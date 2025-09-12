ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.41
usd:
332.67
bux:
101199.84
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

A NATO új rendszert hoz létre a Baltikumtól Dél-Európáig a keleti szárnya védelmében

Infostart / MTI

A NATO keleti szárnyának védelme elsőrendű fontosságú, ezért elindítjuk a Keleti Őrszem (Eastern Sentry) műveletet, amely tovább erősíti e régió védelmi helyzetét – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár pénteken Brüsszelben.

A NATO Keleti Őrszem művelete átfogó és integrált védelmi rendszert alakít ki az északi térségtől a Fekete- és Földközi-tengerig, összekapcsolva a légi rendészeti és földi légvédelmi képességeket – jelentették be az észak-atlanti szervezet vezetői Brüsszelben pénteken.

Mark Rutte az európai szövetséges haderők főparancsnokával, Alexus Grynkewich tábornokkal tartott sajtótájékoztatót, amelynek keretében elmondta:

a művelet a következő napokban indul, és számos szövetséges — köztük Dánia, Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország és mások — erőit vonja be,

a hagyományos katonai képességeken túl. Az erőfeszítés részeként olyan elemek is lesznek, amelyek a drónhasználatból fakadó kihívások kezelésére szolgálnak - tette hozzá.

A főtitkár szerint bár a légtérsértések leginkább a keleti szárnyat érintik, valójában mind a 32 NATO-tagország veszélyben van, hiszen az orosz rakéták hiperszonikus sebességgel percek alatt elérhetik Európa bármely pontját. Ezért kulcsfontosságú a Keleti Őrszem művelet, amely rugalmas védelmet biztosít a légtérsértésekkel és más fenyegetésekkel szemben – hangsúlyozta.

Azzal kapcsolatban hogy héten orosz drónok sértették meg a lengyel légteret, Rutte úgy nyilatkozott: a történtek attól függetlenül, hogy szándékosak voltak-e vagy sem, „felelőtlenek és elfogadhatatlanok”, a szövetség integrált légvédelmi rendszerei pedig sikeresen biztosították a NATO-terület védelmét.

Főtitkár szerint Donald Trump amerikai elnök jól reagált a történtekre, és az Egyesült Államok elkötelezettsége a NATO iránt szilárd. „A lengyel elnök beszélt Donald Trumppal, én magam is beszéltem vele, és ez nagyon jó kapcsolatépítő megbeszélés volt, különösen a múlt heti washingtoni találkozójuk után” – mondta.

Rutte továbbá üdvözölte az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a javaslatát egy közös uniós finanszírozású „drónfallal” kapcsolatban.

A főtitkár szerint az EU és a NATO szorosan együttműködik: a NATO a védelmi tervezést és követelményeket adja, az EU pedig az ipar és a finanszírozás terén tud hozzájárulni. Ezért minden uniós kezdeményezés, például a dróntechnológia fejlesztése, hasznos a közös védelem szempontjából - tette hozzá.

Alexus Grynkewich tábornok elmondta: „Ez a művelet rugalmasságot és erőt ad, lehetővé téve, hogy pontosan ott és akkor összpontosítsuk erőinket, ahol és amikor szükség van rá”".

Hozzátette: Franciaország, Dánia, az Egyesült Királyság és Németország már felajánlott vadászgépeket, hadihajókat és légvédelmi rendszereket. A NATO emellett új, költséghatékony drónellenes technológiákat is gyorsított ütemben vezet be, hogy a művelet hosszú távon fenntartható legyen. „A keleti szárny az első védelmi vonalunk, de valójában az egész szövetséget védi. A művelet már most elkezdődik, de idő kell a teljes összehangoláshoz” – hangsúlyozta Grynkewich.

Kezdőlap    Külföld    A NATO új rendszert hoz létre a Baltikumtól Dél-Európáig a keleti szárnya védelmében

oroszország

ukrajna

nato

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Charlie Kirk meggyilkolása: politikai szövegek voltak a töltényhüvelyeken

Charlie Kirk meggyilkolása: politikai szövegek voltak a töltényhüvelyeken

Megdöbbentő részletek derültek ki Charlie Kirk, a konzervatív influenszer meggyilkolása kapcsán. Új fotókat is közzétettek a 22 éves tettesről, aki rendezett családi hátterű, az utóbbi időben kezdett el a politika iránt érdeklődni, és korábban egy félévet járt arra az egyetemre Utah államban, ahol a tettét elkövette. Halálbüntetés várhat rá, ha bebizonyosodik, hogy ő a gyilkos.
 

Megvan, ki Charlie Kirk gyilkosa – saját apja jelentette fel

Bilincsben van a férfi, aki lelőhette Charlie Kirk aktivistát

Vadászpuskával lőtt Charlie Kirk gyilkosa

Fontos halottja marad Amerikának Charlie Kirk

Leálltak az orosz–ukrán tárgyalások, az oroszok meglepő okra hivatkoznak

Leálltak az orosz–ukrán tárgyalások, az oroszok meglepő okra hivatkoznak

Szünetelnek az orosz-ukrán rendezési tárgyalások – közölte pénteken újságírókkal Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, aki szerint alapvetően Európa a hibás ezért.
 

A NATO új rendszert hoz létre a Baltikumtól Dél-Európáig a keleti szárnya védelmében

Súlyos dolgot kért Magyarországtól az amerikai miniszter

Az orosz árnyékflottát támadták dróncsapásokkal az ukránok

A lengyelek cáfolják Donald Trump kijelentését

Lengyelország megkapja a világ egyik legjobb vadászgépét

VIDEÓ
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Példátlanul súlyos támadás érte Oroszországot, Moszkva és Szentpétervár is tűz alá került - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Példátlanul súlyos támadás érte Oroszországot, Moszkva és Szentpétervár is tűz alá került - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Éjjel nagyon intenzív ukrán dróntámadás érte Oroszországot: 221 UAV lelövését jelentette a légvédelem, Szentpétervár és Moszkva térségében is légi riadó volt. Lezuhant a zaporizzsjai fronton egy ukrán Szu-27-es vadászgép, fiatal pilótája életét vesztette. Lengyelország nagy mennyiségű légtérvédelmi eszközt kap szövetségeseitől, német, francia, olasz repülőgépek települnek az országba. Az oroszok ismét próbálnak mozgolódni Szumi megyében, emellett betörtek Kupjanszk városba Harkivben is, a donyecki fronton pedig Kosztyantynivka és Pokrovszk térségét ostromolják. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hónapokra kihullott a PL-csapat védője: komoly érvágás az új edzőnek

Hónapokra kihullott a PL-csapat védője: komoly érvágás az új edzőnek

A Nottingham Forest védője, Ola Aina három hónapra kidőlt egy válogatott mérkőzésen szerzett sérülés miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Charlie Kirk suspect brought into custody after confessing to father

Charlie Kirk suspect brought into custody after confessing to father

Tyler Robinson's father recognised his son from pictures released by the FBI - he then turned him in with the help of a friend, a clergy member.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 12. 19:12
60 diák is meghalt a hajón, ami beborult a folyóba a Kongói Demokratikus Köztársaságban
2025. szeptember 12. 18:48
Charlie Kirk meggyilkolása: politikai szövegek voltak a töltényhüvelyeken
×
×
×
×