéroroszország felől. Moszva azt állította, véletlenül történt a dolog, Varsó szándékos provokációként értékelte a történteket.

A lengyel állami tűzoltóság a helyi építésfelügyelőkkel együttműködve már több mint 2000 ellenőrzést végzett, és több mint 1000 létesítményt találtak alkalmasnak vészhelyzet esetén történő használatra.

Az ellenőrzések részét képezik a 2025-2026-os lakosságvédelmi és polgári védelmi programnak (OLiOC), amely közel 5 milliárd złotyt (körülbelül 457 milliárd forintot) fordít a meglévő óvóhelyek korszerűsítésére, újak építésére és a riasztórendszerek fejlesztésére.

Főként a keleti régiókra koncentrálnak a Keleti Pajzs program részeként, de a támogatásból kapnak a nagyobb fenyegetettségnek kitett városok is.

Az új jogszabály értelmében a helyi hatóságoknak azonosítaniuk kell a potenciális védelmi létesítményeket, beleértve a pincéket és az újonnan épített épületeket, míg a tulajdonosok és üzemeltetők akár 100 százalékos állami támogatást is kaphatnak az óvóhelyek felszereléséhez. Az iskolák is szerepelnek a tervben, a cél az óvóhelyek felújítása, hogy veszély esetén a diákok és a személyzet biztonságban lehessenek.

Kezdőlap    Külföld    Lengyelországban fellángolt a bunkerláz

lengyelország

ellenőrzés

dróntámadás

bunker

fenyegetettség

óvóhely

orosz-ukrán háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az orosz sajtó szerint elapadt az üzemanyag-ellátás: karbantartás vagy dróntámadás?

Az orosz sajtó szerint elapadt az üzemanyag-ellátás: karbantartás vagy dróntámadás?

Oroszországban a nagykereskedelmi benzineladások kétéves mélypontra estek, az árak rekordokat döntenek, és az Orosz Föderáció régióiban egyre súlyosbodik az üzemanyaghiány. Az oroszok karbantartásra hivatkoznak, de a nemzetközi hírforrások szerint egyértelműen érezhető a sikeres ukrán dróncsapások hatása: sorra éri találat az orosz olajfinomítókat, ezért lehet szükség ennyi „karbantartásra”.
 

Két robbanás történt az atomerőmű fölött

Vlagyimir Putyin az utódlására utalgatott – mutatjuk a lehetséges befutókat

Orosz vadászgépek hatoltak be a NATO légterébe – többször, több helyen

Lengyelországban fellángolt a bunkerláz

VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kína bilincsbe fogta az USA-t, míg Európa már nagy lépést tett a függetlenségre

Kína bilincsbe fogta az USA-t, míg Európa már nagy lépést tett a függetlenségre

Kínából az Egyesült Államokba irányuló ritkaföldfém-mágnes szállítmányok csökkentek augusztusban, miközben az összexport növekedett a pekingi korlátozások enyhítését követően – írta a Bloomberg. Eközben Európában átadták a világ Kínán kívüli legnagyobb ritkaföldfém-mágneseket gyártó üzemét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez fájni fog: nem a vámháború veri földhöz a magyar gazdaságot, máshonnan érkezik a pofon

Ez fájni fog: nem a vámháború veri földhöz a magyar gazdaságot, máshonnan érkezik a pofon

Lengyelország már milliárdos uniós forrásokat hív le, Magyarország viszont 20 milliárd eurótól továbbra is el van zárva.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Estonia seeks Nato consultation after Russian jets violate airspace

Estonia seeks Nato consultation after Russian jets violate airspace

Russia denies jets entered Estonian airspace in the same month as its drones violated the airspace of two other Nato members.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 20. 10:30
Döbbenet: több mint két évig volt koronavírusos egy beteg
2025. szeptember 20. 10:15
Két robbanás történt az atomerőmű fölött
×
×
×
×