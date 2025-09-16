Resperger István a dróntámadásokról: ez nem hamis zászlós ukrán akció, hanem NATO-tesztelés

Az InfoRádió Aréna című műsorának stúdiójában kedden Resperger István, a MATE Biztonságkutató Központjának igazgatója kijelentette, katonai vizsgálati eszközökkel meg lehet állapítani, hogy ki indította a lengyelországi drónincidens lezuhant eszközeit.

„Sajnálom, hogy a NATO nem állt elő ezzel a történettel, hogy mikor és milyen irányba indították ezeket a drónokat. Ha hamis zászlós támadásról lenne szó, azt az országok úgy szokták alkalmazni, hogy pár ilyen eszközt vetnek be, hiszen azzal is elérik azt a politikai hatást, amivel mondjuk a NATO-t nagyobb erőfeszítésre lehet ösztönözni. De az, hogy 20-25 drón bevetése különböző irányokba – Baltikum, nagyobb városok, repterek, NATO-bázisok, logisztikai központ –, ez nem hamis zászlós támadás, hanem annak a stratégiának a része, aminek a második része most zajlik Fehéroroszországban; egy hadgyakorlat. Teszteljük le, mit csinálnak a túloldalon!” – fogalmazott az ezredes.

Ha Oroszország ezekkel a drónokkal tesztelte a NATO-t, akkor adódik a kérdés: hogyan vizsgázott a NATO? Resperger István szerint katonai szempontból voltak problémák.

„Egyrészt: két és fél órán keresztül Lengyelország területén drónok játszadoztak, az nem volt egy szerencsés dolog. A másik: a korai előrejelző rendszernek ezt sokkal korábban jeleznie kellett volna. A harmadik, hogy nem Fehéroroszországnak kellett volna szólni Lengyelországnak, hogy »csókolom, itt most mennek a drónok, de nem mi lőttük ki«. Tehát ebből a szempontból vannak problémák” – sorolta, és hozzátette, hogy a lelövési arányokról vitatkoznak még, de a drünok 26 százalékát lőtték le.

Resperger István úgy véli, politikai szinten viszont nagyon jól vizsgázott a NATO: Lengyelország tájékoztatta a NATO-főtitkárt, és kérte a 4. cikkely alkalmazását, hogy konzultáljanak az incidensről. Ennek az eredményeként 90 ezer katona érkezokl a régióba, illetve eldőlt az is, hogy egy olyan repüléstilalmi övezetet fognak létrehozni egész Norvégiától Fehéroroszországon át az ukrán határig, amelyet a britek, franciák, dánok fognak ellenőrzini vadászgépekkel. „Ez a világ legveszélyesebb zónája most” – mondta a katonai szakértő.

A teljes interjút kedd este hat órától hallgathatja meg az InfoRádió Aréna című műsorában.