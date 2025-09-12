ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.65
usd:
334.37
bux:
101402.65
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Jair Bolsonaro hivatalban lévő brazil elnök egy Sao Goncalói-i kampányrendezvényen 2022. október 18-án. A brazíliai elnök- és parlamenti választások október 2-i első fordulójában a baloldali Lula da Silva volt brazil elnök a voksok 47,99 százalékával győzött, Bolsonaro a szavazatok 43,57 százalékát szerezte meg. A második fordulót október 30-án tartják.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Antonio Lacerda

Szakértő: nem volt egyhangú a Jair Bolsonaro volt brazil elnököt elítélő döntés, nem véletlenül

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Katonai puccs megszervezésében bűnösnek találta a brazil legfelsőbb bíróság Jair Bolsonaro volt elnököt, és 27 év börtönbüntetésre ítélte. A bírák közül négyen bűnösnek találták, egy a felmentése mellett szavazott. Nagy Sándor Gyula, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora, Latin-Amerika-kutató mondta el a részleteket az InfoRádióban.

A brazil legfelsőbb bíróság bíráiból álló testület 27 év és három hónap börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt elnököt puccskísérlet vádjával. A vádpontok egyike szerint a 2022-es elnökválasztási verseny elvesztését követően részt vett a vetélytárs, Luiz Inácio Lula da Silva ellen egy olyan összeesküvésben, amelynek részeként Lula, továbbá Geraldo Alckmint, Brazília megválasztott alelnöke és Alexandre de Morais, a legfelsőbb bíróság egyik tagjának a meggyilkolását is tervezték. A vádpontok között szerepelt továbbá részvétel fegyveres bűnszervezetben, a demokratikus jogállamiság erőszakos eltörlésére tett kísérlet, erőszakos károkozás és műemlékvédelem alatt álló örökség megrongálása.

Jair Bolsonaro vádlott-társait szintén elítélték a puccskísérletben való szerepük miatt. Braga Netto tábornok, Bolsonaro korábbi védelmi minisztere és 2022-es választások alelnökjelöltje 26 év börtönbüntetést kapott. Almir Garnier admirális 24 évet, Augusto Heleno tábornok 21 évet, Paulo Sérgio Nogueira tábornok pedig 19 évet. Mauro Cid alezredest, aki együttműködött a nyomozásban, két év börtönbüntetésre ítélték.

„2023 januárjában aznap, amikor át kellett volna adnia a hatalmat a 2022 végén megválasztott Lulának, volt egy felkelés, zavargás, az elnöki palotába, a legfelsőbb bíróság épületébe és a kongresszusba is betörtek több ezren. Az ottani épületőrség nem tudta őket visszatartani, aztán jött a rendőrség és a katonaság, az emberek egy részét elfogták, egy részét elzavarták. Ezt követően indult nagyszabású nyomozás, kiderítendő, hol voltak a rendőrök, miért nem őrizték ezeket az épületeket, lassan kiderült, hogy ez egy szervezett akció volt, azt kellett már csak megtudni, ki szervezte, ki vett benne részt” – idézte fel a történteket az InfoRádió megkeresésére Nagy Sándor Gyula.

A Budapesti Corvinus Egyetem professzora hangsúlyozta, hogy a bírósági ítélet ennek a folyamatnak a lezárása. Mint felidézte, a rendőrség másfél évvel ezelőtt kihozott egy hosszú, majdnem ezer oldalas anyagot arról, hogy ki hol, miben vett részt. „Elég egyértelműen kiderült, hogy Bolsonaro körül különböző miniszterek – például igazságügyi, honvédelmi, nemzetbiztonsági –, katonai vezetők, mintegy 1500 ember tudott arról, hogy mi készül, és aktívan szerveztek gyakorlatilag egy puccsot” – mondta a latin-amerikai térség szakértője.

Az egyik vádpont az volt, hogy az utasításokat Jair Bolsonaro adta ki, ő szervezte az egészet, vagyis államellenes szervezkedést hajtott végre, az államrend megdöntésére tört; az államcsíny tényét még az a bíró is helyben hagyta, aki Bolsonaro megbüntetése ellen szavazott.

A büntetési tételről elmondta, lehetett volna 30 évet is adni, csakhogy ennek egy 70 éves ember esetében szerinte nincs értelme, az csak a kérdés, hogy haláláig börtönben marad-e. Ugyanaz a bíróság, amely a döntést hozta, egy nagyobb plenáris ülésen fog arról szavazni, hogy ténylegesen meddig marad majd börtönben a volt elnök, illetve mit kezdenek a fellebbezéssel; Nagy Sándor Gyula nem hiszi, hogy azt jóváhagynák.

Amire viszont lehet esélye, hogy ne is kelljen börtönbe vonulnia, házi őrizetben töltheti így a kiszabott büntetést.

Arról, hogy a döntés precedensértékű-e, igennel felelt a szakértő, azóta, hogy Brazíliában a nyolcvanas években visszaállt a demokrácia, nem volt ilyen jellegű bűncselekmény.

Vádpont volt az is, hogy a mostani elnököt, Lulát, az ő alelnökét, a legfelső bíróság elnökét meg is gyilkolják. „Ez is része volt a tervnek. Nem is az a kérdés, hogy volt-e ilyen terv, illetve hogy sokan részt vettek-e benne, hanem az, hogy Bolsonaro utasítást adott-e erre, tudott-e erről. A kérdés megosztja a társadalmat, ha nem is fele-fele arányban, de azért van egy komoly Bolsonaro-hívő rétege Brazíliának, 40 százalék körüli a társadalomban, amely azt gondolja, hogy Bolsonaro tényleg a messiás, és nem csak a második keresztneve az, és ő menthetné meg a kommunistáktól Brazíliát, és van egy 50 százalék körüli réteg, amely pedig azt mondja, hogy Bolsonaro igenis bűnös, és diktátor akart lenni” – folytatta.

A rendőrségi jelentés és rengeteg bizonyíték alapján azt majdnem 100 százalékos biztonsággal el lehet mondani, hogy tudott arról, ami készül. „Az, hogy erre ő adott-e utasítást vagy az ő ötlete volt vagy a körülötte lévőké, ezzel lehet esetleg vitatkozni. A bírók is ezen vitatkoztak, és ezért nem volt egyhangú a döntés, hanem többségi, de már eleve az, hogy egy elnök tud arról, hogy meg akarják dönteni a következő, demokratikusan megválasztott elnököt, és nem tesz semmit, már önmagában bűnrészesség lenne” – jelentette ki Nagy Sándor Gyula.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Szakértő: nem volt egyhangú a Jair Bolsonaro volt brazil elnököt elítélő döntés, nem véletlenül

börtön

brazil

jair bolsonaro

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ursula von der Leyen nemet mondott a német autógyártóknak

Ursula von der Leyen nemet mondott a német autógyártóknak

A Münchenben zajló Nemzetközi Autószalon még inkább ráirányította a figyelmet az autóipar jövőjére. Noha a kiállítók az elektromos meghajtású autók újabb modelljeivel „villogtak”, körükben is erősödtek a belső égésű motorok tervezett tilalmának ellenzői. Az Európai Bizottság elnöke értesülések szerint megingathatatlan a menetrendet illetően.
 

Fellázadtak az EU ellen az autógyártók, amelyek már a teljes összeomlástól tartanak

Elektromos vagy belső égésű? Egy friss tanulmány érdekesen érvel

VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Erre nem volt felkészülve a forint: Trumpék jelzése után esik a magyar deviza

Erre nem volt felkészülve a forint: Trumpék jelzése után esik a magyar deviza

A mai nap többéves csúcsot döntött a hazai fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben is. Bár délután Donald Trump miniszterének orosz energiáról való leválást sürgető nyilatkozata hatására megindult a forint gyengülése, a deviza még így is erősnek számít rövid és hosszú távú kontextusban egyaránt. A forint felértékelődését fundamentálisan a magas kamatszint és a jó befektetői hangulat segíti, de a technikai indikátorok szerint is várható még erősödés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Úgy veszik ezeket a telefonokat a magyarok, mint a cukrot: miért kell minenkinek pont ez a készülék?

Úgy veszik ezeket a telefonokat a magyarok, mint a cukrot: miért kell minenkinek pont ez a készülék?

Friss értékesítési adatok szerint a magyar vásárlók továbbra is a páratlan sorszámú iPhone-modellek iránt mutatnak nagyobb érdeklődést.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'I think we have him,' Trump says of Kirk suspect, as FBI head to give update

'I think we have him,' Trump says of Kirk suspect, as FBI head to give update

The president says "someone very close" to Charlie Kirk's alleged killer turned him in - follow live as officials give update.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 12. 15:37
Magyar tragédia történt Horvátországban
2025. szeptember 12. 15:06
Szijjártó Péter az amerikai külügyminiszterrel egyeztetett
×
×
×
×