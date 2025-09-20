Lengyelországban fellángolt a bunkerláz

Lengyelország átfogó óvóhely-ellenőrzéseket végez az ország egész területén, állapotfelmérés céljából. Az állam egy 5 milliárd złoty értékű védelmi programot hirdetett egyfelől a meglévő óvóhelyek felújítására, másfelől újak építésére – írja a Kyiv Independent híradása nyomán a Portfolio.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, szeptember 10-én orosz drónok hatoltak be Lengyelország területére Fehéroroszország felől. Moszva azt állította, véletlenül történt a dolog, Varsó szándékos provokációként értékelte a történteket.

A lengyel állami tűzoltóság a helyi építésfelügyelőkkel együttműködve már több mint 2000 ellenőrzést végzett, és több mint 1000 létesítményt találtak alkalmasnak vészhelyzet esetén történő használatra.

Az ellenőrzések részét képezik a 2025-2026-os lakosságvédelmi és polgári védelmi programnak (OLiOC), amely közel 5 milliárd złotyt (körülbelül 457 milliárd forintot) fordít a meglévő óvóhelyek korszerűsítésére, újak építésére és a riasztórendszerek fejlesztésére.

Főként a keleti régiókra koncentrálnak a Keleti Pajzs program részeként, de a támogatásból kapnak a nagyobb fenyegetettségnek kitett városok is.

Az új jogszabály értelmében a helyi hatóságoknak azonosítaniuk kell a potenciális védelmi létesítményeket, beleértve a pincéket és az újonnan épített épületeket, míg a tulajdonosok és üzemeltetők akár 100 százalékos állami támogatást is kaphatnak az óvóhelyek felszereléséhez. Az iskolák is szerepelnek a tervben, a cél az óvóhelyek felújítása, hogy veszély esetén a diákok és a személyzet biztonságban lehessenek.